جيرمان لاريا: كم زادت ثروات ثاني أغنى رجل أعمال في المكسيك في العام الماضي

قبل أسبوعين، أصدرت مجلة فوربس المالية الأمريكية ترتيبها السنوي حيث تسرد أغنى الناس في جميع أنحاء العالم. في ذلك، أعلنت فوربس أنه في جميع أنحاء العالم كان هناك 2668 مليارديرًا، أي أقل بنسبة 87 من عام 2021، عندما تم احتساب 2755. من هؤلاء، 15 مكسيكيون.

قاد الترتيب رجل أعمال من أصل جنوب أفريقي، يحمل الجنسية الأمريكية إيلون ماسك، الذي لديه ثروة من 219 ألف مليون دولار أمريكي. في المرتبة الثانية في جميع أنحاء العالم، هو رجل الأعمال جيف بيزوس، وهو مؤسس أمازون والذي تبلغ ثروته 171 مليار دولار.

في المكسيك، يشغل هذان المنصبان كارلوس سليم هيلو ورجل الأعمال جيرمان لاريا. وصل سليم هيلو، وفقًا لمجلة فوربس، إلى ثروة قدرها 81.2 مليار دولار أمريكي، مما يضعه أيضًا في المركز الثالث عشر في جميع أنحاء العالم، متجاوزًا أباطرة آخرين في العالم مثل مارك زوكربيرج، مالك Meta، وهي شركة لها شبكات اجتماعية مثل Facebook و whatsapp و Instagram تنتمي.

تمكن سليم من تجميع ثروته بطريقة كبيرة، حيث أن قطب، في تصنيف 2021، كان لديه ثروة قدرها 55,930 مليون دولار أمريكي.

El empresario, actualmente, cuenta con una fortuna de más de USD 30 mil millones. FOTO: MOISÉS PABLO / INFOBAE, VÍA CUARTOSCURO

جيرمان لاريا موتا فيلاسكو، من جانبه، هو ثاني أغنى شخص في البلاد، وهو المكان الذي احتله لعدة سنوات. يمتلك لاريا تكتل Grupo México، وهي شركة ورثها عن والده، ولديها حاليًا ثروة، وفقًا لمجلة فوربس، تبلغ 30,800 مليون دولار أمريكي.

هذا يعني أنه مقارنة بالعام الماضي، تمكنت لاريا من زيادة ثروتها، حيث كان لديها ثروة في عام 2021 تبلغ 27,100 مليون دولار أمريكي. لاريا، مع هذا، زاد ثروته بمقدار 3.7 مليار دولار أمريكي.

ترك والد جيرمان لاريا، خورخي لاريا، الذي توفي في عام 1999، لابنه أساسًا متينًا لتحقيق ما لديه اليوم. بدأ لاريا أورتيغا حياته المهنية كرجل أعمال في ولاية الرئيس السابق ميغيل أليمان فالديز التي استمرت ست سنوات، الذي كان رئيسًا للبلاد من عام 1946 إلى عام 1952. كان خلال هذه الفترة أنه بدأ شركة البناء الخاصة به تسمى Construcciones خورخي لاريا، والتي من شأنها أن تأخذ في وقت لاحق اسم المكسيك Constructora Industrial، S.A. de C.V.

في وقت لاحق التقى لاريا أورتيغا رجل الأعمال الإيطالي الأمريكي برونو باجلياي، الذي كان يعتبر في ذلك الوقت أغنى رجل في بلدنا، ليصبح جبهته القانونية في المسائل المتعلقة بأعمال الأنابيب في فيراكروز، توبوس دي أسيرو دي المكسيك، S.A de C.V.، والمعروفة باسم TAMSA.

Jorge Larrea Ortega fue padre de Germán Larrea. Murió en 1999.

من خلال هذه العلاقة أصبح لاريا أورتيغا مساهما في تلك الشركة، وبدأ صعوده في قطاع المعادن والصلب. في ذلك الوقت، قدم Pagliai لاريا أورتيغا مع ما سيصبح فيما بعد أعظم شغفه: الخيول وركوب الخيل. كان رجل الأعمال الإيطالي الأمريكي قد أمر للتو ببناء ميدان سباق الخيل في الأمريكتين، إلى الغرب من مكسيكو سيتي، بناءً على إصرار الرئيسين مانويل أفيلا كاماتشو وأليمان فالديس.

في عام 1962، أسس 12 من قادة الأعمال من المكسيك، بما في ذلك Pagliai و Larrea Ortega، المجلس المكسيكي لرجال الأعمال، الذي ضم تاريخياً أغنى العائلات في المكسيك.

بحلول عام 1965، قاد Larrea Ortega مجموعة من المستثمرين في الاستحواذ الجزئي على العقارات المكسيكية من شركة الصهر والتكرير الأمريكية والاستحواذ الجزئي على منجم النحاس La Caridad، وذلك بعد قوانين التعدين فضلت الشركات المملوكة للمكسيك.

وأضاف في وقت لاحق المزيد من العقارات إلى بناء التعدين والتمويل والسكك الحديدية إلى مجموعته، في حين يمتد من التعدين والتكرير، إلى الأسلاك وبعض منتجات النحاس الأخرى. ولكن خلال فترة ست سنوات للرئيس السابق كارلوس ساليناس دي غورتاري، بين عامي 1988 و 1994، ارتفعت ثروة لاريا أورتيغا بشكل كبير، بعد أن اشترت شركة التعدين Cananea، التي أصبحت فيما بعد مجموعة المكسيك، في عام 1988، أسهم الحكومة من Quebrada مينا دي لا Caridad، بسعر منخفض بشكل استثنائي قدره 680 مليون دولار، وفاز بالعرض لشركة La Cananea، أكبر شركة نحاس في المكسيك، حيث دفعت 475 مليون دولار فقط، مرة أخرى أقل بكثير من سعر السوق.

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