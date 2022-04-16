عيد الفصح 2022: الوجهات الفردوس التي زارها المكسيكيون المشهورون في عطلاتهم

مع الأسبوع المقدس، لا تصل الاحتفالات الدينية فحسب، بل غالبًا ما تكون مصحوبة ببضعة أيام إجازة لبعض المكسيكيين. هكذا, غالبًا ما يستخدم الطلاب الذين يدخلون الإجازات أو الموظفين الذين لديهم بعض تواريخ الخروج من العمل هذه الأيام في أبريل للخروج وأخذ استراحة من الروتين.

بهذا المعنى، لم يكن عرض الأعمال بعيدًا أيضًا، وفي عام 2022 قرر العديد من المشاهير الاستيلاء على حقائبهم والذهاب إلى أماكن لا تصدق استفد من الموسم بالفعل إما بمفرده أو مع أحبائهم.

Las playas son un lugar para visitar en semana santa (Foto: EFE/David Guzman) EFE

سينثيا أورياس، مضيفة البرنامج أخبرني الآن! ، بعض الصور من زيارته الأخيرة لشواطئ سينالوا من حسابه في Instagram.

لذلك، لبضعة أيام الآن شاركت صورة ملونة أثناء جلوسها على يخت وترتدي ملابس سباحة صفراء مع التسمية التوضيحية «Girl Power».

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG cynthiaurias)

«لا سونورا ماتانسيرا كانت على حق عندما قالت: في الحياة البحرية هو ألذ»، وكتب.

لم تكن ردود الفعل طويلة في المستقبل، وملأ العديد من مستخدمي الإنترنت مربع التعليق الخاص بممثلة أوبرا الصابون أيضًا بالإطراء.

«أنت تبدو جميلة جدا»، «جميلة»، «مذهلة»، «لديك ابتسامة جميلة»، كانت بعض الإشارات التي تلقاها.

بالإضافة إلى ذلك، في الأيام التالية، شارك Urias مع أتباعه لهذه الشبكة الاجتماعية لحظات جميلة مع أطفاله على الشاطئ.

famosos mexicanos semana santa (Foto: IG patoborghetti)

على الرغم من أن باتريسيو بورغيتي ليس من مواطني المكسيك، ولكن من الأرجنتين، فقد قضى الكثير من حياته المهنية الفنية على الأراضي الوطنية. بالإضافة إلى ذلك، في هذه المناسبة، قرر ممثل المسلسلات مثل Rebelde أو Amor mío الذهاب مع شريكه Odalys Ramírez إلى وجهة أكثر برودة بكثير.

ذهب الزوجان إلى بارك سيتي ماونتن مع أطفالهما، وهو مكان يقع في ولاية يوتا، الولايات المتحدة، يتميز بجباله الكبيرة المليئة بالثلوج وحيث يعد التزلج أحد أفضل مناطق الجذب.

في الصور المعروضة على ملفات تعريف Instagram لكلا الفنانين، فهي دافئة للغاية تستمتع بلحظات جميلة مع أطفالهم.

«إنهم لا يعرفون كم كنت خائفًا من التزلج. واليوم أستمتع بها كثيرًا. أشياء مثيرة تحدث عندما تتغلب على مخاوفك»، كتب أوداليس من حسابه.

La actriz tuvo una cena romántica (Foto: IG barbaraderegil)

شخص لم يتوقف عن الاستمتاع بهذه التواريخ كانت باربرا دي ريجيل، التي أظهرت آخرها إلى بونتا دي ميتا، ناياريت.

لم تنتهز الممثلة من روزاريو تيجيراس الفرصة لعرض بعض الصور التي تظهر بطنها الذي يعمل فحسب، بل شاركت أيضًا مع معجبيها بعض اللحظات الرومانسية التي عاشتها مع زوجها في الأيام الأخيرة.

ولكن لم يكن كل شيء وردية بالنسبة للممثلة، حيث تعرضت لحادث مع قنفذ البحر وذهبت إلى الطبيب للحصول على الرعاية.

Bárbara se lastimó el pie (Foto: IG barbaraderegil)

«عطلتي في الطبيب، هاهاهاهاها، حسنا الحياة ليست مثالية»، وكتب في Instastorie كما سمع يصرخ بسبب ألم حقنة التي وضعت على نعل قدمه.

في وقت لاحق، عرضت باربرا لأتباعها عشاء رومانسي كانت ستتناوله مع شريكها حيث لاحظت تركيب شاطئ فاخر بحروف عملاقة مكتوب عليها «الحب».

ذهبت السائق تانيا رينكون كبيرة وكلاهما هي وشريكها وطفليها وأجداد أطفالهم في رحلة لا تنسى في رحلة بحرية ديزني .

La famosa fue a un crucero (Foto: IG taniarin)

شاركت الفنانة على حسابها في Instagram لحظات لمس السباحة على الشاطئ أو لقاء شخصيات مثل دونالد داك، نيمو، من بين العديد من الآخرين.

«تراكم الذكريات والاحتفال بأن والدي معنا في هذه الرحلة» أو «سعيد جدًا» هي بعض الأوصاف التي وضعتها المرأة الشهيرة في منصبها.

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