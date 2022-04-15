رافائيل بومبو، وهو أمر لا غنى عنه في FilBo الذي تستحق مساحته أن يزوره القراء القاسيون للغاية ولطيفون للغاية

نظرًا لأن طبعات معرض بوغوتا الدولي للكتاب -FilBo- تقدم، هناك مؤلفون يعززون أنفسهم في هذا المهرجان الأدبي، ليس فقط بسبب أسمائهم، ولكن أيضًا بسبب أهمية أعمالهم داخل الأدب في كولومبيا. تم تجسيد بعضها في الأجنحة لفترة أطول من غيرها، وهذا هو الحال مع رافائيل بومبو.

وهو أن كاتب بوغوتا أصبح هذا الرقم، ضروريًا للغاية، لكي يكون لدى الأطفال مقاربة مع الأدب دون المرور مباشرة بالأعمال التي، نظرًا لمستوى تعقيدها، تصبح «طوبًا» غير مفهومة. مع بومبو وشخصيات مثل «Rin Rín Tadpole» أو القط «Michín»، تولى أدب الأطفال القيادة في بداية القرن العشرين وأنه، في منتصف عام 2022، لا يفقد مساره.

هذا هو السبب في أن حياته وعمله وحكاياته لن تحظى بالتقدير فقط في المعرض الرئيسي، الذي، بالمناسبة، يبدأ يوم الثلاثاء 19 أبريل، ولكنه سيضم أيضًا مكونًا افتراضيًا يسمى «Pombo the Apprentice مع أكوامه السحرية» والذي يتكون من سلسلة من الأحداث الرقمية التي تسمح بالمزيد التغطية في كل من الأطفال والحاضرين.

تم إنشاء هذه المساحة وتديرها مؤسسة رافائيل بومبو، والتي تقدم مساهمة جديرة بالثناء في الثقافة الأدبية من خلال الترويج للمساحات الصديقة للأطفال، وكما هو متوقع، لا يمكن أن يكون FilBo استثناءً لهم، خاصة مع العلم أنه لهذا العام، سيكون للمعرض مساحات هجينة مخصصة إلى هذا والمؤلفين الآخرين.

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لكن هذه المساحة ليست فقط للرضع ومقدمي الرعاية لهم. تم تصميم هذه التجربة متعددة الوسائط أيضًا للاستمتاع بالناس من جميع الأعمار - وخاصة الأجيال الجديدة - حتى يتمكنوا من التعرف على خيارات الاتصال الجديدة التي تؤدي إلى تعليم المزيد عن مساهمة بومبو في الأدب الوطني.

تشمل التجربة متعددة الحواس أيضًا تدريجًا للتصوير العملاق الموجود في شخصيات بومبو الشهيرة، مثل «The Poor Viejecita»، وهو نفس الشخص الذي لم يكن لديه ما يأكله، سوى اللحوم والفواكه والحلويات والكعك والبيض والخبز والأسماك؛ «خوان ماتاشين» ونفس الشرغوف المشي، الذي صباح أحد الأيام خرج من منزله القاسي جدا ولطيف جدا.

وفقًا لماريا ديل بيلار أرانجو، مديرة مؤسسة بومبو، فإن أحد أهداف مؤسسة رافائيل بومبو هو المراهنة على بناء الموارد الرقمية التي تهدف إلى «أن تكون سيناريو يمكن للأطفال والشباب، من خلال المختبرات الإبداعية ذات التركيز الرقمي، تصوره التقنيات من منظور نقدي وخلاق، مما يسمح لهم بافتراض أنفسهم كمواطنين رقميين».

وأشار أيضًا إلى أن محتويات مثل «Pombo the Apprentice مع أكوامه السحرية» تسمح لنا بالذهاب «إلى ما وراء» الإبداع والخيال بناءً على مرجع في الأدب الكولومبي مثل خورخي إيساك وخوسيه أسونسيون سيلفا وخوسيه يوسيبيو كارو.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المساحة التناظرية ستحتوي على العديد من الأدوات التكنولوجية التي تسمح لنا بتصور متحف بومبو بناءً على جولة بزاوية 360 درجة حيث تجتمع المادية والرقمية معًا في مساحة واحدة.

أخيرًا، يجب أن نتذكر أن رافائيل بومبو يقف في معرض الكتاب في العاصمة الكولومبية، ضيوف الشرف هم الأطفال الذين قرروا، في خضم العديد من المؤلفين والمستجدات الأدبية، السماح لأنفسهم بالابتعاد عن طريق تلك القصص التي بقيت في الوقت المناسب لأكثر من القرن.

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