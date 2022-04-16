فلافيا لاوس تفلس بسبب عدم مقابلة هاري ستايلز في كوتشيلا 2022: «لقد كان خطأي»

فلافيا لاوس في الولايات المتحدة للاستمتاع بالمهرجان Coachella 2022، حيث سيتم تقديم أفضل الفنانين العالميين حتى 24 أبريل. هاري ستايلز، المغني البريطاني الذي حقق نجاحًا عالميًا بفضل فرقة One Direction، كان بطل الرواية الأول طبعة، لكن النموذج الأشقر لم يتمكن من رؤيته على الهواء مباشرة. ماذا حدث؟

شعر عشاق مؤدي «البطيخ» بسعادة غامرة عندما أعلنت لاوس، من خلال حسابها الرسمي TikTok، أنه كان في نادي إمباير بولو، في كاليفورنيا، لرؤية المعبود الشباب. «اليوم سنرى هذه الأغنية مباشرة لأول مرة» ، نشرت جنبا إلى جنب مع شريط فيديو لها الرقص مع أصدقائها «كما كان»، الأغنية الجديدة من قبل Styles.

أعلنت فلافيا لاوس أنها ستكون في عرض هاري ستايلز في كواتشيلا 2022 | فيديو: TikTok/ @flavialaosu1

هذه هي الطريقة التي أكد بها مستخدمو الإنترنت المؤثر البيروفي أنها تحقق حلم العديد من المعجبين، الذين لم يتمكنوا من حضور المهرجان لأسباب مختلفة. «اليوم قابلت الحسد»، «قهر هاري ستايلز، أيا كان»، «يا له من الحظ!» ، «خذها إلى القمر من أجلي»، «أود أن أذهب أيضًا»، كانت بعض التعليقات التي يمكن قراءتها في منشور فلافيا لاوس.

بعد ساعات، شوهد شريك باتريسيو بارودي السابق في الحدث الموسيقي بصحبة أصدقائهم. بالإضافة إلى ذلك، كانت سعيدة للغاية لأنها قابلت المؤثرين لوانا بارون ومافر نيرا، الذين حضروا المهرجان مع صديقها إرنستو كابيسيس. كان جميعهم متحمسين لرؤية هاري ستايلز يعيش في حفلة موسيقية.

Flavia Laos en Coachella 2022, uno de los festivales musicales más importantes del mundo. (Foto: Instagram/@flavialaosu)

غاب فلافيا لاوس عن العرض

فاجأت العارضة الشقراء متابعيها بإعلانها أنها كانت في فندقها ولم تعد في المهرجان. «فاتني جميع العروض، ها نحن في الفندق لأن شيئًا قبيحًا حدث. أنقذتني لوانا، لأنها لو لم تكن هناك...» ، وعلق على قصصه إينستاجرام مع ما يشبه حزينة. بالإضافة إلى ذلك، كتب في منصبه أنه على وشك البكاء.

بناء على إصرار مستخدمي الإنترنت، أوضحت فلافيا أنها لم تر المغنية البريطانية؛ ومع ذلك، لم تخبر ما حدث بالضبط حتى اضطرت إلى الانسحاب من المهرجان فجأة. «إذا سألت إذا رأيت هاري ستايلز أو شيء من هذا القبيل، لا، لا شيء. لقد كان فشلاً، كان خطأي، لكن pucha... التجربة الاولى هنا» .

لم تتمكن فلافيا لاوس من حضور عرض هاري ستايلز في كوتشيلا 2022 | فيديو: Instagram/ @flavialaosu

COACHELLA 2022: كيف تشاهد الحفلات الموسيقية مجانًا عبر الإنترنت؟

يقام مهرجان Coachella Valley للموسيقى والفنون في كاليفورنيا، الولايات المتحدة، بعد عطلة استمرت عامين بسبب حقيقة أن جائحة الفيروس التاجي منعها من الحدوث بشكل طبيعي. سيكون هذا العام عطلة نهاية الأسبوع في أبريل؛ الأول من 15 إلى 17 والثاني من 22 إلى 24 أبريل.

بالنسبة إلى إصدار 2022، يمكن لعشاق الموسيقى الذين لا يستطيعون الحضور الاستمتاع بجميع الحفلات الموسيقية عبر الإنترنت. تم تقسيمها إلى قنوات يمكنك مشاهدتها مجانًا، ما عليك سوى إدخال قناتها الرسمية على YouTube. بعد ذلك، تحقق من الروابط. تعرف على المزيد حول العروض الحية هنا.

- رابط لمشاهدة Coachella 2022 مباشرة (القناة 1)

- رابط لمشاهدة Coachella 2022 مباشرة (القناة 2)

- رابط لمشاهدة Coachella 2022 مباشرة (القناة 3)

تذكر: إذا فاتك عرض الفنان أو الفرقة المفضلة لديك، فلا تقلق. قبل كل بث مباشر، ستتمكن من مشاهدة أفضل العروض في اليوم السابق.

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