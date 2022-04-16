مذابح إلى سانتا مويرتي وخوذات الشرطة: هكذا استعادوا مبنى CNDH من مجموعة «Okupa»

بعد أن استعادت عناصر من وزارة أمن المواطنين في مكسيكو سيتي مبنى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الواقع في كالي دي ريبوبليكا دي كوبا، في المركز التاريخي لمدينة مكسيكو، صور فوتوغرافية للأوضاع التي عثر عليها بعد التقاطها من قبل مجموعة أوكوبا كوبا مونومنتا فيفا لمدة عامين.

وفقًا لرئيس SSC-CDMX، عمر غارسيا هارفوش، فإن الإجراءات التي استخدمتها العناصر الأمنية مستمدة من شكوى امرأة تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من النساء المقنعين خارج المبنى في 13 أبريل.

من جانبه، أفاد وزير الداخلية في عاصمة البلاد، مارتي باتريس، أن مكتب المدعي العام CDMX اعتقل ثلاثة أشخاص بعد استعادة مبنى CDNH في المركز التاريخي.

Martí Batres informó de las detenidas (Foto: Twitter/c4jimenez)

كتب مارتي باتريس على الشبكات الاجتماعية: «ردا على شكوى من أعمال تخريب وأعمال غير مشروعة مشتبه بها في شوارع كوبا، اعتقل @FiscaliaCDMX و @SSC_CDMX ثلاثة أشخاص واستعادوا الممتلكات التي يشغلها، من أجل ضمان سلامة الجيران والمارة وسائقي السيارات».

وبالإضافة إلى ذلك، أشار مكتب المدعي العام، من خلال بيان صحفي، إلى أن المحتجزين وضعوا تحت تصرف المدعي العام للتحقيقات الإقليمية في بينيتو خواريز.

من خلال حسابه الرسمي على تويتر، شارك الصحفي كارلوس خيمينيز بعض الصور الداخلية للمبنى. إن خوذات الشرطة ومذابح سانتا مويرتي وإشارات المرور المكسورة وزجاجات المشروبات الكحولية ومرايا السيارات ليست سوى بعض الأشياء التي احتفظت بها مجموعة أوكوبا كوبا مونومنتا فيفا في مبنى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

También se encontraron con semáforos rotos y espejos de autos (Foto: Twitter/c4jimenez)

منذ سبتمبر 2020، تم عقد مبنى CNDH منذ سبتمبر 2020، في البداية من قبل أمهات النساء والفتيات ضحايا قتل الإناث والعنف الجنسي، الذين تتعرض حالاتهم للإفلات من العقاب، ثم تم تمريرها إلى أيدي أعضاء ما يسمى الكتلة النسوية السوداء، التي تنتمي إليها هذه المجموعة. .

في 14 أبريل، ذكرت FGJ أنها فتحت مجلد تحقيق بعد شكوى من امرأة تعرضت للاعتداء من قبل مجموعة من النساء المقنعين.

ووفقاً للمعلومات التي قدمها مكتب المدعي العام، كانت الطرف المصاب داخل سيارتها عندما زُعم أنها هاجمتها مجموعة من النساء مع تغطية وجوههن، وزُعم أنهن طالبن بالمال مقابل إفساح المجال لها. ومع ذلك، وفي مواجهة رفض الضحية، بدأ المهاجمون في إتلاف سيارتها وزُعم أنهم جردوا هاتفها الخلوي.

El interior del edificio de la CDNH tras ser tomado por dos años (Foto: Twitter/c4jimenez)

بالإضافة إلى ذلك، قال أحد مستخدمي تويتر تم التعرف عليه باسم @_nnux، والذي يُزعم أنه ابنة الضحية، أن هناك أربع نساء مقنعين هاجمن والدتها «خارج منزل أوكوبا». وأشار مستخدم الإنترنت إلى أن الشخص المصاب تم تجريده من هاتفها المحمول بعد أن تمكنت من الفرار من سيارتها وحاولت تسجيل الأحداث.

شاركت ابنة الضحية المزعومة على الشبكة الاجتماعية سلسلة من مقاطع الفيديو التي تظهر لحظة الاعتداء. في المواد السمعية البصرية يسمع أن المرأة عرفت نفسها كمدرسة في جامعة متروبوليتان المستقلة (UAM)، في حين طلبت الدعم من المارة، الذين تجاهلوهم.

«نحن نطلب منك المغادرة. هذا لا شيء، نحن قادرون على فعل المزيد، والحصول عليه الآن. هنا يعرف الناس بالفعل ما هو عليه، أنت تعرف الديناميات «، كانت كلمات إحدى النساء المقنعين، بينما اصطدم الآخرون بسيارة الضحية.

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