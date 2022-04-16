لعب ميغيل تراوكو في انتصار سان إتيان، وغادر منطقة الهبوط ويتشبث بالدوري الأول

كان ميغيل تراوكو جزءًا من فوز سان إيتيان 2-1 على ستاد بريستويس، في إطار يوم المباراة 32 من الدوري الأول، حيث يكافح فريقه حتى الآن للابتعاد تمامًا عن الهبوط منطقة. دخلت بيرو في النصف الثاني مع النتيجة المحددة بالفعل. ناديه لديه سبع نقاط فقط أكثر من المركز الأخير مع ستة مواعيد متبقية للعب.

بدأت المباراة معقدة، عندما سجل الفرنسي فرانك هونرات بالكاد تسع دقائق في خطوبة الفريق الزائر. ومع ذلك, تعافى السكان المحليون مع عروض رائعة من قبل مهدي كامارا, مؤلف اثنين من المساعدين, وغابوني دينيس بوانجا, الذي سجل ضعف لختم النتيجة وأخذ النقاط الثلاث.

دخلت جامعة الجامعة الرياضية السابقة الملعب عندما قرر مدربه وضعه في موقعه الطبيعي بمغادرة السنغالية سادا ثيوب في 68 دقيقة. منذ ذلك الحين، شاركت الدعوة إلى المنتخب الوطني البيروفي في كل من الأعمال الهجومية والدفاعية، ولكن لم يكن أي عمل خطير بما فيه الكفاية ولم يسمح حراس المرمى بمزيد من الأهداف في المباراة.

مع 30 نقطة، سيغلق سان إيتيان يوم المباراة 32 من الدرجة الأولى الفرنسية في المربع 17 ، مما يسمح لهم بالبقاء في الدوري الأول مع ستة مواعيد متبقية للعب. ومع ذلك، فإن الثلاثة الأخيرة ليست بعيدة عن الركب. واحد في الجزء السفلي من الجدول، ميتز، لديه 23 نقطة ولديه فرصة لإنقاذه. في المربع 19 هو جيروندان بوردو برصيد 26 نقطة، بينما يحتل كليرمون المركز الثامن عشر برصيد 28 نقطة.

تذكر أنه في هذه البطولة الأوروبية، يخسر الأخيرتان الفئة، في حين أن ثالث آخر واحد يلعب repechage ضد فريق من الدرجة الثانية من البلاد مرتين بطل العالم. سيتم تحديد كل شيء في الأيام التالية.

Redes sociales Saint-Étienne.

الوضع التعاقدي لـ TRAUCO والعروض

ينتهي عقد اليد اليسرى مع سان إتيان في منتصف العام والشيء الأكثر أمانًا حتى الآن هو أنه لن يبقى في النادي. لهذا السبب، يبدأ هو ووكيله في رؤية خيارات أخرى. الفكرة هي البقاء في أوروبا، لكن كل شيء سيعتمد على العروض التي لديك. دعونا نتذكر أنه تلقى مكالمة من بيرو، لكنها لم تتحقق بقرار لاعب كرة القدم. كما أصبح معروفًا، هناك فرص للذهاب إلى MLS أو بلجيكا أو إيطاليا أو المملكة العربية السعودية.

اتصلت الإدارة المؤقتة لـ Universitario de Deportes، مع جان فيراري على رأسه، بلعب كرة القدم وممثله، الذين يفكرون في بعض الخيارات لمنتصف العام، عندما تنتهي روابطهم. من الواضح أن العرض الاقتصادي كان له تأثير سلبي على هذه المحاولة، لأن لاعب كرة القدم بعيد عن ما يمكن أن يقدمه له نادي بيرو. بالإضافة إلى ذلك، يخطط ليكون في الخارج لبضع سنوات أخرى.

El lateral peruano reapareció luego de tres meses en su club. Foto: Ligue 1.

ميغيل تراوكو في الفريق البيروفي

على الرغم من عدم النظر في ناديه، ميغيل تراوكو دائما لديه ثقة ريكاردو غاريكا وكان بداية في المباراتين الأخيرتين من تصفيات أمريكا الجنوبية متوجها إلى قطر 2022، حيث 'الروجا الأبيض' فاز في مباراة فاصلة كأس العالم وكان الظهر الأيسر أداء عظيم لفرقته.

في المجموع، من بين 18 مباراة لعبت في بطولة كونميبول، لعب البيروفي 12 مباراة، وساعدت مرة واحدة في الظهور لأول مرة ضد باراغواي في أسونسيون (2-2). ثم لعبت 10 مباريات 90 دقيقة من المباراة. وأضاف ستة أصفر وواحد أحمر (ضد كولومبيا في ليما.

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Uruguay v Peru - Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay - March 24, 2022 Uruguay's Luis Suarez in action with Peru's Miguel Trauco Pool via REUTERS/Matilde Campodonico Pool via REUTERS

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