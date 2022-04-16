الكلب الناصري: فيديو TikTok الذي انتشر في عيد الفصح

كلب ناصري

شغف الأسبوع المقدس لا يعرف حدودًا. حتى على TikTok، أظهر مستخدمو TikTok حماسهم للتواريخ مع مقاطع فيديو للكلاب يرتدون زي الناصريين. على الرغم من أن الفكرة تبدو بسيطة للغاية، إلا أن المنشورات من هذا النوع سرعان ما أصبحت شائعة، مضيفة ملايين المشاهدات.

قام العديد من مستخدمي TikTok بإخفاء حيواناتهم الأليفة على أنها ناصريين، باستخدام علامات التصنيف #SemanaSanta, #JuevesSanto, #Dogslover, #LiveForTheChallenge, #animal, من بين أمور أخرى.

في هذه المناسبة، كانت كلاب تشيهواهوا هي المفضلة للناس. في غضون ثلاثة أيام فقط، حصل مستخدم titandealcala الكلاب على 2.6 مليون مشاهدة. آخر من الكلاب الناصري التي اشتهرت كان من هاهاشيبيداسيتوس، التي جمعت 18.4 نسخة في الأيام الأخيرة.

أضاف chichuahua من tiktoker titandealcala أغنية Marcha Real من قبل مجموعة Marchas Los Costaleros، وبالإضافة إلى ذلك، لإضافة المزيد من الجاذبية إلى الفيديو، جلس الجرو في مكنسة كهربائية ذكية بجوار شمعة تعمل بالبطارية. ساعد الجمع بين كل هذه العناصر في جعل الفيديو ينتشر بسرعة في هذا التاريخ.

الناصرون هم أعضاء في الأخوة الذين يكففون عن الذنب خلال الأسبوع المقدس. تتميز ملابسهم بالقبعات في الذروة. جاء اسمه من شعب الجليل، حيث قضى يسوع معظم حياته.

على الرغم من أن يسوع ولد في بيت لحم, يهودا, أمضى فترة قصيرة في مصر, ثم استقر لاحقًا مع والده, يوسف ووالدته, مريم, في بلدة الناصرة, حيث عاش وعمل نجار حتى بدأ الوعظ في سن الثلاثين.

إنه ما يسمى بـ «المرشح الديناميكي» للصور، والذي يشبه تطبيق MyHeritage المعروف. التشابه هو إضافة صفات واقعية للصور الثابتة. عند تطبيق الفلتر، يتم تحريك الوجوه، كما لو كانت الصورة عبارة عن مقطع فيديو.

كونه طريقة بسيطة، يمكن استخدام الفلتر لإحياء أي صورة من حولنا - سواء كانت ملصق أو غطاء أو رسم أو طباعة - كما لو كان مقطع فيديو. إنه اتجاه في التطبيق باستخدام الهاشتاج #dynamicphoto. إليك بعض مقاطع الفيديو حتى تتمكن من رؤية الجديد في الفلتر.

للعثور عليه، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- افتح التطبيق

- انتقل إلى قسم Discover

- ابحث عن «مرشح الصور الديناميكي».

- ثم يمكن العثور على مرشح الصور الديناميكي وتطبيقه على صورة من خلال النقر على عامل التصفية في علامة التبويب التأثيرات.

- بدلاً من ذلك، إذا كانت كاميرا TikTok مفتوحة، فيمكن للمستخدم ببساطة النقر على أيقونة التأثيرات ثم أيقونة مرشح الصور الديناميكي في قسم الاتجاهات.

TikTok هو تطبيق يسمح لك بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها: من 3 إلى 15 ثانية أو 30 إلى 60 ثانية. تم إنشاؤه من قبل الشركة الصينية ByteDance في عام 2016. أطلقها لأول مرة في الصين، تحت اسم Douyin، وفي العام التالي، لبقية العالم تحت اسم TikTok.

يجب أن نتذكر أن TikTok for Business هي منصة عملاق الإنترنت التي يمكن للعلامات التجارية الكبيرة أو الصغيرة من خلالها إنشاء استراتيجيات التسويق الخاصة بها بمساعدة العمليات الإبداعية التي تقدمها TikTok. «بغض النظر عن حجم عملك أو صغر حجمه، ولا ما تفعله أو تبيعه، فإن علامتك التجارية تستحق أن يتم اكتشافها هنا»، هو الإعلان الذي تصنعه الشبكة الاجتماعية لبديل التسويق عبر الإنترنت.

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