Coachella 2022 مباشرة: جداول وروابط لمشاهدة جميع الحفلات الموسيقية مجانًا

انتهى الانتظار! عاد مهرجان Coachella 2022 أخيرًا ولفرحة معجبيه، تم تأكيد حضور أفضل الفنانين من جميع أنحاء العالم في إصدار هذا العام. أولئك الذين أتيحت لهم الفرصة للتعبئة إلى الولايات المتحدة سيكونون قادرين على مشاهدة الحفلات الموسيقية الضخمة التي يتم تنظيمها يوميًا.

إذا لم تتمكن من الحصول على تذكرة أو سفر، فلديك في متناول يدك سلسلة من المنصات حيث يمكنك متابعة البث المباشر دقيقة بدقيقة، والذي يسجل صورة جيدة وصوتًا حتى تتمكن من الاستمتاع بالتجربة وأنت مرتاح في منزلك. تعرف على كل التفاصيل.

كواتشيلا 2022: ¿QUÉ ES؟

منذ نسخته الأولى في عام 1999، أصبح هذا أحد أهم الأحداث في صناعة الموسيقى. على عكس العروض الأخرى، لا يجمع هذا العرض نجوم من الولايات المتحدة أو أوروبا فحسب، بل يشمل أيضًا مطربين أمريكا اللاتينية في قائمة الفنانين. بالنسبة لهذه النسخة، سيتمكن الحاضرون والمعجبون من الاستمتاع بساعات من العروض دون انقطاع. من يمثلنا؟ تم استدعاء «بيشوتا» كارول جي وبابلو فيتار وأنيتا ونيكي نيكول.

كواتشيلا 2022: ¿دوندي إس؟

مهرجان Coachella Valley للموسيقى والفنون، الذي يقام في إنديو، كاليفورنيا، ستكون هذه المرة عطلة نهاية الأسبوع في أبريل، الأولى من 15 إلى 17 والثاني من 22 إلى 24 أبريل.

أين تشاهد كواتشيلا 2022 مباشرة؟

بالنسبة إلى إصدار 2022، يمكن لعشاق الموسيقى الذين لا يستطيعون الحضور الاستمتاع بجميع الحفلات الموسيقية عبر الإنترنت. تم تقسيمها إلى قنوات يمكنك مشاهدتها مجانًا، ما عليك سوى إدخال قناتها الرسمية على YouTube. بعد ذلك، تحقق من الروابط وتشكيلة الفنانين يوميًا.

- رابط لمشاهدة Coachella 2022 مباشرة (القناة 1)

- رابط لمشاهدة Coachella 2022 مباشرة (القناة 2)

- رابط لمشاهدة Coachella 2022 مباشرة (القناة 3)

الحقيقة: إذا فاتتك عرض المغني أو الفرقة المفضلة لديك، فلا تقلق. قبل كل بث مباشر، ستتمكن من مشاهدة أفضل العروض في اليوم السابق.

Últimas noticias de Coachella 2022.

تشكيلة كوتشيلا 2022

سابادو 16

(القناة 1)

4:00 مساءً - مرحبًا

4:15 مساءً - القهوة

4:35 مساءً - ماسيغو

5:05 مساءً - الوو

6:00 مساءً - الوقواق

6:50 مساءً - 88 ارتفاع

8:10 مساءً - الإفصاح

9:30 مساءً - فلوم

10:40 مساءً - ميغان ثي ستاليون

11:30 مساءً - بيلي إيليش

(القناة 2)

4:00 مساءً - مرحبًا

4:15 مساءً - أرنب الشاطئ

5:00 مساءً - J.ID

5:45 مساءً - جيفيون

6:40 مساءً - 100 جيسس

7:30 مساءً - كارولين بولاتشيك

8:25 مساءً - بروكهامبتون

9:15 مساءً - داني إلفمان

10:20 مساءً - ريتش بريان

11:05 مساءً - ستروم

12:05 صباحًا - 21 سافاج

(القناة 3)

4:00 مساءً - مرحبًا

4:15 مساءً - تشيلسي كاتلر

4:55 مساءً - أفراح الحالية

5:20 مساءً - إيمو نيت

5:40 مساءً - الإفطار الياباني

6:25 PM - فتاة باللون الأحمر

7:15 مساءً - رينا ساواياما

8:15 مساءً - ستيف لاسي

8:50 مساءً - بابلو فيتار

9:40 مساءً - معالج الملك جيزارد والسحلية

11:00 مساءً - فريدي جيبس/مادلب

11:30 مساءً - هوت تشيب

12:05 صباحًا - كياري باميو باميو

دومينغو 17

(القناة 1)

4:00 مساءً - مرحبًا

4:15 مساءً - لعنة الأمواج

5:00 مساءً - أليك بنجامين

5:35 مساءً - فينس ستابلز

6:35 مساءً - قم بتشغيل الجواهر

7:35 مساءً - الفنلنديين

8:30 مساءً - ماجي روجرز

9:15 مساءً - كارول جي

10:05 مساءً - دوجا كات

11:05 PM - البيت السويدي مافيا /ذا ويكند

(القناة 2)

4:00 مساءً - مرحبًا

4:15 مساءً - الطريق

5:05 PM - فرقة MS

5:40 مساءً - بيبادوبي

6:20 مساءً - أورفيل بيك

7:05 PM - شيكانو باتمان

7:55 مساءً - ديف

8:40 مساءً - جوجي

9:30 مساءً - ضوء القمر

10:15 مساءً - جيمي xx

(القناة 3)

4:00 مساءً - مرحبًا

4:15 مساءً - البرتقال العاطفي

5:00 PM - قناة تريس

5:45 مساءً - كيم بيتراس

8:15 مساءً - صلصة البط

10:00 مساءً - ديوك دومون

10:55 مساءً - دينزل كاري

11:40 مساءً - البطن