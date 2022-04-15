وجدوا فانيا آمنة وسليمة؛ كانت قد اختفت في Iztapalapa

أفاد مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي (FGJCDMX) أن فانيا بارون، الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا والتي تم الإبلاغ عن فقدانها في مكتب عمدة إزتابالابا، كانت موجودة بالفعل على قيد الحياة.

كما أبلغت لورا خواريز، والدة الفتاة البالغة من العمر 26 عامًا، عن ظهور الشابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

«أبلغكم بكل سرور أن بلدي Vania تم العثور عليها بالفعل من قبل مكتب المدعي العام، منذ حوالي ساعة. شكرًا لكل واحد منكم على رموز المودة والدعم والتضامن، وهو أمر ليس لدي ما أدفع به. شكرا لك، شكرا لك».

Vania Barrón fue localizada un día después de ser reportada como desaparecida. (Foto: Twitter/ FGJCDMX)

وذكرت والدة فانيا ان الشابة خرجت ليلة الاربعاء لتزن نفسها ثم لممارسة الرياضة فى حديقة تقع فى حى سان ميغيل تيوتونغو.

وأوضحت الأم أنه لأنها كانت تعمل عادة في يوتوبيا تيوتونغو، حيث يجب على الزوار التسجيل، ذهبت للبحث عنها في المكان ولكن لم يكن لديهم تدوينه، لذلك كانت قلقة.

ومن جانبه، أفاد مكتب المدعي العام بأنه حدد مكان فانيا «آمنا وسليما» وأنه يجري تزويدها بالدعم القانوني والنفسي.

Foto: FGJCDMX

ومن أجل العثور على ذلك، أجرت السلطات دراسة استقصائية مؤسسية شاركت فيها عناصر من شرطة التحقيق ونُقلت المكاتب إلى C-5، والمدعي العام المعني بالاتجار بالأشخاص، والمدعي العام المعني بالتحقيق في جريمة العنف الأسري.

و فصلوا أنه و فقا لما ذكرته الشابة, فإن غيابها كان طوعيا و ليس في نيتها العودة إلى الوطن.

Familiares y amigos de Sofía, joven de 17 años víctima de feminicidio, exigieron justicia en su caso. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

يوم الأربعاء الماضي، سار أقارب وزملاء صوفيا موراليس، وهي طالبة في المدرسة الإعدادية الوطنية رقم 4 التابعة لـ UNAM، في مكسيكو سيتي للمطالبة بالعدالة بعد وفاة الفتاة البالغة من العمر 17 عامًا.

من منطقة Zócalo، طالب المتظاهرون بتوضيح ما حدث في حانة مارفيلو، الواقعة في حي Doctores، مكتب عمدة Cuauhtémoc، حيث ذهبت صوفيا وثلاثة أصدقاء آخرين للاحتفال. في المؤسسة تم تخديرها من خلال المشروبات التي شربوها.

بعد لحظات، تم نقل الناشطة النسوية من قبل قوات الطوارئ إلى المستشفى دون أن تظهر عليها علامات حيوية.

«ما زلنا ننتظر النتائج السمية، ما زلنا ننتظر الشهادات والمعلومات. لا أود أن أعيق التحقيق لأنه من واجبنا كمواطنين أن نعطي السلطات صوتًا بالثقة. أحب أن أصدق أنه يمكن أن يكون هناك تغيير بسبب ذلك، فرصة للسلطات للقيام بعملها بأفضل طريقة»، قال دانيال موراليس لوبيز، شقيق صوفيا.

Daniel Morales, hermano mayor de Sofía, exigió justicia por la muerte de la joven quien había acudido a una fiesta en la colonia Doctores de la Ciudad de México. (Foto: Karina Hernández / Infobae)

في المقام الأول، اقتربت السلطات من الحدث للتحقيق فيه باعتباره وفاة غير مشروعة. ومع ذلك, بعد الشكاوى, قام مكتب المدعي العام في مكسيكو سيتي بتصحيح وأشار أخيرًا إلى أنه سيتم التحقيق في القضية بموجب بروتوكول قتل الإناث.

«يجري التحقيق في وفاة مراهق، كانت جثته تقع في شوارع حي دكتوريس، مكتب عمدة كواهتيموك. وبهذه الطريقة، فإن موظفي مكتب المدعي العام المتخصص للتحقيق في جريمة قتل الإناث، والتنسيق العام للتحقيق في الجرائم الجنسانية ورعاية الضحايا، وبالتعاون الوثيق مع عناصر شرطة التحقيق»، ذكرت الوكالة.

جاء الاحتجاج بعد يوم واحد من تقديم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور التقرير الفصلي عن عامه الرابع في منصبه الذي أقر فيه بزيادة حالات قتل الإناث بنسبة 15٪. وفي مواجهة هذا، اتهم أنه ربما «لم يكن مؤهلا كما هو الحال الآن». وأبرز الرئيس، في المقابل، الانخفاض العام لـ 9 جرائم من أصل 12 جريمة ذات التأثير الأكبر في البلاد.

«قد يستغرق الأمر وقتًا أطول لتهدئة البلاد، لكن أضمن صيغة هي حضور الصندوق. وقد تم بذل كل هذا الجهد لتحقيق السلام دون انتهاكات لحقوق الإنسان، دون تورط القوات المسلحة في المذابح، دون ارتكاب التعذيب، دون اختفاء قسري أو إعدام خارج نطاق القضاء كما كان الحال من قبل».

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