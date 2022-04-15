ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل طفل واحتجاز قاصر آخر في توليما

حدثت الحالة الأولى في إيباجي، في 21 أكتوبر 2020، في خضم عمل من أعمال التعصب، حيث اتهم لويس فرناندو راميريز فرنانديز، البالغ من العمر 19 عامًا في ذلك الوقت، دانيال ماوريسيو مالامبو، البالغ من العمر 13 عامًا، لأنه لم يكن يريد أن يكشف له عن مكان أخته، التي يُزعم أنها كانت في طفل الصفحة الرئيسية. انتظر راميريز أن يذهب الرضيع ويخرج القمامة من منزله، الواقع في حي سانتا كروز: عندما لاحظ ذلك، طعنه مرارًا وتكرارًا. تسببت إصاباته في وفاته بعد لحظات في عيادة توليما.

وحكم على لويس فرناندو راميريز فرنانديز بالسجن لمدة 25 عاما بتهمة ارتكاب جريمة القتل المشدد، وأكدت المديرية القطاعية للمدعين العامين في توليما.

تتعلق الحالة الثانية لويس ألبرتو دازا وإستيفين راميريز بوليدو، في الأحداث التي وقعت في 29 سبتمبر، عندما احتجزوا صبيًا يبلغ من العمر 12 عامًا، في مجمع سكني، أيضًا، في إيباغي.

و وفقا لل سلطات, تم القبض على المدعى عليهم وهم يحتجزون القاصر في منزلهم, من أجل سرقة منزله. تمكنوا من دخول المبنى عن طريق الخداع والاستفادة من حقيقة أنه كان بدون شركة أي شخص بالغ. ووفقاً للهيئة القضائية، حاول أحد الأشخاص المدانين خنق القاصر، بينما قام الآخر بنحت المال و/أو الأشياء الثمينة في جميع أنحاء المنزل. في هذا الحدث، تمكنوا من سرقة 6 ملايين بيزو.

حُكم على لويس ألبرتو دازا واستيفين راميريز بوليدو بالسجن لمدة 13 سنة و 10 أشهر لجرائم: محاولة القتل المشدد والسرقة المشددة.

هذه الأحداث وغيرها المسجلة في عاصمة توليما لديها مواطنون مع أعلى الأرقام من تصور انعدام الأمن في السنوات الأخيرة. ولكن، وفقًا لرئيس بلدية إيباغي، أندريس هورتادو، فإن المدينة آمنة بشكل متزايد، إذا قارنا الأرقام مع أرقام الإدارة السابقة، بقيادة غييرمو ألفونسو جاراميلو. وفقًا لمسح إدراك المواطن، Ibagué، Cómo Vamos، قال 67.5٪ من المستجيبين إنهم لا يشعرون بأي أمان، و 17.6٪ يقولون إنهم غير آمنين و 14.9٪ يتمتعون براحة البال في الأمان.

قبل شهر، طلب اتحاد سائقي سيارات الأجرة في المدينة من شرطة العاصمة ووزير التنقل «يدا بيد» مع المجرمين وعدم الشرعية. قال أحد السائقين إنه، على أساس يومي، ما بين 3 و 4 زملاء هم ضحايا للسرقة.

في الواقع، في العام الماضي، صنفت الإدارة الإدارية الوطنية للإحصاء، DANE، Ibague كثالث مدينة ذات أعلى معدل للإيذاء في البلاد. على سبيل المثال، في مؤشر سرقة الأشخاص، المقاسة في 13 مدينة، احتلت عاصمة توليما المرتبة الرابعة، مما يدل على زيادة طفيفة في أعدادها، مقارنة بالسنوات السابقة.

بالإضافة إلى ذلك، في هذه الإحصائية، احتلت العاصمة الموسيقية لكولومبيا المرتبة الثانية مع أعلى معدل للابتزاز والمحاولة.

من ناحية أخرى، وكونها نقطة مصدر قلق كبير للمدينة، فإن التقدير الذي قدمه مدير DANE، خوان دانيال أوفييدو، حيث أكد أن إيباجي ستكون المدينة ذات أعلى معدل لبطالة الشباب. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للمسؤول، هذه العاصمة هي واحدة من 5 حيث توجد معدلات عالية من العاطلين عن العمل بشكل متكرر. وهذا أمر لافت للنظر لأن هذا الوضع بالتحديد يؤدي أيضًا إلى مستويات الفقر، التي ارتفعت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

استمر في القراءة: