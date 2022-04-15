أكدت الولايات المتحدة أن غرق سفينة موسكفا الحربية «ضربة قاسية» لروسيا

El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021. REUTERS/Alexey Pavlishak

قال البنتاغون يوم الخميس ان غرق السفينة الحربية موسكفا يوم الخميس بعد ان اجتاحت الجحيم كان «ضربة كبيرة» للقوة البحرية الروسية فى البحر الاسود.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو إن الطراد الصاروخي الموجه غرق في بحر عابر بعد أن تضررت بنيران خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

لكن أوكرانيا قالت إن السفينة أصيبت في هجوم صاروخي.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي لشبكة «سي ان ان» ان «هذه ضربة كبيرة لاسطول البحر الاسود، وهذا جزء اساسى من جهوده لتنفيذ نوع من الهيمنة البحرية في البحر الاسود».

«هذا سيكون له تأثير على قدراتهم.»

وقال كيربي إن الولايات المتحدة لا تستطيع تأكيد السبب الدقيق لاختفاء السفينة.

واضاف «اننا لسنا فى وضع يسمح لنا بدحض الجانب الاوكرانى من ذلك». واضاف «من المعقول والممكن بالتأكيد ان يكون في الواقع قد اصيب بصاروخ نبتون او ربما اكثر».

(مع معلومات من وكالة فرانس برس)

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