أعلنت كوريا الجنوبية رفع القيود الرئيسية المتعلقة بالوباء

FOTO DE ARCHIVO: Fila para la prueba de COVID-19 en un centro de salud pública en Seúl, Corea del Sur, 24 de febrero de 2022. REUTERS/Heo Ran

أعلنت كوريا الجنوبية يوم الجمعة أنها ستزيل القيود الرئيسية المتعلقة بالوباء، باستثناء الاستخدام الإلزامي للقناع في الهواء الطلق وفي الداخل في مواجهة سقوط العدوى في البلاد الناجمة عن متغير أوميكرون لفيروس كورونا.

اعتبارًا من 18 أبريل، لن تضطر المقاهي والحانات والمطاعم إلى الإغلاق في وقت محدد (يُطلب منهم حاليًا القيام بذلك في منتصف الليل) ولن تكون هناك قيود على الحد الأقصى لعدد الأشخاص الذين يمكنهم الالتقاء (الحد حاليًا هو 10 أشخاص كحد أقصى)، كما أعلن في مؤتمر صحفي من قبل رئيس الوزراء، كيم بويوم.

وقال كيم في تصريحات جمعتها وكالة يونهاب: «لقد أظهرت أوميكرون علامات ضعف بعد أن وصلت إلى الذروة في الأسبوع الثالث من شهر مارس (عندما تجاوزت البلاد ما يقرب من 600،000 حالة في اليوم)».

وقال كيم: «لفترة طويلة، سيكون ارتداء القناع في الداخل أمرًا لا مفر منه»، مضيفًا أن الحكومة ستراجع في غضون أسبوعين ما إذا كانت تسحب استخدامها الإلزامي في الهواء الطلق.

El primer ministro surcoreano, Kim Boo-kyum EFE

كما أعلن رئيس الوزراء إنهاء القيود الأخرى، مثل الحد الأقصى لما يصل إلى 299 شخصًا للأحداث الكبرى، والحد الأقصى للإشغال بنسبة 70٪ لأماكن العبادة أو إمكانية تناول الطعام في دور السينما.

على الرغم من أن كوريا الجنوبية - التي تمكنت من الموجات الأولى من العدوى بشكل جيد للغاية بفضل أنظمة التتبع والاختبار - بالكاد أدخلت قيودًا في عام 2020، إلا أنها اضطرت إلى القيام بذلك اعتبارًا من يناير 2021، وفي وقت ما حظرت اجتماعات أكثر من شخصين بعد الساعة 18:00.

سحبهم في نوفمبر من العام الماضي، ولكن بعد شهر كان عليه إعادة تنشيطها والحفاظ عليها حتى الآن قبل اندفاع موجة سادسة ومتغير أوميكرون في وقت لاحق.

أعلن كيم أيضًا أنه اعتبارًا من 25 أبريل، لن يكون COVID-19 «مرضًا معديًا من الدرجة الأولى» مثل الإيبولا أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية وأنه سيصبح «الفئة 2"، والتي ستسمح في المستقبل بمعالجة المصابين بمرونة أكبر ودون الحاجة إلى الحجر الصحي الإلزامي الحالي لمدة سبعة أيام.

«على الرغم من أننا نبحث الآن عن العودة إلى الحياة الطبيعية، سنكون على استعداد تام لافتراض أن الخطر قد يعود»، وحذر رئيس الوزراء في أي حال من الأحوال.

وقد تراكمت الدولة الآسيوية، التي كانت تضيف ما معدله 160،000 إصابة يوميا في الأسبوع الماضي، في المجموع، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي 51 مليون نسمة، حوالي 16 مليون إصابة وأكثر بقليل من 20،000 حالة وفاة، بمعدل وفيات 0.13٪.

(مع معلومات من EFE)

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