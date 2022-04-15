Subvariants of Ómicron BA.4 and BA.5: WHO explained whether they are more severe or more transmissible than the previous ones

في حين تم تخفيض عدد حالات الأشخاص المصابين بـ COVID-19 والوفيات مؤخرًا، تراقب منظمة الصحة العالمية عن كثب تطور فيروس كورونا و ظهور المتغيرات والسلالات الفرعية الخاصة بها. لا يزال Ómicron هو المهيمن في العالم، وقد تم مؤخرًا اكتشاف فرعتيهما BA.4. و BA.5 ، والتي وفقًا لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة لا تعني أنها تولد حالات أكثر خطورة أو أنها أكثر قابلية للانتقال من المتغيرات الفرعية الأخرى التي تقدمت بالفعل في تداولها.

في الأسبوع الماضي، كان هناك أقل عدد من الوفيات بسبب COVID-19 منذ الأيام الأولى للوباء، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، حذر من أنه في بعض البلدان لا تزال هناك «قمم خطيرة» في الحالات، وهو الوضع الذي يضع ضغوطا على المستشفيات.

مع استمرار تطور الفيروس التاجي، يجب ألا «نغفل» تغييراته. مدير وكالة الصحة العالمية, تيدروس أدهانوم غيبريسوس, لفت الانتباه إلى الحكومات إلى الحاجة إلى زيادة عدد الاختبارات والعينات المتسلسلة حتى يتمكن العلماء من تتبع المتغيرات الموجودة وتحديد المتغيرات الجديدة عند ظهورها.

وشدد على أن انخفاض عدد الحالات والوفيات لا يعني بالضرورة «انخفاض المخاطر». وأشار إلى أنه إذا تم تقليل عدد الاختبارات للكشف عن المرض، فإن «القدرة على السيطرة على ميولها» تتعرض للخطر.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recomendó a los gobiernos que hagan más testeos y vigilancia genómica del coronavirus/OMS Europa Press

قال الدكتور غيبريسوس: « يوجد حاليًا عدد من سلالات Ómicron التي نتابعها عن كثب، بما في ذلك BA.2 و BA.4 و BA.5 وأخرى أعيد دمجها تم اكتشافها، وتتكون من BA.1 و BA.2 ″.

تم الإبلاغ عن المتغيرات BA.4 و BA.5 في العديد من البلدان, بما في ذلك جنوب أفريقيا وبعض الدول الأوروبية, ذكرت عالمالأوبئة الرئيسي في المنظمة, الدكتورة ماريا فان كيرخوف. «حتى الآن هناك أقل من 200 تسلسل متاح ونأمل أن يتغير هذا (...) نحن نتابع (الفيروس) عن كثب لنرى ما إذا كان هناك أي ارتفاع في الكشف عن الحالات، لكننا (حتى الآن) لم نشهد أي تغييرات في علم الأوبئة أو شدته».

من جانبه، حذر مدير حالات الطوارئ في الوكالة، مايكل ريان، من أنه طالما استمر الفيروس في التطور، فإن العالم «لا يستطيع أن يغفل عنه». «في هذه المرحلة، سيكون من غير الحكمة افتراض أن عدد أقل من الحالات يعني الحد المطلق للمخاطر. نحن سعداء بانخفاض عدد الوفيات، ولكن هذا الفيروس فاجأنا من قبل، فقد فاجأنا».

وأوضح ريان: « نحن بحاجة إلى القيام بعملنا وتتبع هذا الفيروس على أفضل وجه ممكن، بينما يعود الناس إلى عيش حياتهم بشكل طبيعي قدر الإمكان ». من جانبها، حذرت الدكتورة سوميا سواميناثان، المديرة العلمية للمنظمة، من أن السلالات وإعادة التركيب ستستمر في الظهور، وأن العالم يجب أن يستمر في الاستثمار في تحسين الأدوات مثل اللقاحات الجديدة.

وقال «اننا بحاجة الى اعداد انفسنا لاحتمال تغير الفيروس كثيرا لدرجة انه قادر على تجنب قدرة المناعة الحالية». لا يزال جائحة الفيروس التاجي حالة طوارئ صحية عامة عالمية. كما سلط مدير منظمة الصحة العالمية الضوء على أن الفيروس أصبح أكثر قابلية للانتقال بمرور الوقت, خاصة للأشخاص غير المحميين وغير المحميين الذين يفتقرون إلى الحصول على الرعاية الصحية والأدوية المضادة للفيروسات.

El virus se ha vuelto más transmisible para las personas no vacunadas que carecen de acceso a la atención sanitaria y a los medicamentos antivirales/REUTERS/Sumaya Hisham/Archivo REUTERS

«أفضل طريقة للحماية هي الحصول على جرعات مطعمة ومعززة عند التوصية بها. استمر في ارتداء الأقنعة، خاصة في الأماكن الداخلية المزدحمة. وبالنسبة للمساحات المغلقة، حافظ على تيار الهواء عن طريق فتح النوافذ والأبواب، والاستثمار في نظام تهوية جيد».

كما أشار إلى أن لجنة الطوارئ التابعة للوائح الصحية الدولية - المكلفة بتقييم الحالة العالمية لحالة COVID-19 - وافقت بالإجماع هذا الأسبوع على مواصلة اعتبار الوباء حالة طوارئ صحية عامة عالمية. وقال تيدروس عن قرار اللجنة: «بدلاً من التخلي عن حذرك، هذا هو الوقت المناسب للعمل بجد أكبر لإنقاذ الأرواح».

في 11 أبريل، أعلن علماء جنوب إفريقيا عن اكتشاف السلالتين الفرعيتين الجديدتين لمتغير Ómicron، BA.4 و BA.5. تم نشره من قبل توليو دي أوليفيرا، الذي يرأس مؤسسات التسلسل الجيني في ذلك البلد. كانت مجموعته هي التي أعلنت الكشف عن Ómicron BA.1، التي أنتجت موجات متفجرة منذ نوفمبر من العام الماضي في العالم.

Los sublinajes de Ómicron BA.4 y BA.5 no son más transmisibles que las otras subvariantes detectadas desde noviembre pasado/Archivo Andriy Onufriyenko | Getty Images

وقد تم تعميد الأنساب BA.4 و BA.5، وقال عبر رسالة نصية وفي سلسلة من التغريدات. ومع ذلك، وفقًا لـ de Oliveira، لم تتسبب السلالات في ذروة العدوى في جنوب إفريقيا وتم العثور عليها في عينات من عدة بلدان. وقال دي أوليفيرا عبر رسالة نصية: «بالنظر إلى عدد قليل من الإصابات والاستشفاء والوفيات في جنوب إفريقيا، يتم تنبيهنا إلى التطور المستمر، لكننا لسنا قلقين». وقال «ان جميع العلوم المختبرية حول تحييد الفيروس واللقاحات موجودة بالفعل ونحن نعزز المراقبة الجينومية».

وقال دي أوليفيرا إنه تم العثور على خطوط فرعية BA.4 و BA.5 في عينات من بوتسوانا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك والمملكة المتحدة. يحتوي السلطان على طفرات مماثلة في بروتينات السنبلة، وهو جزء من الفيروس الذي يساعده على الالتصاق بالخلايا البشرية، إلى السلالات الفرعية BA.2، والتي يبدو أنها أكثر عدوى من المتغير الموجود في نوفمبر. واضاف ان لديهم ايضا بعض الطفرات الاضافية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار رئيس منظمة الصحة العالمية مرة أخرى هذا الأسبوع إلى عدم المساواة في توزيع اللقاحات. وشدد على أن «الحد من الفجوة في توزيع اللقاحات هو أفضل وسيلة لزيادة القدرة المناعية للسكان وحمايته من موجات المستقبل»، وشدد على الحاجة إلى إنشاء معاهدة جديدة للوباء للمستقبل. واختتم قائلاً: «إن الاتفاق الجديد حول الأوبئة هو أفضل دفاع جماعي لنا ضد الفيروسات المعروفة، وبالطبع ضد المرض التالي X».

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