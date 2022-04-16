الجيش يستولي على الإمدادات الكيميائية في مختبر الكوكايين تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليار بيزو

في الساعات القليلة الماضية أصبح من المعروف أنه في منطقة كوماريبو الريفية، في فيشادا، قام الزي الرسمي للجيش وشرطة مكافحة المخدرات بتفكيك مختبر لمعالجة معجون قاعدة الكوكا، الذي ينتمي إلى عشيرة الخليج.

تمت العملية عند تفتيش سان خوسيه دي أوكوني. هناك، حددت السلطات «سبعة منشآت خشبية تحتوي على سلائف كيميائية داخلها لمعالجة القلويد»، وفقًا للجيش الوطني.

وفقا للمعلومات التي سلم قائد اللواء السابع، هيكتور وليام موريلو سانشيز، إلى راديو كاراكول، «الجيش الوطني والشرطة الوطنية لدينا، بتوجيه من مكافحة المخدرات، تمكنت من تفكيك مختبر لمعالجة هيدروكلوريد الكوكايين»، والتي من شأنها أن يكون القدرة على بلورة ما يصل إلى طنين من الكوكا شهريا.

ونتيجة لهذه العملية، تم ضبط 180 كيلوغراما من هيدروكلوريد الكوكايين، و 200 لتر من مادة شبيهة بالكوكايين، و 600 1 غالون من البنزين و ACPM، و 375 1 غالون من الأسيتون، و 250 كيلوغراما من البيسلفيت وثلاثة خزانات بلاستيكية، والتي، وفقا للتحقيقات التي أجرتها هذه السلطات، سيتم تقييمها بأكثر من 2 مليار وزن.

من ناحية أخرى، في الساعات الأخيرة، أفاد الجيش الوطني أيضًا أنه من الممكن، في جنوب مقاطعة بوليفار، تحديد ثلاثة مختبرات لمعالجة عجينة الكوكا التي تنتمي إلى Eln و Gulf Clan.

وكانت الهياكل الثلاثة غير القانونية تخزن 300 كيلوغرام من أوراق الكوكا المفرومة، و 215 كيلوغراما من الأسمنت، و 415 غالون من البنزين، و 200 غالون من قاعدة الكوكا قيد المعالجة؛ والمدخلات الصلبة والسائلة اللازمة لمعالجة قلويد.

وبالمثل، وامتثالا لخطة حملة أبطال الحرية الذكرى المئوية الثانية، قامت فرقة العمل المشتركة لتحقيق الاستقرار وتوطيد هرقل، في عملية عسكرية بين البحرية الوطنية، وبين الوكالات مع مكتب المدعي العام، بإدارة، اليوم الجمعة، 15 أبريل، الموقع و تدمير مركز جمع المخدرات، في بلدية موسكيرا، نارينيو.

ووفقا للجيش، تمكنت قوات كتيبة مشاة البحرية الفلوفيال رقم 41 وCTI التابعة لمكتب المدعي العام من تحديد مكان رواسب المخدرات هذه، مع 350 كيلوغراما من عجينة الكوكا، التي تنتمي إلى الجماعة المسلحة المنظمة المتبقية المسماة كتلة ألفونسو كانو الغربية.

ووفقا للمعلومات الواردة من القوات المسلحة، فإن هذا الاستيلاء يؤثر على الموارد المالية غير القانونية بأكثر من 800 مليون بيزو.

وخلال العملية، كما أفاد الجيش، «حدثت عملية سطو عنيفة تم فيها رش أفراد من قوات الأمن بالبنزين تحت التهديد بإشعال النار فيهم إذا لم يغادروا المكان، وذلك لمنع السلطات المختصة من تنفيذ الإجراءات القضائية».

أخيرًا، يوم الخميس الماضي، 14 أبريل، تمكنت البحرية الكولومبية، مع الجيش الوطني، من الاستيلاء على 14,790 جالون من الوقود و 7.5 طن من الأسمنت على نهري نيتشي وماجدالينا.

ووقع الحادث بالقرب من بلديات غامارا (سيزار) ونيتشي (أنتيوكيا) وماغيغي وموراليس (بوليفار)، حيث وُضع 709 11 غالون من الديزل و 081 3 غالون من البنزين.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي محيط بلدية موراليس (بوليفار)، على نهر ماغدالينا، تم ضبط 500 3 كيلوغرام من الأسمنت الرمادي في نفس الرافد، وفي محيط بلدية غامارا (سيزار)، تم ضبط 000 4 كيلوغرام من نفس المادة.

وذكرت البحرية، من خلال بيان صحفي، أنه خلال عمليات التفتيش التي أجريت على السفن من نوع الشاحنين، لم يقدم أفراد طاقمها شهادة عدم الإبلاغ عن الاتجار بالمخدرات، لذلك صودرت المواد وإتاحتها للسلطات المختصة في هذه البلديات. في سياق العمليات، لم يكن هناك مصيد.

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