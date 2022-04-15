سوركو كورونيل في التقاعد يركض ويترك امرأة تبلغ من العمر 80 عاما مع عظام مكسورة: «كنت في حالة سكر»، تقرير الأقارب

وفي وقت مبكر من يوم الجمعة العظيمة, أبلغوا من مقاطعة سوركو أن عقيدا متقاعدا من الشرطة الوطنية الوطنية, يدعى مانويل أليخاندرو بيزادا بيريز, دهس ماريا لويزا جاكوبو ألميدا, وهي امرأة تبلغ من العمر 80 عاما باعت الفاكهة في ممر سانتا إيزابيل, بينما كان في حالة سكر على ما يبدو.

ووفقاً للشهود، اضطر المارة في المنطقة إلى إيقاف بيزادا بيريز قسراً، التي حاولت الهرب بعد ركوبها على الرصيف واستثمرت الثمانيني بسيارتها في الساعة الثامنة صباحاً.

«كانت جدتي على الرصيف تبيع ثمارها. الشرطي أمسكها للتو كان هناك المزيد من الناس، لكنهم ركضوا جميعًا. ومع تقدمها في السن، لم تتمكن من الهرب»، قال ميلاغروس توريس ياتاكو لـ Infobae.

أفاد أقارب جاكوبو ألميدا ذلك, بعد أن تنتمي إلى الشرطة الوطنية البيروفية, سوف يغطون العقيد في التقاعد، منذ وقوع الحادث، لم يتمكنوا من إضفاء الطابع الرسمي على الشكوى في مفوض Surco.

في الوقت الحالي، مانويل أليخاندرو بيزادا، الذي ثبتت إصابته بجرعة الإيثيل، بالإضافة إلى ذلك، كان يقود سيارته مع SOAT منتهية الصلاحية منذ عام 2012 ، محتجز، ومع ذلك، اعتبر أقارب الضحية أنهم يحاولون إخفاءه فقط حتى جرامات الكحول يتم تخفيض دمها.

«بعد نصف ساعة من الضربة، وصل شرطي ليأخذ سيارة العقيد. حتى الآن هو في الحجز، لكنه لا يستطيع العثور على تقرير الشرطة. في جرعة الإيثيل لديها 1.24. والمشكلة التى نواجهها هى اننا لا نستطيع تقديم الشكوى، وقد اخبرونا انه لن يكون من الممكن القيام بذلك الا يوم الاثنين». واضاف «ان الشرطة ابلغتنا ان عملية SOAT انتهت صلاحيتها منذ سنوات».

لن يجروا عليها

وضع جاكوبو ألميدا خطير. وهو في مستشفى كاسيميرو ألوا مع كسر في الساق والأضلاع. وقالت حفيدته: «لقد ضرب ظهره وعموده الفقري، وكاحله مكسور وساقه في جبيرة».

وعلى الرغم من حالتها، تلقت المرأة العجوز إفرازات طبية بسبب نقص الأسرة. كما أبلغت المستشفى أقاربها أنهم لن يتمكنوا من إجراء عملية جراحية على الثمانيني بسبب نقص العاملين الطبيين نتيجة عطلة عيد الفصح، لذلك سيتعين عليها العودة إلى المستشفى الأسبوع المقبل.

«لقد خرجوا منه بالفعل، لأنهم لا يملكون أسرة. لديهم لها في ممر في كل البرد والغبار الذي يأتي في. وضعوها في جبيرة وأعطوها بعض الحبوب، لكنها مريضة. نحن لا نعرف كيف سننقلها لأنها تعاني من الكثير من الألم».

وقال «ان الاشخاص الذين يعملون هنا اخبرونا ان الامر قد يستغرق ما يصل الى 3 اشهر لتحديد موعد العملية بينما تعاني».

وأخيراً، حثوا السلطات على الامتثال لالتزاماتها وعلى أن يقع وزن القانون الكامل على عاتق مانويل أليخاندرو بيزادا بيريز. تتوقع عائلة ماريا لويزا جاكوبو ألميدا أيضًا أن يتولى الشخص المسؤول عن الحادث مسؤولية أفعاله ويستجيب ماليًا بالنفقات المقابلة.

«نطلب منهم أن يأخذوها إلى مكان آخر للحصول على رعاية أفضل. إلى عيادة أو مؤسسة حيث يمكنهم مساعدتها. لا نعرف ماذا نفعل في هذا الوضع، وجدتي هي التي تعاني منه».

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