استولت البحرية على جالونات من الوقود وأطنان من الأسمنت في نهري نيتشي وماجدالينا.

هذا الخميس، في إجراء عمليات تسجيل ومراقبة الأنهار، تمكنت البحرية الكولومبية، جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني، من الاستيلاء على 14,790 غالون من الوقود و 7.5 طن من الأسمنت على نهري نيتشي وماجدالينا.

ووقع الحادث بالقرب من بلديات غامارا (سيزار) ونيتشي (أنتيوكيا) وماغيغي وموراليس (بوليفار)، حيث وُضع 709 11 غالون من الديزل و 081 3 غالون من البنزين.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي محيط بلدية موراليس (بوليفار)، على نهر ماغدالينا، تم ضبط 500 3 كيلوغرام من الأسمنت الرمادي في نفس الرافد، وفي محيط بلدية غامارا (سيزار)، تم ضبط 000 4 كيلوغرام من نفس المادة.

وذكرت البحرية، من خلال بيان صحفي، أنه خلال عمليات التفتيش التي أجريت على السفن من نوع الشاحنين، لم يقدم أفراد طاقمها شهادة عدم الإبلاغ عن الاتجار بالمخدرات ، لذلك صودرت المواد وإتاحتها للسلطات المختصة في هذه البلديات. في سياق العمليات، لم يكن هناك مصيد.

La Armada lo publicó en sus redes. Foto: Twitter @ArmadaColombia

وستواصل البحرية أيضا تنفيذ عمليات مشتركة لمراقبة النهر والتفتيش، من أجل منع استخدام الأنهار لأنشطة غير قانونية، وضمان هدوء وسلامة سكان المنطقة.

تم الإعلان عن أنه خلال العمليات في المحيط الهادئ الكولومبي، ضبطت ما يقرب من 900 كيلوغرام من سمك القرش، وهو نوع محمي يحظر صيدالأسماك، الصناعي والحرفي، في جميع أنحاء البلاد.

تم ضبط 900 كيلوغرام في عمليتين.

وقد تم الاستيلاء الأول خلال أعمال الدوريات البحرية التي قامت بها محطة خفر السواحل في باهيا سولانو، حيث كان قارب صيد يعاني من مشاكل في نظام الدفع الخاص به يقع على بعد 20 ميلا بحريا من منطقة باهيا سولانو الحضرية، التي كانت تعاني من مشاكل في نظام الدفع لديها؛ و فقا لما ذكره أفراد طاقمها, كانت على غير هدى قبل يومين.

بعد العثور عليه, قام أفراد البحرية بسحب قارب الصيد إلى رصيف محطة خفر السواحل باهيا سولانو, حيث «تحققوا من الحالة الصحية لأفراد الطاقم الذين وجدوا أنهم في حالة جيدة. بعد ذلك، وبالتنسيق مع مسؤولين من الهيئة الوطنية للاستزراع المائي ومصايد الأسماك (AUNAP) والمؤسسة الإقليمية المستقلة للتنمية المستدامة في تشوكو (Codechocó)، تم إجراء تفتيش فيه كيس يحتوي على 15 زعانف وسبعة أسماك قرش تزن تم العثور على حوالي 200 كيلوغرام».

من ناحية أخرى، تم الاستيلاء الثاني خلال تفتيش روتيني، أيضا، في باهيا سولانو، حيث عثر رجال البحرية يرتدون الزي الرسمي على قارب «تم فيه العثور على 30 سمكة قرش بدون رؤوس أو زعانف، تزن حوالي 700 كيلوغرام».

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم 281 لعام 2021 وضع تدابير لحماية وحفظ أسماك القرش وأشعة البحر وchimeras في كولومبيا، «تمثل هذه الأنواع أهمية بيئية للحفاظ على صحة البحار والمحيطات في الأراضي الوطنية، وهذا هو السبب في صيد الأسماك والتسويق محظور».

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