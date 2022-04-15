«إنهم يقللون من شأن الشعب»: كرر نورونيا أنه سيكون المرشح الرئاسي للربع الرابع في عام 2024

كرر جيراردو فرنانديز نورونيا، النائب الفيدرالي لحزب العمل (PT)، أنه سيكون المرشح الذي يمثل مشروع الأمة للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO)، الذي وصف نفسه بأنه التحول الرابع (Q4)، في الرئاسة انتخابات عام 2024.

في مقابلة مع الصحفي دانيال روساس، تحدث البتيستا عن تطلعاته السياسية حول الانتخابات الرئاسية المقبلة وأكد أن الملف الأيسر الذي يمتلكه «لا يمثله أي عضو زميل» في الربع الرابع.

على الرغم من أنه أشاد بعمل أولئك الذين يمكن أن يمثلوا حزب الكرز في عام 2024، إلا أن فرنانديز نورونيا يعتقد أنه سيكون لديه فرصة جيدة لضربهم، لأنه، وفقًا لتصريحاته، «إنهم يستخفون بالناس».

«كلوديا شاينباوم رفيقة رائعة، فائقة الإعداد، تعمل بجد؛ إنها امرأة قادرة للغاية. كان مارسيلو إبرارد مستشارًا رائعًا، وهو رجل غير عادي يتمتع بقدرة كبيرة و (ريكاردو) مونريال، الذي لديه صحافة سيئة مع زملائه، أعتقد أنه لم يتم الاعتراف به للعمل الذي قام به منذ مجلس الشيوخ في الجمهورية. آدم أوغستو هو أخي الصغير، إنه رجل قادر للغاية»، قال فرنانديز نورونيا.

El petista enalteció el trabajo de Ebrard, Monreal, Sheinbaum y Adán Augusto (Fotos: Reuters // Senado // Reuters)

ومع ذلك، قال فرنانديز نورونيا أنه إذا كان يترشح لمنصب رئيس المكسيك، فإنه لن يفعل ذلك إلا مع ائتلاف حركة التجديد الوطنية (مورينا)، حزب PT وحزاب البيئة الخضراء في المكسيك (PVEM)، مستبعدًا تمامًا إمكانية إطلاقه ك مستقل.

«بالنسبة لي الشيء المهم هو الحركة. سيحتاجون إلى أن يجعلوني وغدًا حقيقيًا بالنسبة لي لأقرر الركض بطريقة مختلفة. يجب أن يفوزوا في الاستطلاع وإذا لم يهزموني، فسأكون المرشح «، علق petista.

خلال المقابلة، أشار مشرع PT إلى أنه على الرغم من أن Q4 قد أعطت الأولوية للطبقة الدنيا، إلا أنها لم تستفد خلال إدارة لوبيز أوبرادور، لأنه، وفقًا لتعليقاته، هناك فساد في السلطتين التشريعية والقضائية.

«حركتنا تقول: 'أولا الفقراء، 'لأننا لم نصل إلى أفقر الناس. إذا وصلت إلى هنا ووجدت الكثير من الناس في المترو، في الشارع، فلا يمكن أن يكون هؤلاء هم الأكثر فقرا ولم نصل إليهم. كل ذلك يجب ان يتغير».

Noroña señaló que la 4T no ha llegado a los más pobres (Foto: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM) Galo Cañas | Galo Cañas

وفقا لشركة الاستشارات إنكول، رئيسة حكومة مكسيكو سيتي، كلوديا شينباوم، تقود التفضيلات مع 37٪ من المستطلعين الذين سيصوتون لها لتكون المرشحة، بينما في المركز الثاني هو رئيس وزارة الخارجية (SRE)، مارسيلو إبرارد ، مع 20٪.

وفقًا للاستطلاع، قال 35٪ من المستطلعين إنهم سيصوتون لصالح مورينا في عام 2024، و 4٪ لصالح PT و 1٪ لصالح PVEM، ليصل تحالف حزب لوبيز أوبرادور إلى 40٪.

في المرتبة الثانية هو حزب العمل الوطني (PAN) بنسبة 19٪، في حين فاز الحزب الثوري المؤسسي (PRI) بنسبة 8٪ وحزاب الثورة الديمقراطية (PRD) 2٪ من التفضيلات.

Monreal aseguró que Sehinbaum es la candidata predilecta de AMLO (Foto: EFE) EFE

تجدر الإشارة إلى أن ريكاردو مونريال، زعيم مقعد مورينيستا في مجلس الشيوخ للجمهورية، أكد أن Sheinbaum Pardo هو المرشح المفضل لوبيز أوبرادور.

«يعلم الجميع أنها طموحة منذ اللحظة التي أعلن فيها الرئيس عنها قبل عام، لا يبدو الأمر غير طبيعي بالنسبة لي، يبدو من الطبيعي بالنسبة لي أنها في تلك العملية وأنها تقاتل حتى تتمكن من المشاركة داخل مورينا. لن أتحدث عنها بسوء، لا أعتقد أن الوقت قد حان، أتمنى لها حظها»، قال مونريال أفيلا في 8 أبريل الماضي.

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