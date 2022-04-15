فيديو: فلاح انتهى به الأمر بجروح وفقد الوعي بعد اشتباك مع شرطة عسماد في بوتومايو

ذكرت منظمة غير حكومية أنه تم الإبلاغ يوم الخميس عن وقوع اشتباكات بين الفلاحين وأعضاء سرب مكافحة الشغب المتنقل التابع للشرطة الوطنية (اسماد)، وسط جهود للقضاء على محاصيل الكوكا في المناطق الريفية في بلدية سان ميغيل في بوتومايو، حيث أصيب شخص واحد.

في الحدث على المذيع الافتراضي والإقليمي، راديو لا بويا، نشر على صفحة معجبيه على فيسبوك فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر كيف، بعد المواجهة، يصبح أحد المواطنين فاقدًا للوعي على الأرض ومع إصابة في الرأس. يظهر أن الأفراد النظاميين يقدمون الإسعافات الأولية للشخص المصاب.

وفي إذاعة كاراكول، قال منسق شبكة بوتومايو لحقوق الإنسان، يوري كوينتيرو، إنه يجب نقل الرجل بسرعة ليعالج في مستشفى في القسم.

«لسوء الحظ، في سياق الوجود العالي لضباط الشرطة، برفقة عماد، تعرض أشخاص من المجتمع للهجوم. وأخطر شيء هو أن الفلاح تلقى إصابة في الرأس، والتي ستكون خطيرة وبالتالي تم نقله إلى بلدية بويرتو آسيس»، أفاد كوينتيرو.

وفي تلك الإذاعة، تشاوروا مع شرطة المقاطعة، لكنهم أشاروا إلى أنهم لن يعلقوا في الوقت الحالي على ما حدث في الإجراءات.

هذه الحقيقة معروفة في خضم الجدل حول عملية عسكرية في بلدية بويرتو ليجويزامو (بوتومايو)، حيث توفي 11 شخصًا يقول الجيش إنهم جزء من أحد المنشقين عن مقاتلي فارك المنقرضين، لكنهم، وفقًا للمنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان و التحقيقات الصحفية كانت مدنيين كانوا في حفلة مجتمعية.

في هذه الحالة, وزير الدفاع, دييغو مولانو, سيكون لحضور مؤتمر الجمهورية بعد مجموعة من أعضاء الكونغرس من التحالف الأخضر, قائمة الحشمة, حزب العموم والحرب الليبرالي, من بين أمور أخرى, قدم اقتراح اللوم في مجلس النواب على نتائج العملية.

وأشار المسؤول الكبير إلى أن مواجهة مثل هذه السيطرة السياسية هي إحدى واجباته كموظف عمومي، ولهذا السبب: «بصفتنا وزيرا للدفاع، سنحضر دائما جلسات السيطرة السياسية تلك كما ينبغي لنا في دورنا، مع اليقين الذي لدينا في كولومبيا القوات العسكرية وقوة الشرطة. وهذا هو الغرض الرئيسي منه هو محاربة أعداء البلاد لضمان الحياة والهدوء في أي ركن من أركان الإقليم».





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