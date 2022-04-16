عيد الفصح في هوانوكو: أماكن سياحية للاستمتاع بها خلال العطلة

إنه الأسبوع المقدس وقد خطط العديد من المواطنين لقضاء عطلة طويلة لقضاء مع العائلة أو العودة إلى وطنهم من أجل احتفالات. هناك وجهات يتم فيها تجربة هذه الاحتفالات الدينية بطريقة خاصة جدًا، و Huánuco هي واحدة منها. هذا المكان بين الجبال والغابة البيروفية به جبال عالية وهو فرصة لزيارة مواقعها السياحية.

هل تجرؤ على معرفة القليل من Huánuco؟ البوابة وأنت ما الخطط؟ يقدم توصيات لمشاهدة معالم المدينة والقدرة على التقاط الصور من أجل الحصول على ذاكرة مستقبلية خلال عيد الفصح. اكتشف في الملاحظة التالية.

بوسك دي نيبلينا دي كاربيش

يغطي الضباب باستمرار هذه المنطقة من التنوع البيولوجي الكبير، والتي تربط، بطريقة معينة، سلسلة الجبال بغابة بيرو. هنا يمكنك زيارة شلال سانتا كارمن، وهو عجب 18 مترا من الخريف، عندما تنزل يمكنك رؤية شكل بركة طبيعية من الماء. ستجد أيضًا شلال سان ميغيل، مع أكثر من 100 متر من السقوط وتدفق المياه الوفير. من حوله يمكنك رؤية الغابة الأساسية للغابة العالية أو Rupa Rupa. بالإضافة إلى تنوع النباتات والحيوانات الموجودة.

Catarata de San Miguel, por Tingo María pero también está cerca Huánuco. Visítalo en Semana Santa.

أخيرًا، هناك حجاب الحوريات. بدءا من بلدة تامبيلو شيكو، يذهب الزوار في تسلق لمدة ساعتين للوصول إلى بوزا ديل أمور، ومناسبة لتسلق الصخور. يقع في مضيق من التلال لذلك هناك تيارات واضحة وضوح الشمس تشكل الشلالات.

Bosque de Neblina de Carpish

مدينة هوانوكو

مدينة تضم المعابد والقصور والعقارات من قرون مختلفة. واحدة من مناطق الجذب الرائعة هي Kotosh، معبد الطين الذي يزيد عمره عن 4000 عام. الشيء الرئيسي هو التنزه حول Plaza de Armas حيث ستجد مناطق خضراء ومسبح في المركز، وهو المكان المثالي لأخذ قسط من الراحة.

إذا كنت تتطلع إلى مواصلة المهرجان الديني، يمكنك زيارة كاتدرائية المدينة، التي بنيت في عام 1966 وتحتوي على مجموعة من اللوحات من مدرسة Cusqueña ونحت الخشب الباروكي لورد بورغوس، ملك وراعي Huánuco.

إذا كنت من محبي المتحف, قم بزيارة متحف Leoncio Prado الإقليمي, الذي يحتوي على ثلاث غرف تمثيلية هي: Kotosh Shillaqoto, القصر الإقليمي والمحلي, وغرفة Leoncio Prado. يمكنك حتى التجول حول جسر كاليكانتو، الذي يقع على بعد أربع بنايات من الساحة الرئيسية ويقع على نهر Huallaga. صُنع على عمودين ينتهي بهما شرفات نصف دائرية، وتم بناؤه في عام 1879 ويربط مقاطعتي هوانوكو وأماريليس.

Museo Regional Leoncio Prado, un lugar para conocer sobre arte e historia de la ciudad. Ubicado cerca a la Plaza de Armas de Huánuco.

ستجد أيضًا موقع كوتوش الأثري الضخم وقاعة المعارض الخاصة به، وهو مجمع عمره أكثر من 4000 عام. في المكان، يبرز معبد الأيدي المتقاطعة: زوجان من المنحوتات في راحة عالية، بأذرع متقاطعة، يعملان في الطين الخام. يقع الجذب السياحي في المستوى الهرمي العالي للطبقة الكهنوتية في كوتوش والطقوس الدينية وتمثيلات الحج.

أخيرًا، يمكنك زيارة منزل Shismay hacienda (الذي يحتوي على حديقة) وقاعة معارض Churubamba للتاريخ والفنون الدينية. هناك وفرة من المومياوات، ومعظمهم من الأطفال، التي تم العثور عليها في مجمع باباهواسي الأثري.

مجمع جراو الأثري

ستجد هنا موقع غارو الأثري الضخم، أحد أهم المراكز الأنثروبولوجية في ألتو مارانيون. وفقًا لهم، كان من الممكن أن يكون المقر السياسي والإداري لـ Yaros أو Yarowilcas. يبرز وجود مركز إسكان وإداري وديني ودفاعي. من ناحية أخرى، تعتبر واحدة من أكثر المستوطنات تنظيمًا وسكانًا في فترة ما قبل الإنكا.

Complejo arqueológico de Huánuco

الاتحاد - مايو

كما تعلمون، فهو جزء من تاريخ الإنكا، والذي ينعكس في نصب أثري مثير للإعجاب. بالإضافة إلى ذلك، لديها مياه حرارية ذات خصائص طبية. ستجد هناك موقع Huánuco Pampa الأثري الضخم، المعروف أيضًا باسم Huánuco Marka أو Huánuco Viejo. أبرز الأماكن هي أوشنو، الإنكا واسي، وحمام الإنكا، وقصر البوابات الثلاثة والمعبد غير المكتمل.

وفقًا للمعلومات الواردة من Y Tú Qué Planes، كان من الممكن أن يبدأ بنائه في عام 1460 ويتوقف في عام 1539 بوصول الإسبان.

La Unión- Dos de Mayo Huánuco Perú

زيرو إلى مايكيتشوا

إذا كنت من محبي الكتابات والمسلسلات التي تعكس تاريخ بيرو, سيكون هذا المكان مألوفًا لك لأنه حيث يعيش La Perricholi, شخصية عصر نائب الملك ومحب نائب الملك أمات وجونيت, عاش. هنا يمكنك العثور على منزله، الذي بني في عام 1739، حيث يتم الاحتفاظ بخزانة ملابس صغيرة في غرفة النوم الرئيسية والأثاث في ذلك الوقت.

Visita la casa de la Perricholi, personaje que fue amante del virrey Amat y Juniet.

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