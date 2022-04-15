هددت روسيا فنلندا والسويد بسبب نيتهما الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي: «عليهم أن يفهموا العواقب»

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, en una imagen de archivo. EFE/ Sergei Ilnitsky

حذرت وزارة الخارجية الروسية يوم الجمعة من ان انضمام فنلندا والسويد الى حلف شمال الاطلسي سيكون له «عواقب» على هذه الدول وعلى الامن الاوروبي . وقالت فنلندا هذا الأسبوع إنها ستقرر ما إذا كانت ستتقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي في غضون أسابيع قليلة، كما تناقش السويد الانضمام إلى الحلف.

«الاختيار متروك لسلطات السويد وفنلندا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان لها «لكن يجب ان يفهموا عواقب مثل هذه الخطوة على علاقاتنا الثنائية وعلى البنية الامنية الاوروبية ككل ».

واضاف انه «من غير المحتمل ان تساهم عضوية السويد وفنلندا فى الناتو فى تعزيز هيبتهما الدولية».

وأشار زاخاروفا إلى أن سياسة عدم الانحياز بين البلدين «وفرت مستوى موثوق من الأمن»، في حين أن العضوية في تحالف عسكري «غير قادرة على تعزيز أمنهم القومي».

وقال زاخاروفا «انهم سيجتمعون تلقائيا على جبهة حلف شمال الاطلسي».

Un soldado sueco toma parte de los ejercicios "Cold Response 2022", junto a 30.000 tropas de la OTAN y militares de Finlandia y Suecia en Evenes, Noruega (Marzo 22, 2022. REUTERS/Yves Herman) REUTERS

حذر الرئيس الروسى السابق ديمترى ميدفيديف اليوم الخميس من ان روسيا ستنشر اسلحة نووية بالقرب من دول البلطيق الثلاث والدول الاسكندنافية اذا قررت فنلندا والسويد الانضمام.

إن نهج فنلندا تجاه حلف شمال الأطلسي، الذي يمكن أن يكمل انضمامها في يونيو، قد جر السويد ، التي انتقلت في غضون أسابيع قليلة من رؤية دخول افتراضي إلى الحلف من غير المرجح أن يصبح خيارًا واقعيًا بشكل متزايد.

قبل شهر واحد فقط، عندما استمرت الحرب بين أوكرانيا وروسيا لمدة أسبوعين، دافعت رئيسة الوزراء السويدية، الديمقراطية الاجتماعية ماغدالينا أندرسون، عن وضع السويد كشريك في حلف شمال الأطلسي ولكنها ليست عضوا واعتبرت أن الدخل المحتمل سيزيد من «زعزعة استقرار» الوضع.

على الرغم من أن استطلاعات الرأي أعطت لأول مرة غالبية المدافعين عن الانضمام إلى التحالف، إلا أن كلا من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الحزب الذي يتمتع بأكبر عدد من المقاعد، والديمقراطيين اليمينيين المتطرفين في السويد (SD)، القوة البرلمانية الثالثة، كانوا يعارضون الدخول.

لكن السرعة التي عجلت بها الأحداث في فنلندا المجاورة, حيث توجد تكهنات بالفعل مع دخول قبل قمة يونيو في مدريد, هز النقاش السويدي.

(مع معلومات من وكالة فرانس برس و EFE)

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