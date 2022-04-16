كشفت نجمة UFC السابقة أن حياتها تغيرت بعد إطلاق موقع المحتوى المثيرة الخاص بها

عرف Paige VanZant كيف يكون أحد المقاتلين الذين لديهم أكبر عدد من المعجبين في UFC على الرغم من عدم فوزه بأي ألقاب في شركة فنون الدفاع عن النفس المختلطة (MMA). كما تعترف بذلك، كان إضفاء الطابع الجنسي على شخصيتها هو الذي سمح لها بالانضمام إلى المتابعين وهذا هو السبب في أنها طالبت من رئيس شركة القتال، دانا وايت، بعقد أكبر لمواصلة التسلق إلى المثمن. بعد عدم التوصل إلى اتفاق، غادر هناك في عام 2020 ودخل في مشروع جديد.

«كونك وكيلًا مجانيًا في سن 26... كنت صغيرا جدا. كان من المحزن معرفة أنه كان يترك قوة الرياضة القتالية. ولكن الآن أعرف أنه كان أفضل قرار اتخذته على الإطلاق»، وقال في حوار مع بوابة MMA Fighting. ثم أنشأت الأمريكية البالغة من العمر 28 عامًا موقع المحتوى المثيرة الخاص بها: «أنا لست مع OnlyFans. إنه PaigeFanzant.com وهو موقع الويب الخاص بي ولدي الكثير من السيطرة على ما يحدث هناك. أنا في الأساس أقوم بأشياء حصرية. أنا فخور بأن أقول إنني جزء من ذلك».

اعترفت الرياضية بأنها أرادت منذ فترة طويلة المغامرة في هذا النوع من المشاريع، ولكن تحيزاتها الخاصة انتهى بها الأمر إلى إعادتها: «لم أكن أريد أن أضع نفسي في وضع أفقد فيه الفرص التجارية بسبب وجود موقع محتوى حصري، لكنني أشعر أنهم يرونني بالفعل كجنس رمز في عالم الرياضة. يمكن أن يكون لها أيضًا تحقيق الدخل وراء ذلك. أردت أن أفعل ذلك بشروطي الخاصة».

فانزانت، التي فازت بخمسة معارك في UFC وخسرت أربعة، آخرها ضد البرازيلية أماندا ريباس في يوليو 2020، أوضحت بالتفصيل أن الأرباح التي تجنيها على الموقع حاليًا تسمح لها بالحصول على حياة جيدة: «كنت في UFC لمدة ست سنوات، لقد كنت أقاتل لمدة ثماني سنوات وهو يؤتي ثماره أخيرًا .» وأضاف: «أنا أعمل بجد من أجل جسدي. أنا أعمل بجد من أجل من أنا, وهناك جانب مني أنثوي للغاية ويمكنني مشاركته على موقع المعجبين الخاص بي. الآن أعتقد أنه أصبح أكثر قبولًا».

Paige VanZante decidió monetizar el contenido de su sitio

على موقعه، سيتمكن أولئك الذين يسجلون ويشتركون للعرض، من العثور على صور ومقاطع فيديو حصرية، ولكن أيضًا مقاطع صوتية موجهة للبالغين. «أنا أشارك كل ما أريد. إنه موقع الويب الخاص بي، إنها تجربتي. إنه للجماهير. لقد طلب مني الكثير من الناس أن أفعل شيئًا كهذا، موقع المحتوى الحصري، وهو مكان يمكنني فيه التواصل مع جميع المشتركين لدي على الإطلاق».

على الرغم من ذلك، لم يتخلى عن مسيرته المهنية في MMA، فهو يتنافس حاليًا في بطولة Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) وقد ظهر أيضًا في مصارعة المحترفين. في الوقت الحاضر، تمكن من تحقيق التوازن بين هذين العالمين: «هذا العام كان يستحق كل هذا العناء في النهاية وأشعر بالراحة مع حياتي». على الجانب الاقتصادي، ليس هناك شك في أنه اتخذ القرار الصحيح: «أنا الآن كسب المزيد من المال في شهر واحد مما كانت عليه في كامل عقدي مع BKFC. إنه جنون جدًا».

بالإضافة إلى ذلك، كان سعيدًا لأنه في الآونة الأخيرة تغيرت نظرته فيما يتعلق بالمحتوى المثيرة، والذي يباع بشكل متزايد من قبل المشاهير: «من قبل، بدا OnlyFans أشبه بالنجوم الإباحية. لقد كان أكثر قليلاً من تصنيف X، مجرد وجهة نظر عامة. أنا لا أقول أن هذا هو حقا ما لدى الناس هناك، لكنني أردت أن أفعل ذلك بطريقتي. كنت أرغب في القيام بذلك بشكل احترافي وأن يكون لدي موقع الويب الخاص بي وهذا ما فعلته».

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