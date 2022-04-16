ميديلين تطلق خطة لحماية الحمام

Park Pigeon perched on human hand with peanut offerings.Cape Town Gardens

الحمام عبارة عن طيور تولد مناقشات حول الحب والكراهية. لماذا؟ , لديها العديد من الوصم حول الآثار المترتبة عليها على صحة كل من البشر والأنواع الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، يدعي بعض الناس أنها تؤثر على التماثيل والمنحوتات والواجهات والأماكن العامة الأخرى.

على وجه التحديد، هذا ما ينوي عمدة ميديلين «إزالة الغموض» من خلال وزارة البيئة، التي تعمل بالتنسيق مع مجموعة الأبحاث المتحالفة من أجل الكوكب، التابعة لجامعة أنتيوكيا، التي تعمل على تعزيز تفاعل «مسؤول ومحترم للحمام» خطة. ستحسب هذه الاستراتيجية الأفراد وتشخيص حالتهم الصحية وتعزز عمليات التعليم مع المجتمع.

في الواقع، هناك ثلاث حدائق في ميديلين تتدخل بالفعل: أرانخويز وبيلين وبيدريجال؛ لكن الفكرة ستكون الحصول على تغطية أكبر للخطة المذكورة أعلاه. قالت ديانا مارسيلا سانتاكروز، وكيلة وزارة حماية الحيوان ورفاهيته:

وأوضحت الإدارة أنها تقوم بإجراء تشخيص «بيئي صحي» للحمام في بعض قطاعات المدينة، مصمم من ثلاثة مكونات أساسية لإعطاء «إدارة جيدة لهذا النوع»؛ بيد مجموعة البحث المتحالفة من أجل الكوكب، قرروا أن «التشخيص، البحوث والاستراتيجيات التعليمية، معا لديهم أساس للإدارة المتكاملة لكل حديقة، والحفاظ على مبادئ البيئة».

وأوضح وكيل الوزارة سانتاكروز، الذي سيكون: «من خلال معرفة أخلاقيات الأنواع، وتفضيلاتها للتعشيش، والخصائص المحددة لجهازها الهضمي، وتشريحها، وديناميكياتها السلوكية والإنجابية، تهدف إلى توليد تعاطف أكبر بين الناس تجاه الحمام». نية خطة القيادة التي يتم تطويرها في ميديلين. فعلى سبيل المثال، نُظمت أيام توعية مع الأطفال والمراهقين في بعض المؤسسات التعليمية، حيث شارك فيها أكثر من 200 طالب ومعلم وقادة المدارس.

منذ عام 2007، في عاصمة أنتيوكيا، تم تطوير استراتيجيات للسيطرة على الحمام، والتي تشمل: استخراج البيض من الحمام، الموجود في بعض الحدائق، والصيانة والتنظيف الدوري لهذه المناطق، وكذلك التغذية الخاضعة للرقابة لبعض مجموعات الطيور هذه. في الواقع، هناك بعض النشطاء المواطنين الذين يساعدون في الحفاظ على هذا النوع، على سبيل المثال، تقارير بوابة Centro de Medellín في وقائع حول كيفية قيام السكان غير الرسميين والبائعين في بعض قطاعات المدينة بشراء كتل من الذرة، لسقيها في الساحات ويجب على هذه الطيور أن تأكل.

تم حظر هذه الطريقة من قبل مكتب عمدة ميديلين في عام 2017، لأنه في ذلك الوقت، أكدت وزارة الصحة أنه ليس من الصحي لهذه الحيوانات أن تتغذى على الذرة أو الخبز أو الدقيق. تم رفض هذا الإجراء من قبل المواطنين، وخاصة من قبل بعض التجار الذين يبيعون هذا الطعام، بحيث يمكن لزوار الساحات والمتنزهات إطعام الحمام، وهو ما يقرب من «جاذبية» ليس فقط في ميديلين، ولكن في العديد من المدن في البلاد.

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