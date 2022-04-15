أوروغواي: حكم على مرشح عمدة سابق بالسجن لمدة 9 أشهر بتهمة العنف المنزلي

وأدين مرشح سابق لرئيس البلدية من مقاطعة بايساندو، في غرب أوروغواي، بجرائم العنف المنزلي ضد زوجته وابنه، والحيازة غير المشروعة للأسلحة النارية. الرجل المعني هو عضو في الحزب الوطني (الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس لاكال بو) ورئيس البلدية السابق لمدينة كويبراتشو، ماريو بانديرا.

وقال المدعي العام للقضية كارلوس موتا لصحيفة البايس إنه بعد اتفاق بين دفاعه ومكتب المدعي العام، سيتعين على بانديرا قضاء تسعة أشهر في السجن تحت المراقبة وثلاثة أشهر من العمل المجتمعي.

سيكون عليك أيضًا الخضوع لعلاج نفسي وسيتم إرفاق خلخال إلكتروني. إذا لم تكن هناك أجهزة متوفرة في القسم، فسيتم الاحتفاظ بانديرا في حجز الشرطة، كما يملي البروتوكول.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يحدث إجراء الحضانة بسبب توسيع ميزانية الخلخال الإلكترونية بمقدار 4 ملايين دولار، لشراء خلخال إضافي بنسبة 50٪ في عام 2020، مضيفًا 1500 جهاز للبلد بأكمله بحلول نهاية ذلك العام.

ووفقا للمدعي العام، خلال جلسة الاستماع القومي «اعترف بالحقائق، وأنه كان لديه فورة، وأنه تجاوز التعبيرات اللفظية التي قالها، وأن هذا أثر على الضحية». كما أكد موتا أن المرشح السابق والعمدة السابق سيذهبان للعيش في مزرعة يملكها خارج مدينة بايساندو عاصمة القسم. هذا يعني أنه يبعد حوالي 70 كيلومترًا عن زوجته وابنه.

من جانبه، صرح رئيس شرطة بايساندو، إدوار ألفيز، أنه تم القبض على بانديرا ليلة الأربعاء وأن الشكوى قدمتها زوجته التي هي مديرة الشؤون المالية في قاعة مدينة بايساندو، أندريا بوتش. وأكد الشرطي أنه تم العثور على أسلحة نارية وأسلحة ذات شفرات في منزل بانديرا لم يتم الإعلان عنها ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها.

وقال موتا ان الشكوى قدمت بعد «انفجار» للمرشح السابق حيث مارس العنف اللفظي والنفسي تجاه شريكه. وفقا للروايات الرسمية، قطع بانديرا نباتًا، والسجاد على الدرج وستائر غرفة في منزله بسكين كشكل من أشكال التهديد. في ذلك الوقت، قررت زوجته أن تصنع محفظة وتغادر مع ابنها. طلبت من صديق أن يصطحبها وذلك عندما قدمت الشكوى في مقر بايساندو.

En un arrebato, Mario Bandera cortó con un cuchillo una planta, la moquette de la escalera y las cortinas de una habitación de su casa como forma de amenaza

من ناحية أخرى، نفى محامي الدفاع عن بانديرا خلال جلسة الاستماع أن هناك نوبات من العنف الجسدي بين الزوجين.

يتمتع ماريو بانديرا بمهنة طويلة داخل الحزب الوطني في أوروغواي. خلال الانتخابات البلدية انتخب عمدة مدينة كويبراتشو في عام 2010. في فبراير 2015، استقال من هذا المنصب للترشح لإعادة انتخابه، وفي نفس اليوم، تولى منصب عمدة بايساندو، حيث زود برتيل بينتوس، الذي استقال للترشح لنفسه.

في انتخابات مايو 2015، أعيد انتخابه عمدة بلدية كيبراتشو، على افتراض في 10 يوليو 2015. خلال الأشهر من مايو إلى سبتمبر 2020، تنافس كمرشح لقاعة مدينة بايساندو وخرج ثاني أكثر مرشح أبيض صوتًا (كما يطلق على أعضاء الحزب الوطني)، خلف العمدة الحالي نيكولاس أوليفيرا.

وقبل تقديم الشكوى، تم تعيينه كمستشار للجنة الإدارية لنهر أوروغواي (CARU).





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