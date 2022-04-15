مجلس الشيوخ تأجيل تعيين كارلوس أيسا غونزاليس لقضاء عطلة عيد الفصح

لا تزال المواجهات والمناقشات الناشئة عن التصويت على إصلاح الكهرباء يوم الأحد المقبل، 17 أبريل، تشتعل من خلال المسار الذي سيتخذه إنتاج الطاقة في البلاد في حالة الموافقة عليها.

وفي هذه الأيام، فإن الشيء الذي أعطانا شيئًا لنتحدث عنه هو الموقف الأخير لنائب الحزب الثوري المؤسسي (PRI)، كارلوس ميغيل أيسا داماس، الذي قال إنه سيصوت لصالح الإصلاح.

وقد اتخذ القرار، الذي جادل النائب الشاب، من خلال دمج النقاط الاثنتي عشرة التي اقترحها مقعد الالوان الثلاثة في مشروع إصلاح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO). قبل إعلانه على الشبكات الاجتماعية، تم تمييزه بأنه «خائن» من قبل أعضاء مقاعد البدلاء لحزبه.

وبالمثل، من قبل الصحفيين والمحللين وأعضاء الأحزاب الأخرى، وخاصة حزب العمل الوطني (PAN)، مع نفس الاتهام. وأشاروا إلى أنه تبادل: تم تعيين والده الحاكم السابق لسونورا، كارلوس ميغيل أيسا غونزاليس، سفيرا لجمهورية الدومينيكان مقابل تصويت الابن.

El diputado también fue celebrado por diputados y seguidores de la 4T (Foto: TW @JHRomero_)

والحقيقة هي أن التصديق على Aysa González قد توقف بسبب بيان موجز من مجلس الشيوخ، حيث تم إعطاء إشعار بأن التصويت لن يتم يوم الثلاثاء، 12، كما هو موضح في جدول الأعمال. في حين أن, أشاروا إلى أنه سيتم «حتى إشعار آخر» دون تحديد تاريخ محدد.

بعد هذا الجدل ومعارضة أعضاء مجلس الشيوخ مثل عضو مجلس الشيوخ كينيا لوبيز رابادان، الذي أكد أنها لن تصوت لصالحه، أصدر مجلس الشيوخ بيانًا آخر يبرر سبب تأجيل جلسة الاستماع.

وجاء في البيان أن سبب التأجيل كان بسبب احتمال عدم وجود نصاب كافٍ لعقد الاجتماع.

وذلك لأن العديد من المشرعين كانوا خارج مكسيكو سيتي للأسبوع المقدس.

Fue calificado como traidor a la patria por parte del partido de la Revolución Institucional (Foto: ElMundoInforma1)

ولهذا السبب، فإن رئاسة لجان العلاقات الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية لأمريكا اللاتينية والكاريبي «قررنا تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، مع التأكد من أنه سيكون ضمن الدورة العادية المنتهية في 28 أبريل».

وأخيرا، أشاروا إلى أن «أي تفسير بخلاف الحقائق المذكورة أعلاه»، مثل التصريحات حول قرار عيسة دمشق كونه رشوة، «لا يتوافق مع الحقيقة»، وأكدت رئاسة اللجان.

وقد اعلن الرئيس تعيينه فى بداية العام، بيد ان المناقشات للتصديق عليه ستجرى يوم الثلاثاء. وقبل يوم واحد من جلسة التصديق، تم تجميد تلك الجلسة، لأن البيان صدر في 11 أبريل وتم استلامه في اليوم التالي.

تم تأجيل الجلسة من قبل عضو مجلس الشيوخ عن حركة التجديد الوطنية (مورينا)، هيكتور فاسكونسيلوس، الذي يرأس لجنة العلاقات الخارجية.

وإذا لم يكن ذلك كافياً، من خلال حسابه على فيسبوك، أشار النائب عن PRI إلى إنشاء ملفات تعريف مزيفة على تويتر تمت فيها مشاركة المشاركات الداعمة لـ AMLO أو التي يقارن فيها مع لويس دونالدو كولوسيو.

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