معاش لكبار السن: إلى أين تذهب وما هو مطلوب للتسجيل في CDMX

COATEPEC, VERACRUZ, 27ENERO2022.- El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez entregó tarjetas de Pensión para el Bienestar de adultos mayores. Sin embargo, se informó a los presentes que deben esperar de 10 a 15 días para activar la tarjeta y poder retirar el recurso. FOTO: YERANIA ROLÓN/CUARTOSCURO.COM

ذكرت حكومة المكسيك أن الأشخاص الذين ولدوا بين يناير وأبريل والذين بلغوا بالفعل سن 65 عامًا، سيكونون قادرين على التسجيل في برنامج المعاشات التقاعدية لكبار السن من 18 إلى 30 أبريل في مكسيكو سيتي (CDMX).

من خلال حسابها على تويتر، شاركت رئيسة أمانة الرعاية الفيدرالية، أريادنا مونتيل رييس، الوحدات المختلفة التي سيتم تثبيتها في عاصمة البلاد لكبار السن لتقديم الوثائق المطلوبة.

وفقًا للمسؤول، سيتم التسجيل وفقًا للحرف الأول من اللقب من الاثنين إلى السبت، من الساعة 10 صباحًا إلى 4 بعد الظهر:

أ، ب، ج: الاثنين 18 و 25 أبريل

د، هـ، إف، جي، إتش: الثلاثاء 19 و 26 أبريل

أنا، ي، ك، لام، م: الأربعاء 20 و 27 أبريل

N، Ñ، O، P، Q، R: الخميس 21 و 28 أبريل

س، تي، يو، الخامس، دبليو، إكس، ص، ز: الجمعة 22 و 29 أبريل

جميع كلمات: السبت 23 و 30 أبريل

Ariadna Montiel Reyes compartió los diferentes módulos que se instalarán en la capital del país (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com) Yerania Rolón | Yerania Rolón

يجب على الأطراف المهتمة أن تقدم إلى الوحدة الأقرب إلى منزلها لتنفيذ الإجراء بالوثائق التالية:

بطاقة هوية رسمية سارية المفعول: بيانات اعتماد الناخب، جواز السفر، البطاقة، بطاقة الهوية المهنية، بطاقة اعتماد Inapam أو بطاقة الهوية)

مفتاح تسجيل السكان الفريد (CURP)

شهادة ميلاد قابلة للقراءة

إثبات العنوان صالح لمدة أقصاها ستة أشهر: (الهاتف، الكهرباء، الغاز، المياه أو الممتلكات)

رقم هاتف الاتصال لمتابعة الإجراء الخاص بك

أشار مونتيل رييس إلى أن هناك وحدة واحدة لكل مكتب عمدة في مكسيكو سيتي:

مكتب عمدة ألفارو أوبريغون

ملعب الجامعة الأولمبي: موقف للسيارات 7، حلبة المدرسة، جامعة سيوداد

مكتب عمدة أزكابوتزالكو

أكويليس سيردان: شارع بوينتي دي غيرا رقم 103، وحدة إسكان بريسيدنت ماديرو

ألاميدا نورتي: الزقاق الأول لروزاريو رقم 11c، سانتا باربرا

مكتب عمدة بينيتو خواريز

سوبر ISSSTE Vertiz: الدكتور خوسيه ماريا فيرتز 543، مستعمرة نارفارتي بونينتي

Los interesados deberán presentarse al módulo más cercano a su domicilio (Foto: Yerania Rolón/Cuartoscuro.com) Yerania Rolón | Yerania Rolón

مكتب عمدة كويواكان

حديقة كانتيرا: أفينيدا ديل إمام، مستعمرة أجوسكو

سان فرانسيسكو كولهواكان: شارع سانتا آنا رقم 750، حي سان فرانسيسكو كولهواكان

مكتب عمدة كواجيمالبا

Esplanade من مكتب العمدة: شارع خواريز، حي كواجيمالبا دي موريلوس

مكتب عمدة كوتيموك

نصب تذكاري للثورة: بلازا دي لا ريبوبليكا رقم 24، كولونيا تاباكاليرا

تلاتيلولكو: المحور المركزي لازارو كارديناس رقم 445، مستعمرة نونوالكو

مكتب غوستافو إيه ماديرو مايور

صخرة: شمال 94، مستعمرة جيرتروديس سانشيز القسم الثاني

فوتثرما: مغلق 15 من أوتافالو، مستعمرة ليندافيستا نورتي

مكتب عمدة إزتاكالكو

منارة Iztacalco الثقافية الترفيهية: 255 شارع أورينتي، رقم 405، مستعمرة أجريكولا الشرقية

El registro se llevará a cabo conforme la primera letra del apellido (Foto: Fotógrafo Especial/Cuartoscuro.com) Fotógrafo Especial

مكتب عمدة Iztapalapa

ديبورتيفو سانتا كروز ميهوالكو: جينارو استرادا رقم 127، مستعمرة سانتا كروز ميهوالكو

مكتب ماجدالينا كونتريراس

ماغدالينا كونتريراس الأول: شارع كامينو ريال إلى كونتريراس رقم 27، لا كونسيبسيون

مدرسة الحرب العليا: كوريجيدورا رقم 37B، مستعمرة سان جيرونيمو ليديس

مكتب ميغيل هيدالغو

إسبلاناد مكتب العمدة: شارع باركي ليرا، رقم 94، مرصد كولوني

كازا ديل مايز لوس بينوس: مولينو ديل ري، المعدات، تشابولتيبيك فورست الأول

مكتب ميلبا ألتا مايور

فيلا ميلبا ألتا: تمديد إغناسيو سرقسطة، حي كالتيباك

Esplanade من مكتب رئيس البلدية: Constitución، مستعمرة مركز فيلا ميلبا ألتا

El registro se llevará a cabo de lunes a sábado, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde (Foto: Archivo)

مكتب عمدة تلاهواك

توسيع سيلين: استانيسلاو راميريز رويز رقم 301، كولونيا أمبلياسيون سيلين

Esplanade من مكتب رئيس البلدية: Cuitláhuac ووكر، مستعمرة لا أسونسيون

مكتب تالبان مايور

حديقة ليونا فيكاريو: بينيتو خواريز رقم 12، حي تلالبان سنترو

مكتب عمدة فينوستيانو كارانزا

مركز فينوستيانو كارانزا الثقافي: لازارو بافيا، مستعمرة جاردين بالبوينا

مكتب عمدة Xochimilco

ديبورتيفو Xochimilco: فرانسيسكو غويتيا، مستعمرة سانتياغو تيبالكاتلبان

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