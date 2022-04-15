هذه هي الطريقة التي ستعمل بها الذروة الإقليمية والصفيحة في 17 أبريل عند العودة إلى بوغوتا.

كما هو معتاد منذ بداية هذا العام، عندما يكون هناك جسر احتفالي، يتم تحقيق الدخل إلى بوغوتا تحت مقياس الذروة والصفيحة الإقليمية. هذا قيد تم إنشاؤه بشكل مشترك بين مكتب عمدة المقاطعة وحكومة كونديناماركا لتجنب الازدحام على الطرق لدخول العاصمة.

في الآونة الأخيرة، أعلن مكتب عمدة بوغوتا أن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول يوم الأحد 17 مارس، عندما يعود معظم سكان العاصمة إلى المدينة بعد عطلة عيد الفصح.

وهكذا، في عيد الفصح الأحد حتى الظهر، ستتمكن جميع المركبات من دخول المدينة، من الساعة 12 ظهرًا إلى الساعة 4 مساءً، وستدخل المركبات ذات اللوحات المنتهية في عدد زوجي عاصمة البلاد. من الساعة 4 مساءً حتى الساعة 8 مساءً، سيتم السماح للسيارات التي تنتهي لوحة ترخيصها بأرقام فردية بالدخول.

من الساعة 8 مساءً فصاعدًا، سيتم تمكين المقطع مرة أخرى لجميع المركبات التي ترغب في دخول بوغوتا بغض النظر عن الرقم الذي تنتهي به لوحة الترخيص الخاصة بهم.

يشار إلى أنه، بالتوازي مع القيود المفروضة على الدخول إلى المدينة، ستنفذ السلطات المحلية السباق القابل للانعكاس للسباق السابع من الشارع 245 والشارع 180، بين الساعة 2:30 مساءً و 8:00 مساءً.

طرق الدخول حيث تنطبق الذروة الإقليمية واللوحة

سيتم تطبيق تقييد حركة المرور حسب الذروة والصفيحة الإقليمية في عيد الفصح (17 أبريل) في الممرات التسعة التي تدخل المدينة. العدائين هم:

-الطريق السريع الشمالي: من حصيلة جبال الأنديز إلى البوابة الشمالية لنظام TransMilenio، في اتجاه الشمال والجنوب

- الطريق السريع الجنوبي: من الحدود البلدية لسواتشا إلى شارع بوياكا، جنوب/الشمال

-شارع سينتيناريو (شارع 13): من نهر بوغوتا إلى شارع سيوداد دي كالي (شارع كاريرا 86)، في الاتجاه الغربي الشرقي

-شارع 80 th Street Avenue: من جسر Guadua إلى البوابة الثمانين لنظام TransMilenio، في الاتجاه الغربي الشرقي

-أفينيدا كاريرا 7: من شارع 245 إلى شارع 183، شمال/جنوب

- شارع بوياكا عبر ال Llano: من نفق دوران كوينتيرو الجزائري إلى الطريق القديم إلى Llano، اتجاه الجنوب والشمال

-فيا سوبا كوتا: من نهر بوغوتا إلى شارع 170، اتجاه الشمال والجنوب

-فيا لا كاليرا: من باتيوس تول إلى كاريرا 7 أفينيو، اتجاه الشرق والغرب

-فيا إلى تشواتشي: من الطريق إلى مونسيرات إلى شارع سيركونفالار، في اتجاه الشرق والغرب

الاستثناءات التي لا تنطبق على الذروة الإقليمية والصفيحة

وأشار مكتب عمدة بوغوتا إلى أن الاستثناءات الخاصة بتداول بيكو التضامن واللوحة وتقاسم السيارات والموظفين الطبيين غير صالحة لهذا الإجراء، وهو صالح لجسور العطلات في الدخل إلى العاصمة.

وتجدر الإشارة إلى أن العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لقياس الذروة والصفيحة منصوص عليها في قانون المرور الوطني للتعدي C.14: «العبور عبر المواقع المحظورة أو التي تحظرها السلطة المختصة في بعض الأحيان». الغرامة هي 2022 بسعر 468500 بيزو. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تجميد السيارة.

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