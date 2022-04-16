بيلين بارنيشيا تتحدث بعد فضيحة زفاف «نائب الملك»: «تم تحريف العرض»

بيلين بارنيشيا لم يتصور أبدا أن لها حلم الزفاف مع مارتن كابيلو دي لوس كوبوس سينتهي به الأمر ليكون هدفًا للنقد على الشبكات الاجتماعية. بعد قول «أفعل» في مدينة تروخيو, عرض الزوجان حديثًا في الشوارع للاحتفال باتحادهما. ومع ذلك، فإن الشخصيات التي يمكن ملاحظتها في الطريق أثارت الجدل، وهو نفس الشخص الذي كان يتابعهم منذ تلك الليلة من يوم السبت 9 أبريل.

شاركت ابنة ألفريدو بارنيشيا، المرشح الرئاسي السابق خلال الانتخابات العامة لعام 2016، صورًا للعرض المشكوك فيه، حيث تُرى نساء الشعوب الأصلية جالسات على الأرض، في تقديس، ورؤوسهن إلى أسفل. هناك أيضًا رجال ذوو ثديين عاريين ومغطاة بالتنانير والقماش، مربوطون بالحبل ومرافقة سلطة من بيرو القديمة.

تم انتقاد حفل زفاف بيلين بارنيشيا ومارتين كابيلو دي لوس كوبوس بسبب «موضعه نائب الملك». فيديو: تويتر

في وقت آخر، ينظر الزوجان وضيوفهم، وجميعهم يرتدون آداب السلوك، وهم يستمتعون بالحفلة في منزل به عمارة استعمارية؛ بينما على الشرفات، معجبة من بعيد، تحاكي بعض الفتيات العمل القسري المرتبط في أعمدة المكان.

لم يكن رد فعل الإنترنت طويلاً في المستقبل. من خلال الشبكات الاجتماعية، انتقد المستخدمون الزوجين وأسفوا على اختيار موضوع «نائب الملك» في منتصف عام 2022. كان آخرون أكثر صرامة وأطلقوا على زوج الزوجين «رجعي» و «classist» و «مفتول العضلات». بالنظر إلى ذلك، قررت بيلين بارنيشيا كسر صمتها.

بيلين بارنيتشيا تدافع عن زفافها

من خلال حسابها على Instagram، وهو منصة شاركت فيها الصور التي تنتشر في جميع أنحاء العالم اليوم، شاركت الخبازة الشهيرة: «مع شفقة كبيرة أنا مجبر على كتابة هذا النص. كما يعلم الكثير منكم، قبل أسبوع، أقيمت احتفالات زواجي في تروخيو، مسقط رأس والدتي. اخترنا الزواج في بيرو وشعرت بالفخر الشديد لأنني تمكنت من إظهار أصدقائي كم هو رائع وغني ثقافيًا في بلدنا. »

«نحن بلد مليء بالتنوع والثقافات والتقاليد المختلفة التي تمكنت من العيش معًا والتوحيد في توفيق فريد من نوعه في العالم. في كل يوم من أيام الاحتفال، نعلم بحب واحترام شيئًا عن بيرو، وعن ثقافتنا، وعن ثقافتي. لقد رأيت أنهم أشاروا في بعض وسائل الإعلام إلى تمثيل Moche الذي فعلناه كعبيد, نساء الشعوب الأصلية, نائب الملك. ما فعلناه هو تمثيل ثقافة موتشي، التي هي موطنها لا ليبرتاد وتطورت بين القرنين الثاني والسابع».

«لم يسبق له أن عبرت المسارات مع إنكا أو الإسبان في الوقت المناسب وأن أجدادي الأمهات كرسوا حياتهم وجهودهم لتقديرها للعالم. جدي غييرمو غانوزا، أعاد تشان تشان ونظم أول استكشاف أثري لهواكا ديل سول ذ لا لونا».

بعد ذلك، أكدت بيلين بارنيشيا أن كل شيء كان سوء فهم وأنها، في الواقع، لم ترغب أبدًا في تمثيل العبودية في الحقبة الاستعمارية. «ما ظهر في العرض كان استجمام رقصة الحبل، رقصة الأجداد التي لا تمثل العبيد ولكنها تمثيل طقسي للمحاربين، قدمت النساء الجالسات تمثيلًا للعمل وطريقة زراعة الأرض في ذلك الوقت».

كشف «حفل زفاف نائب الملك» أننا ما زلنا نعيش في مجتمع عنصري وتمييزي. فيديو: تويتر

يدعي أنه «ستار دخان»

في بيانها، أشارت زوجة مارتين كابيلو دي لوس كوبوس الآن إلى أن انتقاد زفافهما لا ينبع فقط من السخط، ولكن أيضًا من هدف سياسي. «نحن حزينون للغاية لأن الترفيه الذي قمنا به في العرض قد تم تشويهه بهذه الطريقة وأن الوضع يجري تسييسه. إنه يؤلمنا كثيرا أنه يتم استخدامه كستار دخان للتغطية على المشاكل الهيكلية الخطيرة والإضرابات التي هي عليها اليوم، بلدنا الحبيب».

«إذا تم استخدام نفس القوة هذه الأيام للتنديد بحالات الظلم التي نعيش فيها كل يوم، فإن بلدنا سيكون بيرو أفضل . ولهذا السبب أعتقد أننا يجب أن نترك النوايا السيئة وراءنا ونحتفل بالحب والثقافة والتنوع».

Comunicado de Belén Barnechea tras críticas por matrimonio "virreinal". (Foto: Instagram/@belenbarnechea)

استمر في القراءة: