دعا شيفاس إلى اللاعنف بعد هجمات المعجبين في CDMX

خلال الليل, تم استقبال فريق Sacred Herd مع الاستهجان والإهانات من المشجعين عند مدخل فندق Royal Pedregal التركيز للفريق في مكسيكو سيتي.

طالب الباريستا بنتائج أفضل من الفريق بسبب أدائهم في بطولة Clausura 2022 لكرة القدم المكسيكية.

بعد 13 مباراة، حصل شيفاس على 14 نقطة ويحتل المرتبة 15 في الترتيب، خارج منطقة التصفيات، مما أدى إلى إقالة مدير المدرب مارسيلو ميشيل لينيو يوم الخميس.

تم تسجيل هذا اللقاء من قبل أعضاء الفريق، الذين نزلوا لرؤية معجبيهم، ولكن عندما رأوا عداء التجمعات، انسحبوا إلى الفندق. تم استدعاء هؤلاء الهواة الزائفين من خلال حساب الفريق على وسائل التواصل الاجتماعي جنبًا إلى جنب مع مقطع فيديو.

Los congregados estuvieron echando porras e insultos al equipo por su desempeño (foto: @Chivas)

وهو أنه في الفيديو يمكنك أن ترى، في البداية، كيف يغني المشجعون الهراوات للاعبين الذين كانوا في الردهة بينما ألقى البعض الزجاجات على اللاعبين. ومع ذلك، عندما يبدأون في الانسحاب، تبدأ الإهانات والاستهجان في سماع الموسيقى، والتي تتوقف تدريجيا عن اللعب.

«دع الجميع يذهبون، ولم يتبق أحد» غنوا وأظهروا أيضًا بطانيات مع الأسطورة «الكثير من الراتب وقليل من البيض».

ألقيت فرناندو بلتران زجاجة ضربته من القدم. بعد ذلك، واصل المشجعون الأغاني لتوبيخ اللاعبين وطالبوا بجهد أكبر منهم.

ولكن قبل أن يتمكن أنطونيو بريسينيو من الدخول، تمكن العديد من المعجبين من تمرير السياج الذي أبعدهم عن المدخل، مما أدى إلى اعتداءات لفظية ضد بريسينيو. واحد من الذين منعوه من المرور صرخ في وجهه أنه لن يدخل.

"Vengan, dígannos las cosas de frente, aquí estamos para lo que quieran decirnos y les damos la cara, pero así no" dijo el Nene Beltrán (foto: @Chivas)

ثم وصل الغوغاء إلى البوابات وبدأوا في إلقاء الشتائم وتحطيم النوافذ عند المداخل وهم يكافحون مع أفراد الأمن.

بعد desmán، تحدث بريسينيو وبلتران مع بعض مجموعات المعجبين الذين أشار إليهم إلى الباب وأخبرهم «هذا سيء بما فيه الكفاية». وقال بولو بريسينيو لأحد المعجبين: «نحن نخشى الخروج، ولا نخرج، ولا نفعل أي شيء».

بعد ساعات، أصدر الفريق بيانًا عبر شبكاتهم الاجتماعية يدعو فيه المشجعين والرأي العام إلى «عدم العنف في كرة القدم لدينا وفي مجتمعنا».

Comunicado de las Chivas respecto a los altercados (foto: @Chivas)

أخيرًا، حثوا Liga MX والنوادي التي تعوضها على اتخاذ «تدابير نهائية تسمح لنا باستعادة البيئة الأسرية التي تم أخذها منا»، كما تقرأ الرسالة.

وذكروا أيضًا أن الفريق قرر عدم وجود مجموعات رسوم متحركة في المباريات حتى يتم اعتماد عمليات مناسبة لضمان سلامة المعجبين واللاعبين.

وذكروا أنه على الرغم من حقيقة أن Liga MX بدأت مع اعتماد المجموعات، «أولئك الذين يدعمون Chivas رفضوا القيام بذلك، فقط 1٪ استجابوا للمكالمة»، قال الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن شيفاس سيواجه كروز أزول في ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي لليوم الرابع عشر من بطولة كلاوسورا 2022 يوم السبت 16 أبريل.

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