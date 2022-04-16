تنبه Ideam عطلة نهاية الأسبوع الممطرة في كولومبيا

في الآونة الأخيرة، نبه معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية (Ideam) الكولومبيين حول هطول الأمطار المحتمل الذي سيحدث في معظم أنحاء البلاد في نهاية هذا الأسبوع. وفقا للكيان، هذا السبت والأحد سانتوس سيكون هناك غيوم وهطول الأمطار في بعض مناطق كولومبيا.

وفقًا لمارثا كادينا، رئيسة مكتب التنبؤات والتنبيهات في Ideam، «بالنسبة لبقية عيد الفصح، تشير التوقعات إلى غيوم وفيرة نتيجة لموسم الأمطار الموسمي في وسط البلاد»، وفقًا لـ La FM.

المناطق الأكثر تضررا من هطول الأمطار في نهاية هذا الأسبوع هي المحيط الهادئ، وبعض قطاعات منطقة البحر الكاريبي ومنطقة الأنديز. وبالمثل، وفقًا لـ Ideam، سيتم تسجيل الأمطار بشكل رئيسي في ساعات ما بعد الظهر والليل.

على الرغم من أن العديد من مناطق كولومبيا ستكون غائمة في نهاية هذا الأسبوع، إلا أن هناك أيضًا بعض القطاعات التي سيكون فيها جفاف كامل، كما هو الحال في المحيط الأطلسي وبعض مناطق بوليفار وماجدالينا ولا غواجيرا.

وقالت مارثا كادينا نقلا عن محطة الاذاعة المذكورة "فى منطقة البحر الكاريبى وخاصة باتجاه الساحل المركزى وقرطاجنة وسانتا مارتا وبارانكويلا وشمال لا جواجيرا، سيستمر الطقس الجاف والواضح».

دعا Ideam المسافرين للحصول على معلومات والبقاء في حالة تأهب.

بسبب الأمطار الغزيرة التي حدثت في أجزاء مختلفة من الأراضي الوطنية، وتلك التي يمكن أن تحدث في نهاية هذا الأسبوع، من الضروري أن تكون على دراية بحالة الطرق، وهذا هو السبب في دعوة إيدام المسافرين للبقاء في حالة تأهب وتجنب النكسات.

وقال رئيس مكتب التنبؤات والتنبيهات في الكيان: «من المستحسن التحقق من حالة الطرق وتنبيه السلطات بأي موقف قد ينشأ من أجل تنبيه السائقين الآخرين».

وبالمثل، أشارت مارثا كادينا إلى أنه في مناطق مختلفة لا تزال هناك تنبيهات للفيضانات والانهيارات الأرضية التي يمكن أن تحدث في موسم الأمطار الأول لعام 2022. ولذلك حث السلطات الإدارية والمحلية على مواصلة مراقبة هذه المناطق والمواطنين لتجنب عبور هذه القطاعات و «التماس اللجوء إلى المناطق الآمنة من أي تهديد بتكرار هطول الأمطار».

وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أنه من الضروري تجنب عبور المناطق حول الأنهار أو الجداول التي لديها مستويات عالية، فضلا عن عدم عبور الروافد أثناء الأمطار الغزيرة.

المشاعر بسبب موسم الأمطار الأول من العام

في 15 مارس، بدأ موسم الأمطار الجديد رسميًا في البلاد. ووفقا للوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث (Ungrd)، مع تاريخ نهائي هو 3 أبريل، تم تسجيل 149 حدثا في الأراضي الوطنية في 101 بلدية في 15 مقاطعة، مع كونديناماركا، كاوكا، أنتيوكيا، هويلا، نارينيو ومنطقة البن هي الأكثر تضررا.

وألحقت تلك الأحداث الضرر بـ 2,365 عائلة تمثل أكثر من 5500 شخص، مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة 14 آخرين. وبالمثل، حتى ذلك الوقت، تم تدمير 22 منزلاً وتأثر 736 منزلاً آخر.

وأكد الكيان أيضًا أن تقارير البنية التحتية أشارت إلى حدوث أضرار في 205 طرق في البلاد، وكذلك على 15 مركبة وجسرين للمشاة. بالإضافة إلى ذلك، تلف 21 قناة و 12 مجاري وثماني مؤسسات تعليمية.

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