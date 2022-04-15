فيديو: فشل DIM في الفوز على أرضه ضد 9 دي أكتوبر ويساوي 1-1 من قبل كوبا سودامريكانا

في ليلة الخميس 14 أبريل، تمكن ديبورتيفو إنديبيندينتي ميديلين (DIM) من الظهور لأول مرة في منزله في مرحلة المجموعات في كأس سوداميريكانا كونميبول 2022. تلقى الممثل الكولومبي لـ «النصف الآخر من المجد» في ملعب أتاناسيو جيراردوت نادي 9 دي أوكتوبر إف سي الإكوادور.

بدأت المبارزة في الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت الكولومبي وكانت هذه كشوف المرتبات لكلا الفريقين في مبارزة المجموعة E حيث كان إنترناسيونال دي بورتو أليغري وGuaireña FC من باراغواي أيضًا:

ديم: 4-4-2 (DT: خوليو أفلينو كوميسانيا)

لويس فاسكيز؛ خوان غييرمو أربوليدا، خوان موسكيرا، أندريس كادافيد، الألمانية غوتيريز؛ فلاديمير هيرنانديز، ديفيد لويزا، أدريان أريغي، جان بينيدا؛ لوتشيانو بونس، فيليبي باردو.

9 أكتوبر FC: 4-2-3-1 (DT: خوان كارلوس ليون)

خورخي بينوس؛ ماركوس كانغا، كيفن بيسيرا، مانويل إيراسمو لوكاس، جيوفاني نازارينو؛ خوسيه كازاريس، ريني جاراميلو؛ ماورو دا لوز، داني لونا، ريكاردو فيليبس؛ نيوتن.

حاول فيليبي باردو الهدف من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3, لكنه أرسل تسديدة أعسر كانت عالية جدًا ولم تشكل أي خطر على فريق Guayaquil.

تم انتهاك هدف Poderoso مرة أخرى بهدف مبكر. هذه المرة كانت دقيقة 5، في حركة مجموعة من القطع التي اتهمها داني لونا في المركز الخلفي وكان المدافع المركزي مانويل إيراسمو لوكاس قادرًا على الاتصال بدون علامات في الهواء ليسجل 0-1 من الليل على النحو التالي:

سجل مانويل إيراسمو لوكاس الهدف الأول من المباراة في أتاناسيو جيراردوت بعد الاستفادة من مركز توقف الكرة من قبل داني لونا/ (مجاملة: DirecTV Sports)

تمكنت ميديلين من الرد على الهجوم الإكوادوري في الدقيقة التاسعة بعد أن اصطدمت بانتعاش من لوتشيانو بونس في سلسلة من الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الإكوادوريون عندما يتعلق الأمر بتطهير كرة في المنطقة الصغيرة. لم يتخلى فريق Paisa عن ضغوطه وتمكنت من معادلة الإجراءات في المنزل بالطريقة التالية بفضل المهاجم فلاديمير هيرنانديز:

رقم 16 من DIM، استفاد من الارتداد الذي تركه حارس المرمى خورخي بينوس بعد إنقاذ تسديدة لوتشيانو بونس/ (مجاملة: DirecTV Sports)

في الدقيقة 35، أصيب فيليبي باردو بعد إرسال يد يمينية عالية إلى منطقة 9 دي أكتوبر. أخذ لاعب أولمبياكوس السابق المقرب وطلب على الفور من طاقم التدريب التغيير. في مكانه، دخل المهاجم بريان كاستريلون بعد دقيقة واحدة.

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