اللحظة الصادمة عندما تصطدم سيارة بالبرق على طريق سريع في الولايات المتحدة

A سيارة متضرر من قبل البرق على a الطريق

عندما خرج المصور ومطارد العاصفة، كريس ريسك، وصديقه، مور بي، بحثًا عن صور لقناتهم على YouTube، لم يتخيلوا أنهم سيكونون جزءًا من الأخبار في سجلاتهم الخاصة.

« هذه صورة مجنونة مرة واحدة في العمر لسيارة تصطدم بالبرق !» كما وصف اليوتيوب عند تقديم منشوره.

في الفيديو، يمكنك أن ترى كيف كان كريس متوقفًا على جانب الطريق، في مدينة جيلمور سيتي، في ولاية أيوا. بينما أصيبت السيارة الأخرى، وهي تويوتا بريوس، بوميض أثناء مناورة في العاصفة.

«قصة: أصيب صديقي بالبرق في 12 أبريل 2022 في ولاية أيوا خلال مطاردة عاصفة. لقد كان يصور فقط في هذا الاتجاه عندما حدث ذلك»، كما أوضح في الجزء السفلي من الفيديو على قناته.

على الرغم من أن اللحظة للوهلة الأولى غير محسوسة تقريبًا، إلا أنه عند اللعب بسرعة أبطأ، يمكن رؤية الفيديو بوضوح كيف يضرب البرق الجزء الخلفي من سقف السيارة.

يترك التفريغ وراءه بعض الشرر الذي يسقط على الرصيف وقليل من الدخان على سطح السيارة الذي يختفي بسرعة.

«يا إلهي، يا إلهي»، هو الشيء الوحيد الذي ينجح المصور في قوله بينما سجل بشكل غير متوقع ما حدث.

على الرغم من الصورة المدهشة، لم يصاب سائق السيارة بأذى، وفقًا لمتوبر YouTube.

«كانت سيارتك ثابتة ولا تزال تعمل عليها. مجنون!» ، قال ليختتم قصته.

الموت في المنزل

لقى هذا الاسبوع امرأة تبلغ من العمر 20 عاما مصرعها فى اركانساس بعد سقوط شجرة على منزلها عندما ضربت العواصف الثقيلة الولاية وتمزق اعصار محتمل أسطح منازل الاباما، وفقا لما ذكره المسؤولون.

وقعت وفاة المرأة يوم الأربعاء كجزء من تفشي سوء الأحوال الجوية لعدة أيام تسبب في الأعاصير, رياح قوية وبرد هائل في أجزاء من وسط وجنوب الولايات المتحدة.

مزق إعصار محتمل أسطح المنازل في مجتمع إسكان عام ورش الحطام على السيارات ليلة الأربعاء في مقاطعة غرين الريفية, ألاباما, حول 90 أميال جنوب غرب برمنغهام. بيلي هيك، الذي يعيش في المنطقة، وقال WBMA-TV أنه كان مستلقيا عندما سمع عاصفة من الرياح التي استمرت بضع ثوان فقط.

«قفزت وارتديت ملابسي، وارتديت حذائي عندما انتهى الأمر. اقتربت من الباب الجانبي ونظرت عبر الشارع. كنت أعرف أن شيئا ما قد أثر على كل هذه المنازل»، وقال هيك، الذي ركب سيارته للبحث عن الجيران.

أما بالنسبة للوفاة في أركنساس، فقد توفيت المرأة عندما انهارت شجرة فوق منزلها في ريسون بعد وقت قصير من الساعة 4:30 مساء الأربعاء، مما أدى إلى شل حركتها على الأريكة، وفقا لما ذكره ستيفن ماكليلان، منسق إدارة الطوارئ في مقاطعة كليفلاند. تقع ريسون على بعد حوالي 55 ميلاً (90 كيلومترًا) جنوب ليتل روك.

(مع معلومات من AP)

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