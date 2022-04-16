النظام الغذائي النباتي يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري، وفقًا لخبراء جامعة هارفارد

21-10-2021 7 beneficios de la alimentación basada en frutas y verdura POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD JUICE PLUS+

في أمريكا، هناك 62 مليون شخص يعيشون مع مرض السكري من النوع 2. وقد تضاعف هذا الرقم ثلاث مرات في المنطقة منذ عام 1980 ويقدر أنه سيصل إلى 109 ملايين بحلول عام 2040 ، وفقًا لأطلس السكري. يدير البحث العلمي سباقًا لفهم الأسباب التي تجعل المزيد والمزيد من الناس يصابون بهذا المرض الناتج عن الاستخدام غير الفعال للأنسولين من قبل الجسم.

الآن، قدمت دراسة أجراها باحثون في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة المزيد من الأدلة حول الآليات التي تجعل من أنه إذا كان الناس يستهلكون المزيد من الأطعمة النباتية، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والقهوة والبقوليات، فإنهم أقل عرضة للإصابة بداء السكري.

تم نشر البحث في مجلة Diabetologia التابعة للجمعية الأوروبية لدراسة مرض السكري. يوضح أن استهلاك الأطعمة النباتية الصحية، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والقهوة والبقوليات، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص الأصحاء بشكل عام ويدعم دورهم في الوقاية من مرض السكري.

قاد الدراسة البروفيسور فرانك هو وزملاؤه في قسم التغذية في كلية تي إتش تشان للصحة العامة في جامعة هارفارد، في بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية، وتهدف إلى تحديد ملامح الأيض المتعلقة بالأنظمة الغذائية النباتية المختلفة والتحقيق في الارتباطات المحتملة بين تلك. الملامح وخطر الإصابة بمرض السكري. المستقلبات هي مواد تنتج بعد الهضم أو العمليات الكيميائية الأخرى للجسم.

Más del 95% de las personas con diabetes tienen diabetes tipo 2 (Getty) CAROL YEPES | Getty Images

المستقلب هو مادة تستخدمها أو تنتجها العمليات الكيميائية للكائن الحي وتتضمن عددًا كبيرًا من المركبات الموجودة في الأطعمة المختلفة، بالإضافة إلى التنوع المعقد للجزيئات التي يتم إنشاؤها عند تكسير تلك المركبات وتحويلها للاستخدام من قبل الجسم.

تؤدي الاختلافات في التركيب الكيميائي للأطعمة إلى انعكاس النظام الغذائي للفرد في ملف الأيض الخاص به. أدت التطورات التكنولوجية الحديثة في مجال الملامح الأيضية عالية الأداء إلى حقبة جديدة من البحوث الغذائية .

لاحظ باحثو جامعة هارفارد أن أكثر من 90٪ من حالات مرض السكري من النوع 2، وهذا المرض يشكل تهديدًا صحيًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم. لأن مرض السكري غير المنضبط يمكن أن يسبب مضاعفات، سواء الأوعية الدموية الكبيرة، القلب والأوعية الدموية، والأوعية الدموية الدقيقة، التي تضر الكلى والعينين والجهاز العصبي .

يحدث وباء السكري بشكل رئيسي بسبب الوجبات الغذائية غير الصحية، وزيادة الوزن أو السمنة، والاستعداد الوراثي وعوامل نمط الحياة الأخرى، مثل نقص النشاط البدني. بينما كان معروفًا بالفعل أن الأنظمة الغذائية النباتية, خاصة تلك الصحية والغنية بالأطعمة عالية الجودة مثل الحبوب الكاملة, الفواكه والخضروات, ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري, الآليات الأساسية المعنية لم تكن واضحة بعد.

أجرى الفريق تحليلاً لعينات بلازما الدم والاستهلاك الغذائي لـ 10,684 مشاركًا من ثلاث مجموعات محتملة من الدراسات السابقة. كان المشاركون في الغالب من البيض، في منتصف العمر (متوسط 54 سنة) وكان متوسط مؤشر كتلة الجسم 25.6 كجم/م 2.

Los que fueron diagnosticados con diabetes durante el seguimiento tenían una menor ingesta de alimentos saludables de origen vegetal (Foto: Franco Fafasuli) Franco Fafasuli

أكمل المشاركون في الدراسة استبيانات تردد الطعام التي تم تسجيلها وفقًا لالتزامهم بثلاث أنظمة غذائية نباتية: مؤشر النظام الغذائي النباتي العام (PDI)، ومؤشر النظام الغذائي الصحي القائم على النبات (hPDI) ومؤشر النظام الغذائي النباتي غير الصحي (UPDi).

استندت المؤشرات الغذائية إلى الاستهلاك الفردي لـ 18 مجموعة غذائية: الأطعمة النباتية الصحية (الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات والزيوت النباتية والشاي/القهوة)؛ والأطعمة النباتية غير الصحية (الحبوب المكررة، وعصائر الفاكهة، والبطاطا، والمشروبات السكرية والحلوات/الحلويات)؛ والأطعمة الحيوانية الأصل (الدهون الحيوانية ومنتجات الألبان والبيض والأسماك/المأكولات البحرية واللحوم والأطعمة الحيوانية المختلفة).

تميز الفريق بين الأطعمة النباتية الصحية وغير الصحية بناءً على ارتباطها بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان وحالات أخرى مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم.

Se sabe también que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para el desarrollo de diabetes (Archivo) sukanya sitthikongsak | Getty Images

قام الباحثون بتحليل عينات الدم المأخوذة في أواخر الثمانينيات والتسعينيات في المرحلة الأولى من الدراسات الثلاث المذكورة أعلاه لإنشاء درجات شخصية مستقلب للمشاركين، وتم تسجيل جميع حالات الإصابة بمرض السكري خلال فترة متابعة الدراسة. سمح تحليل هذه البيانات جنبًا إلى جنب مع درجات المؤشر الغذائي للفريق بإيجاد علاقة بين ملف تعريف المستقلب ومؤشر النظام الغذائي وخطر الإصابة بمرض السكري.

ووجدت الدراسة أنه بالمقارنة مع المشاركين الذين لم يصابوا بمرض السكري من النوع الثاني، فإن أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض أثناء المتابعة كان لديهم كمية أقل من الأطعمة النباتية الصحية، بالإضافة إلى درجات أقل لمؤشر النظام الغذائي بناءً على النباتات ومؤشر الصحة الأنظمة الغذائية النباتية.

بالاضافة, كان لديهم متوسط مؤشر كتلة الجسم أعلى وكانوا أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول, لاستخدام الأدوية لضغط الدم والكوليسترول, أن يكون لديهم تاريخ عائلي من مرض السكري, وأن يكونوا أقل نشاطًا بدنيًا.

El café también tiene compuestos que contribuyen a reducir el riesgo de diabetes (Getty Images) Guido Mieth | Getty Images

في حالة استهلاك القهوة، والذي ارتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري، من المعروف أنه يحتوي على مادة البوليفينول . يحتوي على نسبة عالية من Trigonelline، وهو مركب مرتبط بزيادة حساسية الأنسولين في بعض الدراسات. مركب آخر مرتبط باستهلاك القهوة، وكذلك الحبوب الكاملة والفواكه، يسمى hippurate، وقد تم ربطه بزيادة استقرار نسبة السكر في الدم.

في الوقت الحالي، وفقًا للباحثين، تشير الأدلة إلى أن أفضل خيار للصحة هو تناول العديد من النباتات غير المصنعة وتقليل الأطعمة المصنعة والسكريات المضافة، حتى لو كانت نباتية تقنيًا .

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