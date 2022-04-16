بعد الهجمات على فندق شيفاس، هاجم فايتلسون عقوبات ضد كويريتارو: «العنف مستمر»

في ليلة الجمعة 15 أبريل، اجتمعت مجموعة من مشجعي نادي غوادالاخارا ديبورتيفو في فندق يقع جنوب مكسيكو سيتي حيث تتركز الفرقة. هناك قرروا التعبير عن عدم ارتياحهم للنتائج التي حققها الفريق في الأشهر الأخيرة وطالبوا بإجابات من الفريق والمديرين.

بعد أن خرج بعض اللاعبين لإظهار وجوههم، قامت كتلة من المؤيدين، المرتبطة بشكل أساسي بمجموعة La Insurgencia، بكسر محيط الأمن ووصلت إلى باب الفندق. في ذلك الوقت تم اختراق الأمن وبدأت الفوضى بعلامات العنف.

كان الزجاج المكسور والباب المدمر والهجمات المزعومة على بعض المراسلين هي الصور الأولى التي تم إصدارها، بالإضافة إلى موجة من الإهانات تجاه اللاعبين، الذين تركوا للحظة دون مخرج في مواجهة الادعاءات الوثيقة للجماهير.

هذه هي الطريقة التي بدا بها باب فندق تركيز شيفاس في CDMX (فيديو: ESPN)

في مواجهة هذه الأحداث العنيفة الجديدة، ذهب ديفيد فايتلسون إلى شبكاته الاجتماعية لانتقاد تصرفات أتباع الأحمر والأبيض، لكنه ألقى ثبة لأولئك الذين قرروا العقوبات المفروضة على الديوك البيضاء في كويريتارو، مما يعني أنه لم يكن إجراءً صحيحًا للقضاء عليه العنف في المكسيك.

«العنف مستمر في التقدم في كرة القدم المكسيكية... Tribunes والشوارع والفنادق، ولكن كان هناك أولئك الذين افترضوا أنه من خلال معاقبة Gallos Blancos، تم حل كل شيء... «، كتب المعلق ESPN بعد رؤية الصور، ثم الحكم مع رد فعل غير مبرر من بعض chivhermanos.

كان ديفيد فيتلسون أحد أهم منتقدي العقوبات المفروضة على الديوك البيضاء وكان أحد الأصوات التي طالبت بالاستفادة من الوضع لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة، وفقًا للمشاهد الوحشية التي انتشرت عبر الشبكات الاجتماعية، لذا فهو الآن يؤكد من جديد موقفه غير الراضٍ.

Por violencia en hotel de Chivas, David Faitelson arremetió contra las sanciones a Querétaro (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

بعد عقد جمعية استثنائية، قرر أصحاب الأندية في Liga MX عدم المضي قدمًا في عملية فصل Gallos de Querétaro وقرروا فرض عقوبة مثالية لمدة عام من الألعاب خلف الأبواب المغلقة في ملعب Corregidora، وهذا باعتباره نتيجة لأعمال العنف التي وقعت يوم السبت الماضي.

في بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء الماضي 8 مارس، أعلن ميكيل أريولا، الرئيس التنفيذي لـ Liga MX، ويون دي لويزا، رئيس FMF، العقوبات المفروضة على غالوس للسماح للقتال العنيف بين أتباع Querétaro و Atlas، بما في ذلك:

تعطيل الإدارة الحالية لغابرييل سولاريس، أدولفو ريوس، جريج تايلور ومانويل فيلاردي لمدة خمس (5) سنوات من أي نشاط إداري و/أو إداري يتعلق بأي نادي تابع لـ FMF

يُفرض على نادي غالوس بلانكوس دي كويريتارو عقوبة تتكون من اللعب لمدة عام واحد في كل مباراة على أرضه خلف أبواب مغلقة.

تم تحديد أن النادي قد يلعب مبارياته في المنزل في المكان الحالي أو في مكان آخر، حيث يجب أن يكون لديه إذن من سلطات LIGA MX.

بنفس الطريقة، أوضح أريولا أن العقوبة ستسود على أي مستثمر يحصل على الامتياز، لذلك على الرغم من تغيير اسمه أو مكانه، إلا أنهم سيستمرون في اللعب بدون جماهير في المدرجات حتى 7 مارس 2023.

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