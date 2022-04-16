خصص غوستافو بترو تغريدة جديدة لفيديريكو غوتيريز: «مرشح» المتهم «»

كان غوستافو بترو موضوع محادثة في الأيام الأخيرة بفضل اقتراحه «المغفرة الاجتماعية»، المستخدم في سياق زيارة شقيقه خوان فرناندو لعضو الكونغرس السابق إيفان مورينو إلى سجن لا بيكوتا في بوغوتا.

سرعان ما تم تقسيم الشبكات الاجتماعية بما يمثله حقيقة أن شخصًا قريبًا جدًا من بترو كان يزور سجينًا بتهمة الفساد. من ناحية، أيدوا موقف الزعيم التقدمي، ومن ناحية أخرى، أدانوا كلماته بحجج قوية، ويتجهان القضية بشكل رئيسي على تويتر.

حسنًا، في الشبكات، التي عادة ما تكون بمثابة أكثر وسائل الاتصال الفورية التي يتعين على المرشحين للرئاسة اقتراح أفكارهم للتصويت، تم إطلاق كلاهما بشكل غير مباشر في الأيام الأخيرة.

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وكان فيديريكو قد نشر، ليلة الجمعة، تغريدة قال فيها إنه «لم يرتكب جريمة قط، كما فعل آخر». على الرغم من أن الرسالة لم تكن موجهة إلى أي شخص على وجه الخصوص، قرر بترو يوم السبت الرد على تلك الكلمات بإعادة تغريد كتب فيها: «مرشح 'المتهم'».

Gustavo Petro responde en Twitter a Federico Gutiérrez. Foto: pantallazo del Twitter de Petro

حتى الآن لم يتحدث مرشح الفريق لكولومبيا. ويزعم أن كلمات بترو تتعلق بالتصديق على المحكمة الدستورية باعتبارها متهماً للرئيس السابق ألفارو أوريبي فيليز بتهمة الاحتيال الإجرائي ورشوة الشهود.

في أوقات مختلفة، تم التعبير عن أجزاء مختلفة أن رئيس بلدية ميديلين السابق سيكون مرشح الأوريبية، وهي تصريحات خرج نفس المرشح مرارًا وتكرارًا لإنكارها.

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السباق للوصول إلى كازا دي نارينيو يتعلق أيضًا بمرشحين آخرين، مثل إنغريد بيتانكورت وجون ميلتون رودريغيز وسيرجيو فاجاردو وإنريكي غوميز ورودولفو هيرنانديز، على الرغم من أنه وفقًا لمسح حديث أجراه المركز الاستشاري الوطني (CNC) لبرنامج CM & News، غوستافو بترو وفيدريكو غوتيريز هم الذين يضيفون أكبر نسبة من نية المواطنين للتصويت بنسبة 34٪ و 23٪ على التوالي.

في هذه الأيام، يطور الجميع استراتيجياتهم للوصول إلى المزيد من الأشخاص وإقناعهم بالتصويت لصالحهم في أجزاء مختلفة من البلاد. حتى من خلال صيغ نائب الرئيس المسؤولة عن الإعلان عن المشروع السياسي الذي يعتزمونه على مدى السنوات الأربع القادمة لكولومبيا.

وستعقد الجولة الرئاسية الأولى في 29 مايو، عندما، وفقا لبيترو. سيسعى للفوز لتجنب الجولة الثانية، والتي من المقرر عقدها بعد شهر.

قريباً، سيتعين على الكولومبيين اختيار المقترحات التي تناسبهم بشكل أفضل في المستقبل القريب، كونها من أهم القضايا: التضخم، انعدام الأمن، مكافحة المخدرات، البيئة، عملية السلام مع ELN، التعليم، التنقل، من بين أمور أخرى.

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