العنف في كوليما: تم إعدام ستة أشخاص يوم الخميس المقدس

العنف في كوليما لا يتوقف، حتى في عيد الفصح. هذا الخميس وحده، المعروف باسم الخميس المقدس، كان إعدام تسعة أشخاص على الأقل، بالإضافة إلى إصابة امرأة واحدة بعد هجوم مسلح. كل شيء حدث في أوقات مختلفة.

حتى الآن، لم تنشر سلطات الدولة معلومات تتعلق بالحقائق، ولكن تقارير مختلفة في وسائل الإعلام المحلية، بالإضافة إلى مصادر رسمية استشارتها Infobae Mexico، قدمت تفاصيل عن كل حالة.

على سبيل المثال، خلال الساعات الأولى من 14 أبريل، حوالي الساعة 1:00 صباحًا، تم العثور على الرأس المشوه لموضوع ما في شارع لوبيز ماتيوس، الواقع بالقرب من بلازا دي توروس دي تابيكستلس، داخل بلدية مانزانيلو.

كانت الرفات البشرية بجوار رسالة مخدرات منسوبة إلى «لا باريدورا»، الذراع المسلحة لكارتل سينالوا، والتي، مع هذا الورق المقوى الأخضر، حذرت كارتل جيل خاليسكو الجديد (CJNG) ولوس تشابولينز للعمل في تلك المنطقة.

Los restos humanos estaban acompañados de un narcomensaje del Cártel de Sinaloa (Foto: Twitter/@Calvarie_Locus)

و خلال الساعات الأولى, أفيد أيضا أن رجلا أعدم بسلاح ناري أثناء السير في شارع بورفيريو تيخادا, بالقرب من مجتمع جالا حديقة، في بلدية Coquimatlán.

و وفقا لروايات الحادث, كان الجناة يسافرون على متن سيارة, تم إقران الضحية لإطلاق النار عليها في عدة مناسبات إلى أن تركه ميتا على الفور. على الفور، هرب المسؤولون من مكان الحادث.

بعد مرور بعض الوقت، تم إعدام موضوع آخر في شارع غيلرمينا أهومادا، على الزاوية مع شارع ليوناردو برافو، الطرق الموجودة في حي جوزيفا أورتيس دي دومينغيز، داخل عاصمة الولاية.

وأخيرا، وقع آخر هجوم مؤكد بعد ظهر يوم الخميس المقدس، عندما تم تسجيل باولا رويز راميريز، وهي معلمة في المعهد العالي للتعليم العادي في كوليما (إيسينكو) وابنة الصحفي الراحل خورخي ألبرتو رويز شافيز، وكان برفقة شخصين آخرين.

سافرت المجموعة الصغيرة في سيارة، حوالي الساعة 14:00، في شارع سرقسطة في حي إميليانو زاباتا، بالقرب من حديقة المدينة، داخل بلدية فيلا دي ألفاريز. وبسبب الطريقة التي تم بها إعدامهم، تُركت جثتان داخل سيارة فولكس فاجن جيتا البنية، بينما تُركت الضحية الأخرى مستلقية في الحديقة.

La violencia en Colima sigue imparable (Foto: Twitter/@DeIntelligencia)

تمت إضافة هذه الجرائم الست إلى الأربع المسجلة يوم الأربعاء الماضي، 13 أبريل. تم الإبلاغ عن الحدث الأول في المساء، في شارع سونورا في حي جاردين ديل سول، الواقع في الجزء الشرقي من العاصمة.

في ذلك المكان، قُتلت فتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وطفلة تبلغ من العمر 23 عامًا أثناء ركوبها على دراجة نارية. وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن القاصر والرجل تعرضا للهجوم من سيارة متحركة أخرى. حدث الحدث المأساوي بالقرب من التقاطع مع شارع República. تم نقل الجثث إلى دائرة الطب الشرعي وبدأ مكتب المدعي العام لولاية كوليما التحقيقات الأولى.

وقعت الجريمة الثانية بالقرب من المنطقة الوسطى من كوليما، حيث قتل رجل بنيران نارية. وأشارت التقارير إلى أن الهجوم وقع في حي لا إسبانيا، في شارع خافيير مينا، حيث يُزعم أن الرجل أصيب برصاصة في رأسه برصاص رجال على دراجة نارية.

وأخيرا، في مجتمع جالا، في بلدية كوكيماتلان، قتل شخص يبلغ من العمر 40 عاما بالرصاص. وقع الهجوم في شارع بورفيريو تجاد أ. تم القبض على الضحية من قبل مجموعة من الرجال المسلحين وكانت جثته ملقاة في الشارع.

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