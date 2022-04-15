ابن جون ماريو راميريز، أسطورة في ميلوناريوس، استذكر حكاية والده مع فريدي رينكون

بعد وفاة فريدي رينكون، «عملاق بونافينتورا»، الذي سجل أحد أكثر الأهداف التي تذكر للشعب الكولومبي، هدف القرعة مع ألمانيا والذي أعطى المنتخب الوطني جولة 16 في كأس العالم 1990 في إيطاليا، هناك الآلاف من الذكريات التي تركها خلال مسيرته في كرة القدم الوطنية حيث يتم مشاركتها مع الأصنام الأخرى في البلاد في هذه الرياضة التي تولد الكثير من المشاعر.

كان أحدهم جون ماريو راميريز، أحد أساطير ميلوناريوس، الذي توفي أيضًا العام الماضي نتيجة covid-19. «فريدي يوزيبيو رينكون فالنسيا، الذي يعني برافو حتى للعب، وتوقف»، وتذكر ماتيو راميريز ما قاله والده عن 'العملاق '.

تم نشر الحكاية من قبل ابن المعبود الأزرق على حسابه على تويتر، حيث قام أيضًا بتحميل صورتين ظهر فيهما والده مع رينكون: صورة حديثة، قبل وفاة لاعب ميلوس السابق، وأخرى شاركوها في مكالمة مع المنتخب الوطني الكولومبي.

جاءت العبارة كإجابة على السؤال عن اللاعب الذي كان يعتقد أنه الأكثر «شجاعة»، أي الأفضل، الذي رآه يلعب في نفس موقف راميريز.

قال ابن أسطورة السفير إنه التقى شخصيًا لاحقًا بـ «العملاق» بسبب قربه من والده.

«لم أر فريدي يلعب قط، ولكن في مقاطع الفيديو الخاصة به يمكنك أن ترى الجودة التي يتمتع بها، كان صدع بكل معنى الكلمة، في وقت لاحق عندما التقيت به من خلال والدي. قلت إنه صدع كلاعب، ولكن أكثر كشخص: تواضعه، طريقته في معاملة الناس».

وقال أيضا أنه مع وفاة رينكون استذكر أيضا اللحظة الصعبة عندما توفي والده العام الماضي: «كاريزما وشخصيته وشخصيته، تلك التي مزورة من خلال لعب كرة القدم. لقد آذاني أن أسمع خبر وفاة فريدي يوزيبيو رينكون، لأنه قادني إلى تذكر كل ما مررت به في 26 يونيو 2021، وهو اليوم الذي أردته في حياتي لم يأت أبدًا».

كما أرسل لاعب كرة القدم الشاب تعازيه لعائلة رينكون وشكر اللاعب على التزامه بكرة القدم لسنوات عديدة.

«خالص تعازي لأقارب المعبود وزوجته وأطفاله وأحبائهم. آمل فقط أنه عندما يلتقي برجلي العجوز، سيعطيه عناقًا لي».

وفي يوم الخميس، تم نقل رفات «العملاق» إلى وطنه بوينافينتورا، حيث تم تعبئة نعشه في إحدى شاحنات الإطفاء في المدينة الساحلية.

انضم مئات السيارات والدراجات النارية والأشخاص سيرا على الأقدام إلى الجولة في الشوارع لتوديع أحد لاعبي كرة القدم المشهورين. بكى الكثيرون وهم يلوحون بالأعلام الكولومبية والمناديل البيضاء. حتى أن البعض صاح عبارات المودة.

سافر القافلة في كل شارع في بوينافينتورا. في كل واحدة، تذكر الناس قطع من حياة رينكون، وخاصة بعد الظهر التي قضاها في لعب كرة القدم في حي لاس بالماس. يقولون أن هذا هو المكان الذي بدأ فيه في بناء تاريخه كأسطورة رياضية.

في حلول الظلام، في الساعة 7:50 بالضبط في الليل، مرت القافلة عبر حي إل خورخي، حيث نشأ فريدي وبعد 40 دقيقة وصلوا إلى باب المدرج ريناتو باتالا، حيث دخل التابوت وسط هتافات من عائلته وأصدقائه وجميع الناس من بوينس آيرس الذين كانوا مستعدين اطلاق النار عليه في غرفة حرق.





استمر في القراءة: