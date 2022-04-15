عثرت أوكرانيا على أكثر من 900 جثة مدنيين قتلوا بعد انسحاب روسيا من منطقة كييف

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A local resident walks with a bicycle past bodies of civilians killed during Ukraine-Russia conflict near the Illich Steel and Iron Works in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 15, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

ذكرت الشرطة اليوم الجمعة انه تم اكتشاف اكثر من 900 جثة مدنية فى المنطقة المحيطة بالعاصمة الاوكرانية كييف عقب انسحاب القوات الروسية ومعظمها مصاب باصابات ناجمة عن طلقات نارية، مشيرة الى ان العديد من الاشخاص «اعدموا ببساطة».

عدد القتلى هو ضعف ما أعلنته السلطات الأوكرانية قبل أسبوعين تقريبًا.

وقال أندريه نيبيتوف، رئيس الشرطة الإقليمية في كييف، إن الجثث تم التخلي عنها في الشوارع أو دفنها مؤقتًا. واستشهد ببيانات الشرطة التي تشير إلى أن 95% لقوا حتفهم متأثرين بطلقات نارية

وأكد نيبيتوف «بناء على ذلك، نفهم أنه في ظل الاحتلال (الروسي)، تم إعدام الناس ببساطة في الشوارع».

واضاف انه يتم العثور كل يوم على المزيد من الجثث تحت الانقاض وفى مقابر جماعية. وقال إنه تم العثور على أكبر عدد من الضحايا في بوشا، حيث يوجد أكثر من 350 ضحية.

Una mujer en medio de los destrozos en Bucha, cerca de Kiev ((AP /Rodrigo Abd) AP

ووفقا لنيبيتوف، قام عمال الخدمة العامة في بوخا بجمع ودفن الجثث في ضاحية كييف بينما ظلت تحت السيطرة الروسية. واضاف ان القوات الروسية «تلاحق» الاشخاص الذين اعربوا عن وجهات نظر قوية مؤيدة لاوكرانيا.

وفي الوقت نفسه، وعدت وزارة الدفاع الروسية بزيادة الهجمات الصاروخية على العاصمة الأوكرانية ردا على العدوان الأوكراني المزعوم على الأراضي الروسية، وهو تحذير مشؤوم جاء بعد فقدان الرائد في البحر الأسود.

جاء التهديد بتصاعد الهجمات على العاصمة الأوكرانية بعد أن اتهم مسؤولون روس أوكرانيا بإصابة سبعة أشخاص وإلحاق أضرار بنحو 100 مبنى سكني بضربات جوية في بريانسك، وهي منطقة مجاورة لأوكرانيا. كما أبلغت السلطات في منطقة حدودية أخرى من روسيا عن قصف أوكراني يوم الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية ايجور كوناشينكوف ان «عدد وحجم الهجمات الصاروخية على اهداف في كييف سيتكثف ردا على قيام النظام القومي في كييف باى هجوم ارهابي او تحويل الى الاراضي الروسية».

أصدرت روسيا التحذير في الوقت الذي تواصل فيه التحضير لهجوم جديد في شرق أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، أفاد سكان مدينة ماريوبول التي تعرضت للضرب، في جنوب شرق البلاد، أنهم شاهدوا جنودًا روسيين يحفرون الجثث.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Alto Representante para las Relaciones Exteriores de la UE, Josep Borrell, visitaron Bucha la semana pasada (EUTERS/Valentyn Ogirenko) REUTERS

في كييف، يمكن أن يعني استئناف القصف عودة صفارات الإنذار المضادة للطائرات التي سمعت خلال الأيام الأولى من الغزو وليالي اللجوء المخيفة في محطات المترو.

ظهرت علامات خجولة لحياة ما قبل الحرب في العاصمة, بعد فشل القوات الروسية في الاستيلاء على المدينة وانسحبت للتركيز على شرق أوكرانيا, تاركًا وراءها أدلة على جرائم حرب محتملة.

ولم يؤكد المسؤولون الأوكرانيون الهجمات على أهداف في روسيا ولم يتسن التحقق من التقارير الواردة من السلطات الروسية بشكل مستقل.

ومع ذلك، ادعت أوكرانيا هجومًا على سفينة حربية رئيسية في موسكو عشية. إذا كان صحيحا، فإن هجوم الأربعاء على سفينة الصواريخ الموجهة موسكفا، التي سميت على اسم العاصمة الروسية، سيمثل انتصارا كبيرا لأوكرانيا وهزيمة رمزية لروسيا.

اكد مسؤول دفاع امريكى كبير اليوم الجمعة ان الولايات المتحدة تعتقد ان السفينة العسكرية الروسية التى غرقت فى اليوم السابق فى شمال البحر الاسود تعرضت لصاروخ اوكرانى واحد على الاقل كما ادعت حكومة كييف.

واضاف مسؤول الدفاع الامريكى الكبير الذى تحدث بشرط عدم تحديد هويته للتعليق على تقييم اجراه اجهزة المخابرات ان سفينة موسكفا اصيبت يوم الاربعاء بصاروخ واحد على الاقل وربما صاروخين نبتون مما تسبب فى حريق كبير على متن السفينة. ولم يقدم الضابط أي تفاصيل أخرى سوى القول إن الولايات المتحدة تعتقد أن الروس عانوا من بعض الضحايا على متن السفينة.

غرقت السفينة الحربية أثناء سحبها إلى الميناء يوم الخميس بعد تعرضها لأضرار جسيمة. تعرفت موسكو على حريق على متن الطائرة، ولكن ليس هجومًا.

Hundimiento del Crucero General Belgrano

كان لدى Moskva القدرة على 16 صاروخ كروز بعيد المدى. إذا ضربت هجمات القوات الأوكرانية السفينة، فمن المرجح أن تكون أكبر سفينة حربية غرقت في القتال منذ عام 1982. نسفت غواصة بريطانية طراد تابع للبحرية الأرجنتينية يدعى الجنرال بلغرانو خلال حرب فوكلاند، مما أسفر عن مقتل أكثر من 300 بحارة.

إن غرق السفينة الروسية يقلل بشكل كبير من قدرة روسيا الهجومية في البحر الأسود. يختلف المحللون حول أهمية الحدث لمسار الحرب. على أي حال, اعتبرت الخسارة رمزا لمصير موسكو في غزو دام سبعة أسابيع, يعتبر على نطاق واسع خطأ تاريخي بعد الانسحاب من منطقة كييف وجزء كبير من شمال أوكرانيا.

«السفينة الحربية الروسية» الرائدة «هي بقعة غوص جديرة بالاهتمام. الآن لدينا مكان آخر للغوص في البحر الأسود. سنزور بالتأكيد الحطام بعد انتصارنا في الحرب, غرد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم الجمعة في بادرة تفاخر.

وفى خطابه الذى القاه فى وقت متأخر من الليل يوم الخميس, قال الرئيس الاوكرانى فولوديمير زيلينسكى للاوكرانيين انه يتعين عليهم ان يفخروا بانهم نجوا 50 يوما تحت الهجوم الروسى عندما «اعطونا الغزاة خمسة كحد اقصى».

لم يمنع تحذير روسيا باستئناف الضربات الجوية سكان كييف من الاستفادة من يوم الربيع المشمس والأكثر دفئًا قليلاً مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع. خرج عدد أكبر من الناس أكثر من المعتاد إلى الشوارع يوم الجمعة، والمشي الكلاب، وركوب الدراجات البخارية الكهربائية والمشي جنبا إلى جنب.

(مع معلومات من AP)

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