توفي قاصران بعد تحطم مقطورة في ناياريت؛ وهرب سائق

أبلغت الشبكات الاجتماعية عن حادث عنيف على طريق في ناياريت، حيث أصيب العديد من الأشخاص، وكان هناك حديث عن الوفيات. تجمعت السلطات في مكان الحادث.

وفي بيان، أفاد مكتب المدعي العام لولاية ناياريت أنهم تلقوا مكالمة طارئة إلى 911، حيث أفادوا بأن مركبة شحن من نوع جرار يفترض أن مكابحها قد اصطدمت بعدة سيارات كانت في مكان الحادث. ونتيجة لذلك، أصيب العديد من الأشخاص وتم التحقق من العديد من الأضرار المادية.

وقع الحادث بعد ظهر يوم الخميس 14 أبريل 2022، في حوالي الساعة 1:30 مساءً عند الكيلو14+300 من طريق غوادالاخارا تيبيك السريع، في ذروة كازيتا دي كوبرو الواقعة في بلدية سانتا ماريا ديل أورو.

ووفقا للسلطات، بدأ الضرر بشاحنة جرار كينوورث، موديل 2008، بيضاء، محملة بعوارض معدنية، تحمل اسم فيغا، S.A. de C.V.، يزعم أنها مسؤولة عن الأضرار ذات الصلة.

وبالإضافة إلى ذلك، سيارة العلامة التجارية شيفروليه Trax، اللون الأحمر، نموذج 2013، مع لوحات ترخيص من ولاية سينالوا؛ سيارة تويوتا العلامة التجارية، نوع هايلكس من redilas، نموذج 2017، اللون الرمادي، مع لوحات ترخيص ولاية خاليسكو؛ شيفروليه سيارة العلامة التجارية، نوع بيك اب، كولورادو الفرعية، نموذج 2017، اللون الرمادي، مع لوحات ترخيص ولاية هيدالغو؛ سيارة ماركة هوندا، موديل 2007، اللون الأزرق، مع لوحات ترخيص من ولاية خاليسكو.

وأشاروا من جانب خدمات الطوارئ إلى أنه تم نقل ما مجموعه 11 مصابا على الفور لتلقي الرعاية الطبية، الذين أدخلوا إلى مستشفيي بويرتا دي هيرو والعيادة رقم 1 التابعة للمعهد المكسيكي للضمان الاجتماعي (IMSS) في ناياريت.

لسوء الحظ، تم الإبلاغ أيضًا عن وفاة قاصرين. في المقام الأول، على شريط الأسفلت كان يقع الجسم الهامد لطفل دون سن 11 سنة من جنس الذكور والهوية المحجوزة.

وأشارت التحقيقات التي أجراها الخبراء الذين تجمعوا في منطقة الحادث إلى أن القاصر قد سافر في سرير شاحنة تويوتا ريديلا، وفي وقت الاصطدام كان من المتوقع أن يفقد حياته في المكان.

Guardia Nacional carreteras se dio cita en la zona de los hechos(Foto: Twitter/@GN_MEXICO_ )

وبالمثل، تفيد التقارير بوفاة فتاة دون سن الخامسة، من نوع الجنس الأنثوي والهوية المحجوزة، فقدت حياتها أثناء تلقيها الرعاية الطبية. ولم يتم الإبلاغ عن السيارة التي كان يستقلها حتى الآن.

كما حضر المنطقة وكلاء الحرس الوطني للطرق السريعة، الذين قدموا الدعم في تأمين المنطقة، وحركة المرور، ومساعدة المصابين، من بين أمور أخرى. حتى الساعة 8:30 مساءً، أبلغوا عن الإغلاق المتقطع للتداول في كشك التجميع.

وأخيرا، ونتيجة للحادث، تم تسجيل شخصين بدون حياة، وأصيب عشرة أشخاص، وخمس مركبات مشاركة مع أضرار واثنتان من الأكشاك تضررت. وهرب السائق المسؤول عن الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن اعتقاله حتى الآن.

وخلصت السلطات إلى أن «التحقيقات في هذا الحدث المؤسف مستمرة وسيتم الإعلان عن نتائجه عند الاقتضاء».

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