عيد الفصح: ستصدر الهجرة جواز سفر إلكتروني يومي السبت والأحد فقط في خورخي تشافيز

على الرغم من حقيقة أننا في عيد الفصح، ذكرت هيئة الرقابة الوطنية للهجرة أنه يوم السبت 16 أبريل والأحد 17 أبريل، ستكون خدمة إصدار جوازات السفر الإلكترونية الطارئة متاحة فقط في الوكالة اللامركزية لمطار خورخي شافيز الدولي.

في بيان صدر بعد ظهر اليوم عبر شبكاتها الاجتماعية، أوضحت Migraciones أنه خلال كلا اليومين، سيكون الاهتمام دون انقطاع وسيوجه المواطنين الذين لديهم رحلات مجدولة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وتضيف الملاحظة أنه يجب على المستخدمين تقديم بطاقة الصعود إلى الطائرة ووثيقة الهوية الوطنية الخاصة بهم (DNI) وقسيمة الدفع بحق الإجراء لـ S/ 98.60.

قامت Migraciones بتنظيم اهتمامها بعد أزمة الأحد الماضي، 10 أبريل، عندما سقط النظام ولم يتمكن أحد من الحصول على جواز سفره، مما أجبر العديد من المواطنين على إعادة جدولة رحلاتهم ودفع حالات تأخير عالية.

في اليوم السابق أمس، الخميس 14 والأمس، الجمعة 15 أبريل، تم إيلاء الاهتمام للمواطنين الذين كان من المقرر أن يسافروا خلال الـ 48 ساعة القادمة في مقرها في برينيا، وكذلك في الوكالة اللامركزية في جوكي بلازا.

وأشارت المؤسسة إلى أن مكتب الهجرة في المطار سيساعد أولئك الذين تم تحديد موعد رحلتهم في غضون 24 ساعة خلال الـ 24 ساعة القادمة خلال الأيام السبعة.

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