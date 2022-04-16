أياكوتشو إف سي: تم إقالة مدرب خورخي ويلسترمان بعد الهزيمة أمام «زوروس» في كأس سودامريكانا

كانت إقامة ميغيل بونس في بوليفيا قصيرة وما أنهى كل ذلك كان هزيمة أمام أياكوتشو إف سي لكوبا سودامريكانا. بعد يوم واحد فقط من الفوز الهائل 2-0 الذي سجله 'زوروس' في كوتشابامبا، قرر مجلس إدارة خورخي ويلسترمان عدم الاعتماد على التشيلي بعد الآن. أمضى 133 يومًا فقط في النادي.

كونه آخر مجموعة D من بطولة كونميبول والخامسة بعشر نقاط في بطولة أبيرتورا للدوري البوليفي، قرر أولئك الذين يقودون الفريق عدم الاعتماد على خدمات الخبير الاستراتيجي الذي لعب 12 مباراة وأضاف أربعة انتصارات وتعادل وستة خسائر.

«توقف البروفيسور ميغيل بونس عن كونه جزءًا من المؤسسة منذ هذه اللحظة فصاعدًا. نحن ممتنون للعمل الذي تم القيام به حتى يومنا هذا ونتمنى له النجاح في مستقبله المهني»، كتب النادي على شبكاته الاجتماعية لتوديع DT، الذي على ما يبدو لديه عرض من سانتياغو واندررز من الدرجة الأولى التشيلية.

تذكر أن «أياكوتشانوس» حقق فوزًا كبيرًا على الطريق وأضاف أول ثلاث نقاط في المسابقة بعد ذلك. يسقط 3-2 إلى ساو باولو في ليما في أول موعد دولي البطولة، حيث وصلوا بعد مغادرتهم في طريقهم إلى Sport Boys. لم يكن «فريق الكنيسة» متفوقًا فقط في النتيجة، ولكن أيضًا في اللعبة. على الرغم من أن الحمر كان لديه بعض الفرص وجعل حارس المرمى أندي فيدال شخصية.

كانت هذه هي التجربة الثالثة في الخارج، حيث كانت بوليفيا البلد الوحيد الذي عمل فيه ميغيل بونس في الخارج في الوقت الحالي. كان قد أخرج سابقا سان خوسيه وبلومينغ، حيث لم يبقى طويلا أيضا ولم يحصل على نتائج رائعة.

دعونا نتذكر أن أياكوتشو إف سي وخورخي ويلسترمان سيجتمعون مرة أخرى في كأس سودامريكانا، ولكن هذه المرة ستكون تلك التي يقودها أليخاندرو أبود محلية. سيتم لعب هذا الالتزام يوم الخميس 05 مايو لليوم الرابع من المجموعة D ومن المحتمل أن يتم في ملعب إنكا غارسيلاسو دي لا فيغا في كوسكو. «Zorros» هي جزء من المجموعة D مع ساو باولو من البرازيل وإيفرتون من تشيلي. من المهم ملاحظة أن المجموعة الأولى فقط من كل مجموعة ستذهب إلى جولة 16.

Redes sociales Jorge Wilstermann.

أندي فيدال واثنين من لاعبي ميلغار في إيديال الحادي عشر

أندي فيدال وبرناردو كويستا وأليخاندرو راموس هي جزء من الحادي عشر المثالي من الجولة الثانية من كأس سوداميريكانا 2022. لويس كايسيدو (وسط) ونيلسون أنغولو (الجناح) من دوري كيتو الإكوادور, الكسندرو برنابي (يسار الظهر) لانوس من الأرجنتين, فابريسيو دومينغيز (الجناح) من نادي سباق الأرجنتين, روبرت أربوليدا (وسط) ساو باولو البرازيل, ديدييه مورينو (وسط) من جونيور من كولومبيا, لوكاس روميرو ( عجلة مركزية) من Independier من الأرجنتين وداني لونا (عقبة) من 9 أكتوبر في الإكوادور.

Once ideal segunda fecha Copa Sudamericana.

أياكوتشو 2-0 خورخي ويلسترمان

فاز أياكوتشو إف سي 2-0 أمام خورخي ويلسترمان يوم الأربعاء 13 أبريل لتاريخ المجموعة D 2 من كأس سودامريكانا 2022. لعبت المباراة في ملعب Felix Capriles في كوتشابامبا، بوليفيا. فاز 'زوروس' بأهداف من فرانسيسكو دوكلوس في 9 دقائق من الشوط الأول، وختم الأوروغواي كريستيان تيتشيرا الفوز بالهجوم المضاد 2-0 بعد مراوغة حارس مرمى ويلسترمان.

افتتح دوكلو التهديف في أياكوتشو إف سي ضد ويلسترمان.

استمر في القراءة

اللاعبون من ميلغار وأياكوتشو هم جزء من الحادي عشر المثالي من الجولة الثانية من كأس سودامريكانا.