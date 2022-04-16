«هل أنت ذاهب إلى المكسيك أم أنك ذاهب إلى إيبردرولا؟» : دافع إغناسيو ماير عن الإصلاح الكهربائي من المعارضين

قال إجناسيو ماير فيلازكو، منسق مقاعد حركة التجديد الوطنية (مورينا)، إنه في 17 أبريل، سيتم مناقشة الإصلاح الكهربائي للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) والتصويت عليه في مجلس النواب.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، انتقد المشرع مورينيستا كتلة المعارضة، حزب العمل الوطني (PAN)، الحزب الثوري المؤسسي (PRI)، حزب الثورة الديمقراطية (PRD)، مشيرا إلى أن اتهاماته حول مناقشة المبادرة المتعلقة بمسألة الطاقة من لوبيز أوبرادور في سان لازارو خاطئة.

«PRIANRD، لا تشعر بالارتباك أو تريد أن تكون مرتبكًا. سيتم مناقشة إصلاح الكهرباء والتصويت يوم الأحد مع 12 نقطة اقترحوا. يتحمل الجميع دورهم ومسؤوليتهم تجاه ناخبيهم والوطن. هل ستذهب إلى المكسيك أم ستذهب إلى إيبردرولا؟ «سوف تقرر بحرية»، كتب إغناسيو ماير على وسائل التواصل الاجتماعي.

Mier Velazco defendió la Reforma de AMLO de los opositores (Foto: Twitter)

جاء نشر مورينيستا نتيجة لتعليقات أمين لجنة الطاقة وعضو المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الشعبي في سان لازارو، ماوريسيو بريتو غوميز، والتي أشار فيها إلى أن حزب الكرز سيؤجل النقاش حول إصلاح الكهرباء يوم الأحد المقبل لأنه، و فقا لتصريحاته, لم يحصلوا على الأصوات اللازمة.

«نحن نطلب التخلص من هذه المبادرة وتجميعها معًا. لا يمكننا أن نخضع لما تقوله السلطة التنفيذية، نحن قوة على قدم المساواة. سيتعين على الهيئة التشريعية تقديم اقتراح يلبي احتياجات البلاد. الهدف النهائي هو أن تكلف الكهرباء المكسيكيين أقل، والهدف الذي قدموه لا يقول كيف سيحققونها»، قال perredista.

ومع ذلك، علق برييتو غوميز بأن موقفه واضح: التصويت ضد إصلاح الكهرباء. كما أعلن أن ائتلاف الحزب الديمقراطي PAN و PRI، الذهاب إلى المكسيك، سيقدم مبادرة لتحل محل مبادرة لوبيز أوبرادور.

Mauricio Prieto dijo que Morena aplazará el debate de la Reforma Eléctrica (Foto: Twitter/@soymauprieto)

قال بريتو غوميز: «نحن حازمون تمامًا وملتزمون وسنصوت مقتنعين بأنه لا يساعد المكسيكيين، وأنا متأكد من أننا سنستبعد ذلك يوم الأحد، وفي الأيام التالية، نقدم اليوم الذي أعدته Va por México».

من جانبها، حذرت سينثيا لوبيز كاسترو، وهي مشرعة لحزب الألوان الثلاثة، مثل برييتو غوميز، من أن مورينا ستؤجل جلسة الأحد المقبل وقالت إنه «سيكون أول إصلاح دستوري يخسرونه».

«مورينا تريد تغيير جلسة الأحد، بغض النظر عن مقدار ما يريدون، لن يحصلوا بعد الآن على 54 صوتًا يحتاجون إليه. سيكون أول إصلاح دستوري يخسرونه في هذه الهيئة التشريعية LXV, كتب المشرع ثلاثي الألوان على تويتر.

López Castro aseguró que será la primera Reforma Constitucional que Morena pierde (Foto: Twitter/@cynthialopezc1)

بالإضافة إلى ذلك، أكد خورخي روميرو هيريرا الأزرق والأبيض أنه حتى يوم عيد الفصح لن «يحيي» الإصلاح الكهربائي.

قال نائب Acción Nacional إن مبادرة حزب الكرز «ولدت ميتة» وهذه هي الطريقة التي سيبقى بها، لأن المقعد الأزرق والأبيض، جنبًا إلى جنب مع كتلة المعارضة، قد استعد استراتيجيته لمنع حزب الكرز وحلفائه، حزب العمل (PT) وحزاب عالم البيئة الخضراء (PVEM)، من إعطائهم رصاصة.

«حتى يوم الأحد القادم من القيامة لن تنجح مورينا في مجلس النواب في إحياء مبادرة الإصلاح الكهربائي التنفيذية، منذ أن ولدت ميتة وهذه هي الطريقة التي ستبقى بها. وقال الأزرق والأبيض على الشبكات الاجتماعية إن نواب PAN مستعدون لتجنب أي ألبازوس».

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