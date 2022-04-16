لويس دياز سيبدأ مع ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي

حصل لويس دياز على مكان في بداية ليفربول أحد عشر بعد أدائه المتميز في مباريات دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، حيث سجل هدفًا، وتكيفه السهل مع الدوري الممتاز في المباريات السبع التي لعبها وسجل هدفين، ضد برايتون ألبيون وضد نورويتش سيتي سيتي.
ستتاح لـ «guajiro» فرصة جديدة للتميز مع «لوس ريدز» الآن أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أتيحت لـ دياز الفرصة للعب 64 دقيقة فقط في ثلاث مباريات. سيكون هذا أول ظهور له في أقدم بطولة للأندية في العالم. من المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة 9:30 صباحًا، بالتوقيت الكولومبي، في ملعب ويمبلي الأسطوري.
كانت آخر مباراة بين ليفربول و «المواطنين» في 10 أبريل 2022، عندما سافر أولئك الذين قادهم يورغن كلوب إلى مانشستر للمشاركة في مباراة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 2-2. سجل السكان المحليون كيفن دي بروين في خمس دقائق وغابرييل خيسوس في 37. بينما تم تسجيل التعادلات من قبل دييغو جوتا في الدقيقة 13 وساديو ماني في الدقيقة 46.
أخبار في التطوير...