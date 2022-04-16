طلبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من مكتب المدعي العام CDMX التحقيق ومعاقبة النساء المقنعات اللواتي اعتدى على النساء

وحثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي على التحقيق مع النساء اللواتي هاجمن امرأة في شارع ريبوبليكا دي كوبا في المركز التاريخي ومعاقبتهم.

من خلال بيان صادر عن الشبكات الاجتماعية، أشارت اللجنة إلى أنها «قلقة» من العدوان الذي وقع في 13 أبريل، «لذلك يصبح من المناسب حث سلطات هذه المدينة، ولا سيما FGJCDMX، على معالجة الشكاوى الموجودة بالفعل على الفور وتلك التي هي إنتربوس».

وفي تلك الوثيقة، أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن بنائها في المركز التاريخي، الذي احتلته جماعة أوكوبا كوبا مونومنتا فيفا، وهي مجموعة فقط افترضت نفسها على أنها «متطرفة» لا ترغب في الدخول في حوار والتوصل إلى اتفاقات، «لذلك بدأت إجراءات قانونية بشأن الأشخاص الذين يحافظون على الاحتلال».

CDNH exhortó a la Fiscalía que investigue a las implicadas (Foto: Twitter/@CNDH)

وعقب بيان اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإحالة المرأة التي تعرضت للاعتداء من قبل نساء مقنعين إلى الشكوى، استعادت عناصر من وزارة أمن المواطنين في عاصمة البلد مبنى اللجنة في شارع جمهورية كوبا.

وأفاد وزير الداخلية في CDMX، مارتي باتريس، أن مكتب المدعي العام في CDMX اعتقل ثلاثة أشخاص بعد استعادة مبنى CDNH في المركز التاريخي.

كتب مارتي باتريس على الشبكات الاجتماعية: «ردا على شكوى من أعمال تخريب وأعمال غير مشروعة مشتبه بها في شوارع كوبا، اعتقل @FiscaliaCDMX و @SSC_CDMX ثلاثة أشخاص واستعادوا الممتلكات التي يشغلها، من أجل ضمان سلامة الجيران والمارة وسائقي السيارات».

وبالإضافة إلى ذلك، أشار مكتب المدعي العام، من خلال بيان صحفي، إلى أن المحتجزين وضعوا تحت تصرف المدعي العام للتحقيقات الإقليمية في بينيتو خواريز.

Tras la recuperación del edificio de la CNDH, la Fiscalía detuvo a 3 mujeres (Foto: Twitter/@c4jimenez)

في 14 أبريل، ذكرت FGJ أنها فتحت مجلد تحقيق بعد شكوى من امرأة تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من النساء المقنعين.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام، كانت الطرف المصاب داخل سيارتها عندما زُعم أنها هاجمتها مجموعة من النساء مع تغطية وجوههن، وزُعم أنهن طالبن بالمال مقابل إفساح المجال لها. ومع ذلك، وفي مواجهة رفض الضحية، بدأ المهاجمون في إتلاف سيارتها وزُعم أنهم جردوا هاتفها الخلوي.

وبالمثل، قال أحد مستخدمي تويتر تم التعرف عليه باسم @_nnux، والذي يُزعم أنه ابنة الضحية، إن أربع نساء مقنعين هاجمن والدتها «خارج منزل أوكوبا». وأشار مستخدم الإنترنت إلى أن الشخص المصاب تم تجريده من هاتفها المحمول بعد أن تمكنت من الفرار من سيارتها وحاولت تسجيل الأحداث.

La SSC-CDMX recuperó edificio de la CDNH en el Centro Histórico (Foto: Captura de pantalla - Milenio)

شاركت ابنة الضحية المزعومة على الشبكة الاجتماعية سلسلة من مقاطع الفيديو التي تظهر لحظة الاعتداء. في المواد السمعية البصرية يسمع أن المرأة عرفت نفسها كمدرسة في جامعة متروبوليتان المستقلة (UAM)، في حين طلبت الدعم من المارة، الذين تجاهلوهم.

«نحن نطلب منك المغادرة. هذا لا شيء، نحن قادرون على فعل المزيد، والحصول عليه الآن. هنا يعرف الناس بالفعل ما هو عليه، أنت تعرف الديناميات «، كانت كلمات إحدى النساء المقنعين، بينما اصطدم الآخرون بسيارة الضحية.

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