خورخي تريانا ضرب مسؤولي الربع الرابع لتصريحات بابلو غوميز

CIUDAD DE MÉXICO, 07MARZO2019.- Eduardo Santillán, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, y Mauricio Tabe, diputado panista, durante la sesión del congreso de la Ciudad de México, donde se aprobó por 63 votos la creación de la Guardia Nacional. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

انتقد نائب حزب العمل الوطني (PAN)، خورخي تريانا، العديد من المسؤولين في التحول الرابع الموصوف ذاتيًا (Q4)، والذي يقوده الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، بسبب تصريحات بابلو غوميز حول التشاور حول إلغاء الولاية.

من خلال حسابه على تويتر، أكد المشرع الأزرق والأبيض أن «الحكومة تريد معاقبة المواطنين الذين لم يصوتوا في المشاورة الاحتيالية».

«تريد الحكومة معاقبة المواطنين الذين لم يصوتوا في مشاورة الإلغاء الاحتيالية للرئيس، وفي الوقت نفسه تريد فظائع مثل تلك التي ارتكبها جيرتز، بارتليت، شيرر، آنا غيفيرا، أوفال، كارلوس لوملي، دلفينا، لوبيز - غاتل للذهاب دون عقاب»، المشرع كتب على وسائل التواصل الاجتماعي.

Jorge Triana reaccionó a las declaraciones de Pablo Gómez (Foto: Twitter)

على الرغم من أنه لم يبرر الأسباب التي جعلته يشير إلى بعض الموظفين العموميين، إلا أن كلمات جوركي تريانا أعطيت بعد أن قال رئيس وحدة الاستخبارات المالية في الأيام الأخيرة إن مشاركة المواطنين في إلغاء الانتداب إلزامية وإذا لم يفعل ذلك حضر استطلاعات الرأي في 10 أبريل سيكون لها عواقب.

استشهد بابلو غوميز بالمادة 35 من الدستور المكسيكي، التي تنص على أن جميع المواطنين ملزمون بالتصويت في الانتخابات والمشاورات الشعبية وعمليات الإلغاء، وحددت «عقوبة عدم القيام بذلك «في 38.

ومع ذلك، كان لدى غوميز القليل من الالتباس فيما يتعلق بالمادة من الدستور التي تحدد الطابع الإلزامي، وبعد ذلك بوقت قصير أشار إلى أن المادة 35 تتحدث عن الحق في التصويت، بينما تذكر المادة 38 عقوبات لعدم التصويت.

Pablo Gómez aseguró que participar en la Revocación de Mandato era obligatorio (Foto: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM) Mario Jasso

ومع ذلك، أعاد رئيس وحدة الاستخبارات المالية أن المعهد الوطني للانتخابات (INE) لم يبلغ المكسيكيين بأن التصويت في إلغاء الانتداب إلزامي. هذا بعد أن ذهب 16.5 مليون مكسيكي مع أوراق اعتماد الناخبين إلى مراكز الاقتراع بينما اختار ما يقرب من 76 مليون شخص عدم الحضور.

بالنظر إلى ذلك، أكد INE، في 14 أبريل، أن الاثنين يثقان أنهما محميان بموجب القانون، ورافق رسالتها مع دحض إلى بابلو غوميز، دون ذكر ذلك صراحة، قائلاً: «من يقول أن INE يمكن أن يضع المزيد من الصناديق بهذا المال، الأكاذيب».

وأوضحت الهيئة الانتخابية، في بيان، أن الصناديق الاستئمانية التي لديها، كل من صندوق الوفاء بالتزامات العمل وصندوق الوفاء ببرنامج البنية التحتية العقارية، لا يمكن استخدامها لغرض آخر غير الغرض الذي تم إنشاؤه.

El INE reaccionó a las acusaciones del titular de la UIF (Foto: REUTERS/Gustavo Graf) REUTERS

ويرجع ذلك إلى حقيقة أن القانون الاتحادي بشأن الميزانية والمسؤولية المالية ينص في المادة 11 على أن «الوحدة المسؤولة عن الوكالة أو الكيان الذي تم تخصيص الموارد من ميزانيته، أو التي تنسق عملها، تكون مسؤولة عن طلبها الأغراض التي الثقة من أجلها».

واضاف «ان الصناديق الاستئمانية لديها رصيد يبلغ 13353.09 مليون بيزو، منها 626.15 مليون بيزو فقط متاحة، ولكن لا يمكن استخدامها لاغراض غير تلك المحددة».

من جانبه، أجاب بابلو غوميز: «ما يستجيب لي INE رسميًا حول ثقته هو واحد من العديد من المظاهرات للطبيعة غير القانونية لكليهما. إن INE ليست مؤسسة ضمان اجتماعي ولا هي صندوق عقاري. ولم تتمكن من تخصيص موارد لأغراض أخرى غير وظيفتها».

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