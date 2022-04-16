لويس دياز سيبدأ مع ليفربول في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر سيتي

Soccer Football - Champions League - Quarter Final - Second Leg - Liverpool v Benfica - Anfield, Liverpool, Britain - April 13, 2022 Liverpool's Luis Diaz during the warm up before the match Action Images via Reuters/Jason Cairnduff

حصل لويس دياز على مكان في بداية ليفربول أحد عشر بعد أدائه المتميز في مباريات دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا، حيث سجل هدفًا، وتكيفه السهل مع الدوري الممتاز في المباريات السبع التي لعبها وسجل هدفين، ضد برايتون ألبيون وضد نورويتش سيتي سيتي.

ستتاح لـ «guajiro» فرصة جديدة للتميز مع «لوس ريدز» الآن أمام مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والتي أتيحت لـ دياز الفرصة للعب 64 دقيقة فقط في ثلاث مباريات. سيكون هذا أول ظهور له في أقدم بطولة للأندية في العالم. من المقرر أن تبدأ المباراة في الساعة 9:30 صباحًا، بالتوقيت الكولومبي، في ملعب ويمبلي الأسطوري.

Luis Díaz será titular con el Liverpool en la semifinal de la FA Cup ante Manchester City Liverpool FC

كانت آخر مباراة بين ليفربول و «المواطنين» في 10 أبريل 2022، عندما سافر أولئك الذين قادهم يورغن كلوب إلى مانشستر للمشاركة في مباراة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 2-2. سجل السكان المحليون كيفن دي بروين في خمس دقائق وغابرييل خيسوس في 37. بينما تم تسجيل التعادلات من قبل دييغو جوتا في الدقيقة 13 وساديو ماني في الدقيقة 46.

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