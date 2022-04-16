مشروع قانون يسمح بالطلاق المجاني في كولومبيا

07 DE JUNIO DE 2015. Conozca cómo tener un divorcio sano y no morir en el intento

حتى الآن في كولومبيا، هناك نوعان من الطلاق، أحدهما الذي يتم تقديمه بالاتفاق المتبادل والآخر الذي يتم تقديمه دون اتفاق. وفي الحالة الأخيرة، يجب تقديم أحد الأسباب التسعة لفسخ الزواج، الوارد في المادة 154 من القانون المدني. لكن هذا سيكون قريبًا من التغيير.

وافقت اللجنة الأولى لمجلس النواب على مشروع القانون الذي يسعى إلى جعل الطلاق مجانيًا في كولومبيا، وهو خبر أكده ممثل مجلس النواب عن فالي ديل كاوكا، خوان فرناندو رييس كوري، الذي يقود هذه المبادرة.

وفقًا لعضو الكونغرس، «لا يُسمح بالطلاق اليوم بإرادة واحدة من الزوجين، ولا يُسمح به إلا لأسباب محددة مدرجة في القانون المدني. ما نسعى إليه هو إضافة قضية جديدة هي بالإرادة الوحيدة لأي من الزوجين».

قد تكون مهتمًا: تطلب المحكمة الدستورية من الكونغرس اعتماد تدابير لعدم إهمال المطلقات

في هذا الصدد، أوضح رييس كوري أن الأزواج الذين يرغبون في الطلاق سيتعين عليهم فقط الذهاب إلى القاضي والتعبير عن إرادتهم. وقال عضو الكونجرس «بالطبع، يجب احترام التزامات الأطفال والزوج الآخر إن وجدت، ولكن الطلاق الحر مضمون في كولومبيا وهذه خطوة إلى الأمام للحريات في البلاد». وقد تركت المبادرة ثلاث نقاشات لتصبح قانونًا للجمهورية.

كشفت أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الرقابة الوطنية لكتاب العدل والسجل، في 29 مارس، أن حالات الطلاق في كولومبيا زادت خلال عام 2021. وفقًا للوكالة، تم تسجيل 16،657 حالة طلاق في العام الماضي في البلاد، بينما كان الرقم في عامي 2020 و 2019 10،305 و 15,797 على التوالي.

في مشروع القانون، تضمن أعضاء الكونغرس الذين يدفعون هذه الأرض الجديدة عملية تسمى «اقتراح الطلاق». «يجب أن تكون هناك التزامات إعالة مقررة بين الأزواج، وتصفية المجتمع، وإذا كان لديهم أطفال، فسيتم التوصل إلى اتفاقات للحضانة والزيارة والأبوة والأمومة. هذا أمر مهم للغاية ويجب ألا نتغاضى عنه»، قال ريس كوري.

قد يثير اهتمامك: هذه هي الأحكام الجديدة المتعلقة بالتعويض عن حالات الطلاق الديني في كولومبيا

هذه المبادرة لديها أيضا ممثلة المؤلفين كاثرين ميراندا وممثلة للكاميرا جوليان بينادو. قالت عضوة الكونغرس في التحالف الأخضر إن «القرارات الفردية للزوجين لا تزال تحترم من أجل المضي قدمًا في إجراءات الطلاق بحرية, دون التأثير على حقوق شريكهم أو أطفالهم, قالت ميراندا.

ويفيد تقرير هيئة الإشراف على كتاب العدل والسجل أن بوغوتا، وميديلين، وكالي، وبوكارامانغا، وبيريرا لا تزال المدن التي يتم فيها تسجيل الزواج والطلاق في أغلب الأحيان.

هذه هي الأسباب التسعة المنصوص عليها في المادة 154 من القانون المدني:

1. العلاقات الجنسية خارج نطاق الزواج لأحد الزوجين.

2. الفشل الخطير وغير المبرر من جانب أحد الزوجين في الوفاء بالواجبات التي يفرضها عليهم القانون بصفتهم وأولياء الأمور.

3. الاعتداءات والمعاملة القاسية وسوء المعاملة في العمل.

4. السكر المعتاد لأحد الزوجين.

5. الاستخدام المعتاد للمواد المهلوسة أو المخدرة، ما لم يحددها الطبيب.

6. أي مرض أو خلل خطير وغير قابل للشفاء, جسدي أو نفسي, لأحد الزوجين, مما يعرض للخطر الصحة العقلية أو الجسدية للزوج الآخر ويجعل مجتمع الزواج مستحيلاً.

7. أي سلوك لأحد الزوجين يهدف إلى إفساد أو تحريف الآخر, سليل, أو الأشخاص الموجودين في رعايتهم والعيش معًا تحت سقف واحد.

8. الفصل بين الهيئات، القضائية أو الفعلية، التي استمرت لأكثر من عامين.

9. موافقة الزوجين المعبر عنها أمام القاضي المختص والمعترف بها من قبل الأخير بحكم.

استمر في القراءة: