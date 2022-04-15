تشعر فانيسا تيركيس بالتوتر على الهواء مباشرة عندما سئلت عن خوان شيبوت: «نحن سعداء»

تستمر المغازلة بين فانيسا تيركيس وخوان شيبوت, على الرغم من أن أيا من يجرؤ على تأكيد ذلك التعارف أو في علاقة رسمية. خلال هذا الخميس، 14 أبريل، طبعة من برنامج En Boca de Todos، كانت الممثلة ضيفة ولم تستطع تفادي الأسئلة حول الوزير السابق.

على الرغم من أن المذيع الإذاعي لا يزال يلعب الغموض حول ما إذا كانت على علاقة غرامية مع السياسي أم لا، تستضيف تولا رودريغيز ولم تفوت ماجو مانتيلا فرصة وجودها في المجلة لتسأل عما إذا كانت في حالة حب حاليًا.

«هل أنت في حالة حب أم لا صديق؟» وقال exvedette والتي أجابت فانيسا أنها كانت سعيدة. «أنا سعيد يا أخت. كيف تراني أنك تعرفني؟» ، أجابت ولكن إجابتها لم تكن كافية لملكة الجمال السابقة، التي أرادت معرفة المزيد.

«هل تشعر أنك تتعرف عليه بالفعل بشكل أفضل وأنه يجذبك أكثر؟» ، سأل ماجو، مما تسبب في صمت على المجموعة وبعد ذلك صرخة عصبية من المرشح السابق للمؤتمر.

في ذلك الوقت كان ريكاردو روندون هو الذي استمر في التشاور معه حول السياسي. «في أي نقطة أنت معه؟» بسرعة، قالت فانيسا تيركيس، «في الوقت الذي نكون فيه سعداء للغاية».

وأخيرا، أكدت أنها لا تعرف ما قد يحدث في المستقبل؛ ومع ذلك، أشارت إلى أن حاضرها مليء بالأشياء الجيدة التي تبقيها سعيدة.

«لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل. هديتي مليئة بالسعادة، المودة، الحب، المعرفة، التعلم، السطوع»، قالت بابتسامة على وجهها.

دعونا نتذكر أن شائعات الرومانسية المحتملة بدأت عندما قدم العرض Amor y Fuego بعض مقاطع الفيديو في أغسطس 2021 حيث ذهب كلاهما للمشي معًا ثم مشاركة الوقت حتى وقت متأخر من الليل.

وبالمثل، بدأت مجلة Willax TV بنشر بعض الصور التي يمكن أن تربط الممثلة والسياسي. ومع ذلك, يبدو أن كل شيء يشير إلى أنهم حتى الآن سيتعرفون على بعضهم البعض وكلاهما لا يتردد في الثناء على بعضهما البعض عندما سئل عن نهجهما.

تشعر فانيسا تيركيس بالتوتر على الهواء مباشرة عندما تُسأل عن خوان شيبوت. فيديو: تلفزيون أمريكا

خوان شيبوت إيلوجيا أ فانيسا تيركيس

جلس خوان شيبوت في برنامج Amor y Fuego لإبداء رأيه في الوضع السياسي والاجتماعي الذي مر به بلدنا بسبب توقف شركات النقل و التدابير التي اتخذها بيدرو كاستيلو في 5 أبريل.

ومع ذلك، استفاد مضيفو المجلة من وجوده للتشاور معه حول نهجه مع الممثلة، حيث شوهدوا معًا في أكثر من مناسبة. في مواجهة هذا، لم يكن لدى الوزير السابق سوى كلمات الثناء لها.

«فانيسا شخص غير عادي، لدينا صداقة بليغة للغاية. إنه شخص مرتبط جدًا بالقضايا الاجتماعية، ويستهلك جزءًا كبيرًا من حياته، ولديه رغبة كبيرة في التعلم، إنها حقًا تجربة رائعة».

«يجب أن تكون على دراية بالقرارات التي تتخذها تجاه المستقبل (...) فانيسا لديها دورة استثنائية، سواء في مجال التمثيل، والتي هي واحدة من عواطفها، وفي مجال القضايا الاجتماعية. لديه منظمة غير حكومية وأعتقد أن أي قرار يتخذه للحصول على حياته على المسار الصحيح سيسير بشكل جيد للغاية بالنسبة له».

كان خوان شيبوت كمحلل سياسي في برنامج Amor y Fuego، حيث تم استشارته حول علاقته مع فانيسا تيركيس.

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