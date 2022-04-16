أمر بوتين «بمطاردة الرئيس زيلينسكي» ووضع الجنرال ألكسندر دفورنيكوف مسؤولاً عن المهمة

بناء على أمر مباشر من فلاديمير بوتين، يتضمن التجمع الجديد للجنة العسكرية الروسية لأوكرانيا إعادة تصميم تكتيكية استراتيجية على الأرض من قبل الجنرال ألكسندر دفورنيكوف . ويسبق القائد الروسي الجديد سمعة عار توحده بأنه «الجزار السوري» لعمله في الحرب الأهلية في البلاد العربية. هناك قاد هجمات مشتركة من قبل «المقاولين» الروس والقوات الموالية للديكتاتور السوري بشار الأسد، التي دمرت تحت قيادته مدينة حلب ومنطقة الدوما بأكملها.

ويجري حالياً التحقيق في عمليات دفورنيكوف العسكرية في سوريا من قبل محكمة ألمانية طبقت مبدأ الولاية القضائية العالمية على جرائم الحرب لاستخدام الأسلحة السمية العصبية. ويركز البحث على قادة القوات الروسية والسورية الذين استخدموا أيضا القنابل العنقودية ضد المدنيين، والتي تحظرها معاهدة دولية وقعتها 37 دولة في عام 2008. وقد أدت هذه الأحداث إلى انضمام دفورنيكوف إلى قائمة الأفراد العسكريين الروس والسوريين الذين وافقت عليهم المملكة المتحدة وإدراجهم في التحقيق في جرائم الحرب في الملف الجاري معالجته في ألمانيا.

وبالنظر إلى خلفية الجنرال دفورنيكوف، أعربت واشنطن وبروكسل وحلف شمال الأطلسي عن قلقها إزاء تعيين فلاديمير بوتين للقائد المثير للجدل مؤخرًا. وقد اقترح الاتحاد الأوروبي (EU) أن التسمية تضيء الأضواء الحمراء في الأسابيع المقبلة من الحرب الجارية.

وقال العميد كيفين ريان، الملحق العسكري السابق في واشنطن في موسكو، الذي كان منذ تقاعده مستشارا لمركز بلفر، للصحافة الأمريكية أن دفورنيكوف سيكون تحت قيادته عدد كبير من القوات البديلة على الجبهة الأوكرانية. تم توفير كل هذه القوات يوم الثلاثاء الماضي بأمر مباشر من فلاديمير بوتين وتشمل القوات البرية والبحرية والجوية؛ لذلك فمن الواضح أنه عندما ذكر المحللون العسكريون الغربيون في اليوم الماضي الانسحاب الروسي من مجاورات كييف وتحدث عن حرب ضاعت تقريبا لموسكو، في هذه اللحظة الأمور لا يبدو أنه على هذا النحو على الرغم من المقاومة الأوكرانية الجديرة بالثناء وما وراء التأثير الذي أحدثه غرق سفينة موسكفا، الرائد في البحرية الروسية في البحر الأسود، يوم الخميس الماضي، في موسكو.

أشارت وكالات الاستخبارات الغربية إلى الحركة الروسية قبل عشرة أيام على أنها تراجع، وليس انسحابًا نهائيًا، وعرّفت الأحداث بأنها تكتيك لإعادة التجميع، وهو ما يجري منذ الأسبوع الماضي، لذلك من المتوقع وقوع هجوم مضاد روسي وشيك بعمليات ضخمة تشمل التشبع القصف بالمدفعية الثقيلة والقوات الجوية وأنظمة الصواريخ.

El presidente ucraniano Volodimir Zelensky (REUTERS) via REUTERS

وفي هذا الوقت، يستمر القتال بشكل مكثف في جنوب أوكرانيا وفي المنطقة الشرقية من البلد، مما يدل على أن وكالات الاستخبارات الغربية كانت صحيحة في تحليلها للحركة الروسية وأن الهجمات بالمدفعية والصواريخ، فضلا عن القصف الجوي، لا تزال مستمرة على نطاق واسع. مناطق الأراضي. التي تشكل استراتيجية «الأرض المحروقة» التي يحبها القائد دفورنيكوف، ولهذا اختاره فلاديمير بوتين عكس الأداء غير المنتظم لقواته العسكرية في أوكرانيا.

من ناحية أخرى، تشير تقارير الأقمار الصناعية للناتو إلى أن الجنرال دفورنيكوف يركز قواته في شرق البلاد، وهي منطقة تعرضت مرة أخرى لهجوم شديد من قبل الروس. ومع ذلك، هناك «خطة إضافية» ترافق أوامر الجنرال دفورنيكوف من الأعمال الهجومية، الذي لن يسعى فقط للاستيلاء بنجاح على العاصمة كييف؛ ولكن بناء على أمر مباشر من الرئيس بوتين، «مطاردة الرئيس فولوديمير زيلينسكي» ، الذي وذكرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أنها الهدف الأساسي لواء القيادة الخاصة الروسية مقسمة إلى قسمين من حوالي 80 رجلا مدربا تدريبا عاليا لإنهاء حياتهم.

حدث اتصال وكالة المخابرات المركزية قبل ثمانية أيام، لذا فإن زيلنسكي وفريقه يتنقلون باستمرار، ويتحركون في شرق أوكرانيا، من الوسط إلى الشمال، متجنبين الجنوب بسبب قربه من شبه جزيرة القرم، حيث أنشأت الكوماندوز الروسية قاعدتهم التشغيلية ومن حيث يخططون لمطاردة زيلينسكي . تتكهن المخابرات الأمريكية بأن القوة الخاصة تعمل بالفعل خلف الخطوط الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية, التي دمرتها التفجيرات الروسية وتم تطويقها منذ بدء العمليات العسكرية في فبراير.

وفقًا للوكالة الأمريكية، كان أمر بوتين للجنرال دفورنيكوف مباشرًا وصارمًا. يعتزم بوتين القضاء الجسدي على زيلنسكي وفريقه لإطلاق العنان للمقاومة الأوكرانية ، وبالتالي فإن الخطر على السلامة البدنية للرئيس نما بشكل خطير، كما فعل مستشاريه المقربين والقادة العسكريين، الذين عززوا أمنه كما هو مبين ل معلومات استخباراتية. سيكون هجوم قطع الرأس الروسي وشيكًا وقد حاولت موسكو بالفعل مرتين على الأقل منذ 24 فبراير.

وفقا لواشنطن، تسعى روسيا إلى تحويل تيار الحرب بسرعة عن طريق اغتيال الرئيس الأوكراني. اليوم، التقدم الذي طورته الصناعة العسكرية قاتلة والخطر على زيلنسكي مرتفع للغاية بالنظر إلى تكنولوجيا المراقبة الإلكترونية التي يمكن أن تزود الروس بمعلومات حول مكان وجودهم في الوقت الحقيقي إذا لم يكن الرئيس حريصًا بدقة في تحركاته.

فرقة العمل القريبة من Zelensky صغيرة وتنتقل من مكان إلى آخر لتجنب استخدام الهواتف المحمولة, حتى الهاتف الفضائي للرئيس زيلينسكي الذي تم مراقبته باستمرار من قبل تكنولوجيا الاستخبارات الروسية قد تم تغييره. بالإضافة إلى ذلك، يجب حماية أمن زيلنسكي من التهديدات المحتملة الأخرى مثل الدائرة السرية للكاميرات التي ركبها الجيش الروسي في المدن التي احتلها والتي تراجعوا منها؛ يعلم القادة الروس أن زيلنسكي تخطط لزيارة هذه المدن وأن الخطر يجب أن يكون تعتبر وفقا لتقرير وكالة المخابرات المركزية. كما تم حظر تقنية الكشف عن الصوت في تلك الأماكن وغيرها، والتي يمكن أن تحدد Zelensky عندما يتحدث، بمساعدة حلف شمال الأطلسي نظرًا للخطر القاتل الذي ينبثق من الطائرات بدون طيار الروسية، سواء تم تنشيطها عن بُعد أو تم تعيينها عن طريق جهاز توقيت يمكنه الحصول على معلومات في الوقت الفعلي حول تحركات القافلة الرئاسية. من خلال المعلومات التي تم الحصول عليها من أي من هذه التقنيات، يمكن لموسكو تنفيذ ضربات جوية أو صواريخ فوق صوتية أصابت هدفها اعتمادًا على المسافة بين دقيقتين وأربع دقائق من إطلاقها.

من المحتمل أن يكون هناك العديد من التهديدات الأخرى في الأيام المقبلة للرئيس الأوكراني. تشعر بروكسل وواشنطن بالقلق أيضًا بشأن ما قد تفعله القوات الروسية المعاد تنظيمها مع رجال أكثر خبرة وتكنولوجيا جديدة في ساحة المعركة في شرق ووسط أوكرانيا بينما تسعى إلى تأكيد نفسها على الأرض في الأسابيع المقبلة. ومع ذلك، فإن القلق الأكبر هو الهجوم المباشر على زيلينسكي لإطلاق العنان لمقاومة القوات الأوكرانية. هذا ما يبحث عنه فلاديمير بوتين، لقد جربه من قبل ، ومن المحتمل جدًا أن يحاول مرة أخرى مع الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد عملياته الجديد في أوكرانيا.

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