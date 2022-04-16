الخوف في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا بسبب الاشتباكات بين عشيرة الخليج ولوس باتشينكاس

Mayo fue el mes con más desplazados, pues 11.400 personas tuvieron que abandonar su hogar, principalmente en el departamento de Nariño (fronterizo con Ecuador). Fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán Jr.

في المنطقة الريفية لبلدية سييناغا (ماغدالينا)، هناك تحذيرات بشأن القتال الذي وصفت نفسه قوات الدفاع الذاتي غايتانيستا في كولومبيا، والمعروفة باسم عشيرة الخليج، وقوات الدفاع الذاتي كونكويستادورا التابعة لسييرا أو لوس باتشينكا، التي كانت تقاتل على الإقليم منذ بداية الأسبوع المقدس لمواصلة ارتكاب جرائم الاتجار بالمخدرات.

قرية لا سيكريت هي الأكثر تضررا، وأفادوا في صحيفة بارانكويلا El Heraldo، حيث اشتدت الأعمال العدائية بين مجموعتي تهريب المخدرات، ونتيجة لذلك تخلت عدة عائلات عن بيوتهم وانتقلت إلى المناطق الحضرية في المدينة، و و بلدية زونا بانانيرا المجاورة, فضلا عن مدينتي سانتا مارتا و بارانكويلا.

وفي الوقت نفسه، تشاورت في محطة إذاعة كاراكول مع عالم الأنثروبولوجيا ليربر ديماس، وهو محلل للنزاع في تلك المنطقة من البلاد، وأوضح أن المتضررين لا يعترفون بأنفسهم كمشردين، لأنهم غادروا ديارهم طواعية لمنع وقوع أي حادث في وسط الاشتباكات بين الهياكل الإجرامية.

«لم يبلغوا، ولن يفعلوا ذلك. إنهم لا يفهمون أن هذا هو النزوح القسري. إنه أمر خطير بالنسبة لهم، لكنه لا يعني أنه نزوح لأنه لم يخبرهم أحد: - مغادرة هذه المنطقة-، لكنهم غادروا بإرادتهم الحرة لأنهم رأوا خطرًا وهذا هو النزوح وحتى لو فسروها بشكل مختلف، فإن الجريمة تحدث «، وأوضح على راديو كاراكول.

وأضاف أن هاتين المجموعتين، اللتين انخرجا من الاتحاد الأفريقي المنقرضة، يعيدان التجميع مما أدى إلى موجة العنف في تلك المنطقة من الكاريبي الكولومبي. وقال «لا احد يطلب منهم المغادرة ولكن لا توجد ضمانات للامان او راحة البال».

وفي صحيفة El Informador المحلية، تشاوروا مع السلطات المحلية في سييناغا، حيث ذكروا أنهم لم يتلقوا تقارير عن المغادرة القسرية للأشخاص الذين يعيشون في أماكن متأثرة بالاشتباكات المسلحة.

«تم السيطرة على النظام العام من حيث القطاع الحضري؛ ومع ذلك، في المناطق الريفية كانت هناك بعض الأضرار في لا سيكريت، لكننا نستثني من أن الجيش الوطني يقوم بالفعل بحراسة القطاع وضمان سلامة السكان»، نقلوا في تلك الوسيلة ما وقال سكرتير الحكومة البلدية، هيكتور زوليتا روفيرا.

وأكد المسؤول أن عمدة السكان لويس تيتي سامبر طلب من وزير الدفاع دييغو مولانو تعزيز وجود الجيش في المنطقة في مواجهة حصار جماعات تهريب المخدرات وأكد أنه حتى الآن لا توجد معلومات عن المدنيين تتأثر.

«حتى الآن ليس لدينا تقرير يؤكد ما إذا كان الناس قد أصيبوا أو قتلوا أو إذا كانت هناك عائلات نازحة، كما قالت العديد من وسائل الإعلام. وحتى نحصل على التقرير الرسمي من الجيش الذي يتفقد المنطقة، لا يمكننا البدء في الطريق ذي الصلة؛ وهو أمر واضح أننا بالتنسيق مع الكيانات الأخرى ننفذ الاستراتيجيات اللازمة للحصول على أكبر قدر من المعلومات حول القضية».





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