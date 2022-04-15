ييري مينا، من بين لاعبي إيفرتون الخمسة الذين غابوا عن معظم المباريات هذا الموسم بسبب الإصابة

لم يكن موسمًا سهلاً لـ Everton FC في إنجلترا. وقد عانى الفريق الذي يلعب فيه ييري مينا من إصابات، بما في ذلك إصابة الكولومبي، الذي أبعده عن الملاعب لمدة شهرين وسبعة أيام. وقد أثر ذلك أيضًا على التصنيف العام، حيث يتم وضعها في المربع 17 مع 28 وحدة أربع نقاط في منطقة الهبوط.

نشرت البوابة الإنجليزية The Athletic تقريرًا يصف مشكلة الإصابات في المجموعة التي يديرها فرانك لامبارد. ويقود القائمة عجلة القيادة توم ديفيز، الذي كان قادرا على لعب ست مباريات فقط وغاب عن ما مجموعه 24 مباراة بسبب إصابة في الركبة. مع نفس العدد من المباريات يرافقه لاعب الوسط فابيان ديلف، لإصابة في أوتار الركبة.

في المركز الثالث المهاجم دومينيك كالفرت لوين، الذي برز في الموسم الأخير من إيفرتون إف سي، الذي سجل فيه الفريق، أحد مدفعي الدوري الممتاز ودعا إلى منتخب إنجلترا للتصفيات الأوروبية المتوجهة إلى كأس العالم 2022 في قطر. غاب هذا اللاعب الإنجليزي عن 21 مباراة لـ «Toffees».

المركز الرابع يذهب إلى ييري مينا، الذي عانى من إصابة حساسة في عضلات الفخذ في ساقه اليمنى ويأخذه بفارق ضئيل إلى غرفة العمليات. يعود غياب المدافع المركزي إلى 8 فبراير، عندما اضطر إلى المغادرة ضد نيوكاسل بسبب الانتكاس إلى الإصابة التي منعته من بدء العام بالمسابقات.

كان الطاقم الطبي في إيفرتون إف سي حذرًا للغاية بشأن تعافي مينا وقرر أن تعود إلى التدريب بأقل قدر من الأحمال قبل العودة إلى تدريب الفريق الأول. في المجموع، كانت هناك 20 مباراة في موسم 2021-2022 غاب عنها المولود في غواشيني، بالإضافة إلى مباريات التصفيات مع منتخب كولومبيا.

يتم إغلاق أفضل 5 من قبل البرتغالي أندريه غوميز، مع منطقة خط الوسط هي الأكثر تضررا في «Toffees». كانت عجلة القيادة غائبة في 16 مباراة. تتضمن هذه القائمة مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو.

Yerry Mina entre los cinco futbolistas que más partidos se perdieron con el Everton en la temporada por lesión The Athletic

خسر إيفرتون سبع مباريات وفاز بأربع مباريات. المباريات المعلقة لإيفرتون هي ضد: ليستر سيتي وليفربول وتشيلسي واتفورد وبرنتفورد وكريستال بالاس وآرسنال. تقويم ليس سهلاً ولكنه يمكن أن ينقذك من فقدان الفئة.

لقد استحوذت حملة إيفرتون السيئة بالفعل على رؤوس الإسباني رافا بينيتز والإنجليزي دنكان فيرغسون, الذي تولى منصب المدرب المؤقت. وصل تعيين لامبارد، أسطورة تشيلسي وأحد أفضل الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي، لكن الصورة لا تزال لا تتحسن.

كانت آخر نتيجة له مع «Toffees» في كأس الاتحاد الإنجليزي ولكن الموسم الماضي. كان في 5 فبراير 2022 عندما سجل ضد برينتفورد في الدقيقة 14 من المباراة، كانت هذه النتيجة الأولى في عصر فرانك لامبارد في إيفرتون. مع هذا هو سبعة أهداف من المدافع المركزي مع الفريق الإنجليزي في 86 مباراة لعبت.

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