تفرض Indecopi عقوبة المليونير على محلات السوبر ماركت لترتيب سعر الديك الرومي في عيد الميلاد

وأجازت لجنة الدفاع عن المنافسة الحرة في Indecopi (CLC)، في المقام الأول إداريا، Cencosud Retail Peru S.A.، Hipermercados Tottus S.A.، ماكرو سوبرماوريستا S.A. لترتيب الأسعار في سوق تسويق تركيا بأكملها سان فرناندو العلامة التجارية على الصعيد الوطني. تشمل الغرامة البالغة 17 240 000 باطن أيضًا شركة سان فرناندو لأنها كانت ميسرًا للكارتل.

يتألف الانتهاك من تحديد حد أدنى للسعر لتركيا سان فرناندو بأكملها، والتي قامت الشركات بمواءمة أسعارها لإبقائها مرتفعة بشكل مصطنع خلال أشهر ديسمبر، بين عامي 2009 و 2016، والتي غطت الاتفاقية، وفقًا للبيانات ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات الاقتصادية حصلت عليها المديرية الوطنية للبحث وتعزيز المنافسة الحرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد مشاركة سان فرناندو خلال حملات عيد الميلاد لعامي 2015 و 2016 كميسر للكارتل، الذي كان مسؤولاً عن توصيل الحد الأدنى للسعر إلى الخدمات الذاتية، ونقل المعلومات والشكاوى بينهما والسعي إلى الامتثال للاتفاقية. وبالتالي، فإن كل خدمة ذاتية مشروطة احترامها للحد الأدنى للسعر للامتثال من قبل بقية المنافسين.

بالإضافة إلى الغرامات المفروضة، أمرت اللجنة الشركات المذكورة أعلاه بتنفيذ برنامج امتثال للمنافسة لمدة 3 سنوات، بناءً على التوصيات الواردة في دليل برامج الامتثال لقواعد المنافسة المجانية التي نشرتها Indecopi في مارس 2020.

ويجوز الطعن في قرار اللجنة أمام الغرفة المتخصصة للدفاع عن المنافسة، الدرجة الثانية.

وتواصل «انديكوبي» إظهار التزامها بتعزيز فعالية قانون المنافسة الحرة في مختلف قطاعات الاقتصاد، وتعزيز ثقافة المنافسة والمساهمة في التنمية الاقتصادية من أجل رفاه المستهلكين.

البيانات

في كل عام، يقترب عرض الديوك الرومية في عيد الميلاد من مليوني وحدة، مع كون تركيا سان فرناندو هي التي لديها أعلى استهلاك.

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